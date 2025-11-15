Khung cảnh ở Hạ Long ngay lúc này khiến nhiều người tò mò, nhận xét: "Ở đây đang thực sự có gì?"

Vài ngày qua, khu vực Bến Đoan (Hạ Long) trở thành điểm “check-in” mới của giới trẻ, du khách nói riêng cũng như của nhiều người địa phương nói chung. Theo ghi nhận của nhiều tài khoản đăng trên mạng xã hội, dọc tuyến ven biển gần khu đô thị Vinhomes Dragon Bay, hàng loạt du thuyền hạng sang lần lượt neo đậu, tạo nên khung cảnh sôi động hiếm thấy giữa mùa cuối năm.

Nhiều người ví khu vực này “đẹp chẳng kém gì bến cảng ở nước ngoài” khi vừa có dãy phố thương mại châu Âu vừa hướng thẳng ra vịnh nước trong xanh, phía xa là núi Bài Thơ sừng sững.

Khung cảnh đông đảo du khách và người dân check in tại khu vực Bến Đoan và Vinhomes Dragon Bay khi có nhiều du thuyền lớn xuất hiện (Ảnh Bảo Ngọc)

Khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng tới vịnh biển nước ngoài hiện đại (Ảnh Cô Em VĐ)

Ngay tại vị trí “lưng tựa núi Bài Thơ – mặt hướng vịnh Hạ Long”, Vinhomes Dragon Bay được xem là khu đô thị phức hợp cao cấp đầu tiên ven biển trung tâm Hạ Long, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại số 1 đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, tổng diện tích hơn 68 ha, mật độ xây dựng khoảng 34%, theo thông tin từ trang Market Vinhomes.

Dự án được khởi công vào năm 2015, hoàn thiện và bàn giao giai đoạn 1 vào năm 2017 với các sản phẩm shophouse và biệt thự thấp tầng. Đến năm 2018, khu đô thị chính thức đón những cư dân đầu tiên và mở cửa chào đón du khách. Đến nay, toàn bộ hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đã hoàn thiện, trở thành một trong những quần thể đô thị ven biển hoàn chỉnh sớm nhất của Quảng Ninh.

Hình ảnh về dự án Vinhomes Dragon Bay

Dự án gồm ba phân khu chính: Hoàng Gia, Phú Gia và Mỹ Gia, mỗi khu được thiết kế bởi các đơn vị quốc tế như Humphreys & Partners (Mỹ) và West Green Design (Canada). Kiến trúc mang đậm hơi thở châu Âu cổ điển, với những dãy phố thương mại xen kẽ không gian cây xanh, vừa sang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên và biển cả.

Một điểm nhấn nổi bật là quảng trường Châu Âu hướng biển – nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, triển lãm, đồng thời là tọa độ check-in yêu thích của du khách khi tới Hạ Long, theo Vinhomes Hải Phòng Net.

Tiện ích cao cấp, dịch vụ du lịch hoàn thiện tại Vinhomes Dragon Bay

Không chỉ thu hút cư dân, Vinhomes Dragon Bay còn là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách cao cấp nhờ hệ thống tiện ích phong phú. Khu đô thị tích hợp clubhouse, bể bơi ngoài trời, khu gym – spa, nhà hàng, trung tâm thương mại, vườn cây xanh và đường dạo bộ ven biển.

Nhờ vị trí chỉ cách Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vài phút đi bộ, nơi đây thuận tiện để du khách tham gia các tour du thuyền khám phá vịnh, thuê yacht riêng hoặc di chuyển tới khu Tuần Châu. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều người chia sẻ rằng “chỉ cần đứng ở khu phố ven Vinhomes Dragon Bay đã có thể chụp được ảnh du thuyền hạng sang trên nền núi Bài Thơ”, khiến nơi này nhanh chóng trở thành tọa độ “sống ảo” mới của giới trẻ.

Từ khu vực Vinhomes Dragon Bay, du khách có thể dễ dàng di chuyển, tiếp cận Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Bên cạnh đó, tuyến đường Bến Đoan được quy hoạch hiện đại, kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính, khu chợ Hạ Long I và tổ hợp vui chơi Sun World Complex, giúp du khách dễ dàng kết hợp tham quan, mua sắm và vui chơi trong cùng một hành trình.

Khám phá những điểm du lịch hấp dẫn quanh Bến Đoan và Vinhomes Dragon Bay

Không chỉ sở hữu khung cảnh “phố biển châu Âu” ngay giữa lòng Hạ Long, khu vực Bến Đoan – Vinhomes Dragon Bay còn nằm ở vị trí trung tâm, thuận tiện để du khách khám phá hàng loạt điểm đến nổi tiếng chỉ cách vài phút di chuyển.

Từ khu đô thị, du khách có thể tản bộ tới Núi Bài Thơ, biểu tượng của thành phố Hạ Long. Ngọn núi cao gần 200 m này là nơi có thể phóng tầm mắt ngắm trọn vịnh Hạ Long từ trên cao, đặc biệt đẹp vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Ngay dưới chân núi là Đền Long Tiên – ngôi đền linh thiêng lâu đời nhất thành phố, được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, nơi người dân địa phương thường đến dâng hương cầu an trước mỗi chuyến ra khơi.

Du khách có thể chinh phục núi Bài Thơ, phóng tầm mắt nhìn bao trọn vịnh Hạ Long (Ảnh Cát Bà Du Ký)

Cách Bến Đoan chỉ khoảng 5 phút lái xe là Bảo tàng Quảng Ninh – công trình kiến trúc nổi bật do kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo thiết kế. Với hình khối đen bóng lấy cảm hứng từ than đá, bảo tàng là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật, lịch sử và muốn tìm hiểu về vùng đất mỏ. Khu vực này cũng thường xuyên được các du khách quốc tế đánh giá cao trên TripAdvisor bởi “sự giao thoa giữa văn hóa hiện đại và di sản thiên nhiên” của Hạ Long.

Ngoài ra, du khách có thể di chuyển theo tuyến ven biển tới Tổ hợp vui chơi Sun World Halong Complex, nơi có cáp treo Nữ Hoàng, vòng quay Mặt Trời và khu công viên Rồng – điểm đến sôi động bậc nhất dành cho gia đình và nhóm bạn trẻ. Từ đây, chỉ mất khoảng 15–20 phút để tới chợ Hạ Long I, thưởng thức các đặc sản địa phương như chả mực, sá sùng khô hay bánh cuốn chả mực – món ăn được nhiều du khách ca ngợi là “hương vị đặc trưng khó quên của thành phố biển”.

Ảnh Traveloka

Nếu có nhiều thời gian hơn, du khách nên dành trọn một ngày cho hành trình du ngoạn vịnh Hạ Long bằng du thuyền. Các bến tàu lớn như Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long hay Bến Tuần Châu đều chỉ cách khu Vinhomes Dragon Bay không xa, thuận tiện để khởi hành các tour tham quan hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp hay làng chài Cửa Vạn – những điểm đến đã trở thành biểu tượng của di sản thiên nhiên thế giới.