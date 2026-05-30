Đi bơi mùa hè nhiều trẻ nhập viện vì viêm tai, bác sĩ khuyên cha mẹ nên tránh điều này

Thời tiết nắng nóng cộng với vào mùa hè học sinh được nghỉ học nên nhiều trẻ thường được cha mẹ cho đi bơi, đi học bơi. Song cũng có không ít trẻ phải nhập viện vì viêm tai giữa.

Con trai vừa bước vào kỳ nghỉ hè, chị Thu Hà (Hà Đông, Hà Nội) đã nhanh chóng đăng ký học bơi cho con. Đọc tin tức thấy nhiều vụ đuối nước thương tâm thời gian qua, chị quyết tâm phải cho con học bơi càng sớm càng tốt.

Nhiều trẻ nhập viện vì viêm tai giữa sau khi đi bơi những ngày hè.

Sau vài buổi đi bơi về, con trai chị kể với mẹ có tiếng lùng bùng và cảm giác khó chịu trong tai. Chị đã dùng tăm bông và thậm chí là máy sấy tóc để hong khô cho con vì nghĩ còn nước trong tai. Thế nhưng, sau vài ngày thì bé bị sốt, đau tai nên chị đã đưa con tới gặp bác sĩ để thăm khám. Kết quả cho thấy bé bị viêm tai giữa cấp.

Cũng giống như chị Hà là trường hợp con của anh Tuấn (Phường Tương Mai, Hà Nội). Vợ chồng anh Tuấn tranh thủ kỳ nghỉ hè cho con về quê ở.

Thế nhưng, chỉ một tuần sau cậu bé lớp 4 đã được đưa lên Hà Nội khám khi liên tục kêu đau tai, ù tai và bị sốt. Những triệu chứng trên xuất hiện sau 3 buổi cậu bé được chú đưa ra ao gần nhà để bơi. Đây là ao khá rộng nhưng nước tù nên không đảm bảo yếu tố vệ sinh.

Trao đổi với Người Đưa Tin , PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Việt, bơi lội là môn thể thao rất được yêu thích trong những ngày hè.

Ngoài việc giúp giảm nhiệt, vui vẻ thì nhiều bậc phụ huynh cũng muốn con học bơi để giảm nguy cơ gặp phải những điều không may liên quan tới sông nước nếu có gặp phải. Thế nhưng, đây cũng là môn thể thao tiềm ẩn nguy cơ viêm tai giữa cho trẻ.

Tại những ao hồ, sông suối, việc nguồn nước đảm bảo chất lượng là điều không ai có thể đảm bảo được. Đặc biệt ở những ao tù, những nơi nguồn nước bị ô nhiễm. Không chỉ tại sông, hồ, ao, suối thì ngay cả những bể bơi hiện đại cũng tiềm ẩn những nguy cơ.

Nhiều bể bơi sử dụng hoá chất khử trùng gây kích ứng tai mũ họng có bé chảy mũi đặc 2, 3 tháng kéo dài không khỏi được và nguyên nhân của những trường hợp này do hoá chất nhiều hơn là do nhiễm khuẩn.

Viêm tai giữa là bệnh lý tai mũi họng phổ biến bậc nhất ở trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Với những trẻ đi bơi thường xuyên thì nguy cơ này còn cao hơn. Bệnh có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe của trẻ. Vì thế, phụ huynh khi muốn cho con đi bơi cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Phụ huynh nên tránh cho trẻ bơi ở những nơi không đảm bảo vệ sinh (Ảnh: Hữu Thắng).

Khi đi bơi cần trang bị kính bơi, bịt tai và đặc biệt không được dùng que bông kể cả bông ngoáy tai đã diệt khuẩn lau, ngoáy ống tai vì các hạt cát sẽ gây xước và nhiễm khuẩn thêm.

Sau khi bơi, chỉ cần nhỏ tai với dung dịch cloramphenicol hay dexclor (có bán ở các cửa hàng thuốc) ngày vài lần, mỗi lần trên 5 giọt cho chảy tràn qua lỗ tai. Dùng nước muối sinh lý để nhỏ mắt.

Nếu có nước đọng trong ống tai, nên nghiêng đầu ngay sang một bên, day nhẹ nắp ống tai để nước tự chảy ra. Khi có những triệu chứng bất thường cần tới gặp bác sĩ để được thăm khám, điều trị tránh để tình trạng nặng hơn.

Phụ huynh cũng nên tránh cho trẻ bơi ở những nơi không đảm bảo vệ sinh, nguồn nước ô nhiễm... vì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của trẻ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần ghi nhớ "5 không" khi đi bơi trong mùa nắng nóng để hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh ngoài da.

Không xuống hồ bơi khi da đang có vết thương hở, có bệnh lý hoặc đang viêm. Những yếu tố này làm suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể, nếu xuống bể bơi sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Không mặc đồ bơi ướt quá lâu sau khi lên bờ. Môi trường ẩm kéo dài là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển, đặc biệt ở vùng da bị che phủ.

Không bỏ qua bước tắm tráng, đây là bước rất quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Sau bơi cần tắm lại ngay bằng nước sạch (trong vòng 5-10 phút) để loại bỏ Clo, muối và vi sinh vật. Nếu để lâu, các chất này tiếp tục gây kích ứng và phá vỡ pH da.

Không ngâm lâu trong hồ bơi hay biển: Mỗi lần bơi chỉ khuyến nghị từ 45-60 phút vì tiếp xúc nước kéo dài sẽ phá vỡ lipid lớp sừng và tăng mất nước qua da. Chưa kể, việc ngâm lâu sẽ làm tăng thời gian da tiếp xúc hóa chất/muối.

Không lạm dụng xà phòng sát khuẩn mạnh sau bơi vì có thể làm tổn thương thêm hàng rào bảo vệ da, dễ gây viêm nang lông.