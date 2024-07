Kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ 6 nguồn thu nhập khác nhau, tôi rút ra bài học: Làm 1 việc không thể giàu!

Eddie Nuñez và mẹ chuyển từ Peru đến Ashburn, Virginia. Thời điểm đó, anh chàng tự nhủ bản thân phải cố gắng không ngừng để bằng bạn bằng bè: tốt nghiệp trung học, học đại học và có quốc tịch Mỹ. Hiện tại, Eddie Nuñez đã lập gia đình. Vợ anh là Stefani Nicole Penaranda, có 2 con và 6 dòng thu nhập khác nhau ở Lucketts, Virginia.

Theo CNBC, cặp vợ chồng sở hữu 1 doanh nghiệp dọn tuyết và 7 bất động sản. Penaranda điều hành dịch vụ và đại lý bất động sản, trong khi Nuñez làm việc trong lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin kiêm nhà thầu an ninh mạng. Năm 2022, thu nhập vợ chồng Eddie Nuñez lên tới 420.000 USD (gần 10 tỷ đồng), theo CNBC Make It.

"Đến từ Peru, tôi biết rằng tiền rất quan trọng và bạn sẽ chỉ đạt được nó nếu nỗ lực không ngừng", Nuñez nói, đồng thời cho biết điều hành 6 công việc cùng lúc là một thách thức vô cùng lớn.

Quay trở lại quãng thời gian trước đây, Nuñez cho biết anh luôn cảm thấy bản thân phải nỗ lực làm việc nhiều hơn người khác. Bạn bè được tiếp cận vô số cơ hội mới, trong khi mẹ anh phải làm cùng lúc 3 công việc để kiếm kế sinh nhai.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Nuñez bắt đầu tham gia các lớp đào tạo y tá. Học phí mỗi lớp lên tới 1.700 USD, vì vậy anh chàng chỉ đủ khả năng tham gia một khóa. Tại đây, anh gặp Penaranda, bị gia đình người yêu ngăn cấm vì không môn đăng hậu đối song rốt cuộc, hai người vẫn can đảm đến với nhau.

Nuñez có động lực hơn bao giờ hết để đạt được mục tiêu của mình. Sau khi tốt nghiệp, anh chuyển sang nghiên cứu an ninh mạng với hy vọng thu được lợi nhuận nhanh hơn từ khoản đầu tư của mình.

Sau một số lần đầu tư thất bại, đến cuối năm 2011, Nuñez và Penaranda thành công bước đầu. Chiếc xe tải dọn tuyết trị giá 17.000 USD được mở rộng thành đội xe 10 chiếc; quy mô cũng nhờ vậy mà phát triển nhanh hơn.

Năm 2017, Penaranda mở một nhà trẻ. Doanh thu hồi năm 2022 rơi vào khoảng 168.300 USD. Đại lý BĐS cũng giúp cô kiếm được 9.600 USD.

Nuñez tốt nghiệp cử nhân an ninh mạng tại Đại học Maryland vào năm 2018, 2 năm sau khi chính thức trở thành công dân Mỹ. Giờ đây, anh ấy kiếm được khoảng 113.800 USD từ công việc toàn thời gian với tư cách nhà thầu an ninh mạng kiêm tư vấn tự do.

Chia sẻ với CNBC hồi năm ngoái, vợ chồng nhà Penaranda cho biết mình đang bắt đầu đầu tư bất động sản. Có tháng, 7 căn nhà giúp họ thu về khoảng 10.800 USD. "Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, bạn cần có nhiều nguồn thu nhập thay vì chỉ gắn bó với 1 công việc duy nhất", Nuñez nói.

Bất động sản mang lại thu nhập thụ động và Nuñez hy vọng rằng danh mục đầu tư sẽ đủ sinh đủ lợi nhuận để anh có thể thuê người điều hành. Bằng cách đó, chàng trai mới có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Chia sẻ với CNBC, Nuñez cho biết mình đã hiện thực hóa được ước mơ lớn nhất là xây dựng được một cuộc sống thoải mái cho những người thân yêu.

"Tôi biết ơn mẹ và vợ tôi", anh nói. "Cuộc sống không dễ dàng, nhưng chắc chắn nó đã cho tôi rất nhiều cơ hội. Tôi hạnh phúc khi có thể hiện thực hóa mục tiêu đó - một cuộc sống tốt hơn cho các con và gia đình".

Theo: CNBC