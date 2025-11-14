"Sởn gai ốc" trước quả bí đỏ nổi mụn cóc tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những vùng đất màu mỡ được thiên nhiên ưu ái với vô vàn loại trái cây, nông sản độc đáo, mỗi vùng miền lại có những hương vị riêng khiến ai đi xa cũng nhớ. Thế nhưng, giữa vô vàn màu sắc ấy, vẫn có một loại quả gây tò mò đặc biệt bởi ngoại hình nhìn thôi khiến ai cũng “sởn gai óc”.

Đó chính là giống bí đỏ da có, giống bí có lớp vỏ sần sùi, gồ ghề hư như da cóc, thậm chí là có nhiều người còn ví như bí đỏ đang “nổi mụn cóc”. Nếu ai chưa biết đến loại quả này sẽ vô cùng bất ngờ và cho rằng đây chính là loại quả bị đột biến có hình dáng kì quái như một số loại trái cây khác.

Nguồn: TikTok @nhacuahan

Thực chất, đây là một trong những giống bí đỏ được gọi là bí đỏ da cóc, cái tên phản ánh đúng đặc điểm bên ngoài của loại quả này. Bí đỏ da cóc được trồng ở một vài nơi tại Việt Nam, như một số khu vực ở Đắk Lắk, nơi điều kiện đất và khí hậu thích hợp cho giống bí đặc trưng này phát triển.

Tuy bề ngoài cơ hơi khiến người khác phải sợ nhưng hương vị của loại bí này khiến nhiều người đặc biệt ấn tượng. Ruột của bí đỏ da cóc thường có màu vàng nhạt hơn loại bí đỏ thông thường nhưng lại nổi bật nhờ vị ngọt tự nhiên, dịu dàng và thịt dẻo mịn. Khi nấu chín, thịt bí vẫn giữ độ chắc, không bị nhão, thích hợp để nấu chè, súp, hầm xương hay làm bánh.

Trước đó, loại quả này cũng từng khiến mạng xã hội xứ Trung phải xôn xao, thu hút nhiều bình luận và chia sẻ không giấu nổi sự ngạc nhiên như: "Ôi trời ơi, nhìn quả bí mà nổi hết da gà", "Giống như bị nổi mụn cóc toàn thân ấy!", "Tôi tưởng bí bị bệnh gì, hóa ra là thật à?"…

Bí đỏ da cóc là một loại quả có vẻ ngoài độc đáo, khiến nhiều người phải ấn tượng nhưng thực chất đây là loại quả có hương vị rất ngon và một số người còn cho rằng ăn “cuốn” hơn loại bí đỏ thông thường.