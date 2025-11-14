Tìm thấy loài gấu cực kỳ quý hiếm ngoài tự nhiên

Trong suốt gần 5 năm, Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã tiến hành khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học bằng bẫy ảnh tại 21 khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ tại Việt Nam. ﻿Dự án đã ghi nhận hàng triệu ảnh và hơn 120.000 phát hiện độc lập của động vật, trong đó có 49 loài thú có kích thước trung bình và lớn sinh sống trên mặt đất và 11 loài trong nhóm chim trĩ. Đáng chú ý, có 9 loài đặc hữu hoặc gần đặc hữu của Trường Sơn và 21 loài không đặc hữu nhưng có nguy cơ bị đe dọa cao đã được ghi nhận. ﻿Một trong những phát hiện đáng chú ý là sự ghi nhận loài gấu chó ngoài tự nhiên tại 3 khu vực nghiên cứu. Đây là loài được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và thực tế cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên trong suốt 20 năm qua.

Dự án cũng ghi nhận được những hình ảnh về loài Mang lớn tại 5 khu vực nghiên cứu. Đây là loài cực kỳ nguy cấp và hiếm gặp ở Việt Nam. Các nhà bảo tồn ước tính quần thể loài ngoài tự nhiên đã giảm 80% trong vòng 30 năm qua.

Bẫy ảnh cũng ghi nhận được loài Mang trường sơn. Đây là loài đặc hữu chỉ được tìm thấy tại dãy Trường Sơn, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Nạn săn bắt trái phép cùng sinh cảnh sống bị suy thoái và thu hẹp đã khiến loài đứng trước bờ tuyệt chủng với số lượng cá thể ngoài tự nhiên ước tính giảm 80% trong 36 năm qua.

Loài Trĩ sao cũng được ghi nhận trong bẫy ảnh lần này. Loài chim quý hiếm này được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và cũng rất khó bắt gặp ngoài thực tế.

Đợt bẫy ảnh lần này ghi nhận được hình ảnh quý hiếm về loài Mang thường. Đây là một loài đặc hữu chỉ xuất hiện ở dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Việt - Lào. Trong 30 năm qua, số lượng cá thể ngoài tự nhiên suy giảm nhanh, đẩy loài vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam với số lượng cá thể ngoài tự nhiên được nhận định vô cùng ít ỏi.

Một cá thể lửng lợn được bẫy ảnh ghi nhận.

Hình ảnh của loài Cầy móc cua được bẫy ảnh ghi nhận. Đây là loài có ít thông tin và cũng rất hiếm gặp trong thực tế.

Đợt khảo sát bằng bẫy ảnh lần này ghi nhận xác suất hiện diện cao của loài Tê tê (Manis spp.) tại VQG Cát Tiên.

Theo các chuyên gia, mặc dù dự án ghi nhận một số loài quý hiếm và đặc hữu cũng như độ giàu loài cao ở một số khu vực, kết quả cũng cho thấy rằng quần thể ĐVHD đã bị suy giảm trên khắp các khu vực dự án do hoạt động bẫy dây phanh tràn lan trong quá khứ và hiện tại.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, độ giàu loài cao hơn có xu hướng được tìm thấy ở những khu vực xa xôi và khó tiếp cận. Trong cảnh quan Trung Trường Sơn, các vùng xa xôi, hẻo lánh của VQG Bạch Mã, Khu bảo tồn Sao la Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam và các vùng nội của Vườn quốc gia Sông Thanh có độ giàu loài cao nhất.

Ngoài ra, VQG Cát Tiên là một ngoại lệ với độ giàu loài đặc biệt cao ở những nơi dễ tiếp cận thuộc phía nam của khu vực Đồng Nai. Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là một số rừng phòng hộ, mặc dù bị chia cắt nhiều, nhưng lại quan trọng đối với công tác bảo tồn như rừng phòng hộ Tây Giang, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).