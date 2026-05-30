Cô gái trẻ nhập viện, bác sĩ phát hiện hai bên thận chi chít sỏi vì món đồ uống yêu thích

Chỉ vì thói quen uống loại nước "vạn người mê" này thay nước lọc suốt nhiều năm, một người phụ nữ đã phải trả giá đắt khi thận gần như "ngập" trong sỏi, cảnh báo rõ ràng về những tác hại âm thầm của lối sống thiếu lành mạnh.

Một phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa được phẫu thuật lấy sỏi thận sau khi thói quen uống trà sữa thay nước lọc trong suốt nhiều năm khiến thận của cô xuất hiện hàng loạt sỏi lớn, phức tạp, gần như lấp đầy cả hai bên thận.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nam Hồ Trường Sa đã tiến hành phẫu thuật nội soi tán sỏi qua da cho bệnh nhân. Ca mổ được chia thành ba giai đoạn nhằm loại bỏ tối đa khối sỏi kích thước lớn, đồng thời cố gắng bảo tồn chức năng thận. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, cách đây 9 năm người phụ nữ này từng điều trị sỏi thận thành công. Tuy nhiên, sau đó cô không tái khám định kỳ. Trong thời gian dài, cô duy trì thói quen mỗi ngày uống một ly trà sữa thay nước lọc, đồng thời ít vận động, chủ yếu ngồi lâu trong thời gian rảnh.

Do không xuất hiện triệu chứng rõ ràng như đau lưng hay tiểu ra máu, bệnh nhân chủ quan cho rằng sức khỏe bình thường, cho đến khi đi khám tổng quát và phát hiện sỏi đã phát triển nghiêm trọng.

Uống 3.000 cốc trà sữa thay nước lọc, thận cô gái mọc chi chít sỏi. Ảnh: Henan.

Bác sĩ Lý Thụy Phong, Giám đốc Trung tâm Sỏi thận của bệnh viện, cho biết việc thường xuyên tiêu thụ các loại đồ uống chứa nhiều đường và chất béo có thể gây rối loạn chuyển hóa, làm tăng nồng độ canxi và oxalate trong nước tiểu. Đây là những yếu tố thúc đẩy quá trình kết tinh, hình thành sỏi thận.

Ngoài ra, lối sống ít vận động cũng khiến dòng chảy nước tiểu chậm lại, tạo điều kiện để các tinh thể tích tụ và phát triển thành sỏi lớn, phức tạp. Đáng chú ý, ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nên rất dễ bị bỏ qua.

Trước đó, y học Trung Quốc cũng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự, như nam thanh niên 28 tuổi mắc gout nặng do uống quá nhiều trà sữa, hay một nữ sinh 20 tuổi bị sỏi thận nghiêm trọng vì lạm dụng đồ uống có đường trong thời gian dài.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế sử dụng trà sữa, tốt nhất chỉ nên uống khoảng 1-2 lần mỗi tháng. Khi dùng, nên chọn cỡ nhỏ, giảm đường hoặc không đường để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những người có thói quen uống nhiều trà sữa, ít uống nước lọc hoặc thường xuyên bị đau lưng âm ỉ kéo dài nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về thận và đường tiết niệu.

Chuyên gia chỉ tác dụng phụ của trà sữa đối với sức khỏe

Trà sữa là loại đồ uống phổ biến, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên hoặc quá mức, trà sữa có thể gây ra nhiều tác động không tốt đối với sức khỏe.

Theo Healthshots, dưới đây là một số tác dụng phụ phổ biến của trà sữa đối với sức khỏe.

- Làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ: Một trong những tác dụng phụ thường gặp của trà sữa là gây rối loạn giấc ngủ do chứa caffeine. Việc uống trà sữa sát giờ đi ngủ có thể khiến bạn khó ngủ, từ đó dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày, suy giảm khả năng tập trung và chất lượng giấc ngủ. Thông tin này được ghi nhận trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Advances in Nutrition.

- Dẫn đến tăng cân: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Science and Nutrition cho biết, trà sữa gây tăng cân do lượng đường và chất béo bổ sung có trong đó. Hàm lượng đường cao cung cấp năng lượng ngay lập tức, nhưng nó cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu.

- Dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa: Một nghiên cứu được công bố bởi BMC Public Health cho biết, caffeine trong trà sữa có thể gây ra các vấn đề về dạ dày, đặc biệt là táo bón. Thêm vào đó, các thành phần trong trà sữa như sữa và kem, có thể gây đau bụng ở những người không dung nạp lactose hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm.

- Có thể gây lo lắng: Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra một loạt các phản ứng sinh lý, bao gồm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và những cảm giác lo lắng, bồn chồn, kích ứng, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers Psychology.

- Thiếu hụt dinh dưỡng: Chuyên gia dinh dưỡng Gauri Anand (Ấn Độ) cho biết, uống quá nhiều trà sữa có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt các loại vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác cần thiết cho cơ thể.