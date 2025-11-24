Không tin nổi: Cô gái mang hàng trăm con cá sống theo cách khó ai ngờ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 23/11 cơ quan hải quan đã công bố một vụ việc điển hình liên quan đến hành vi vận chuyển sinh vật sống trái phép. Cụ thể, Hải quan La Hồ, Thâm Quyến vừa phát hiện và thu giữ 229 con cá chạch sống được giấu tinh vi bên trong váy của một nữ hành khách nhập cảnh.

Theo thông báo, trong quá trình kiểm tra tại khu vực kiểm soát hải quan, cán bộ Hải quan La Hồ nhận thấy một nữ hành khách cố tình đi qua khu vực khai báo mà không thực hiện thủ tục cần thiết. Lực lượng kiểm tra sau đó đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng.

Nữ hành khách giấu hàng trăm cá sống trong váy.

Khi kiểm tra gần hơn, nhân viên hải quan phát hiện hai túi nhựa màu đỏ và trắng chứa đầy cá sống được giấu bên trong lớp váy đen của hành khách. Tổng cộng 229 con cá đã bị tịch thu tại chỗ.

Theo Sohu, trung tâm Công nghệ Kiểm dịch Động thực vật của Hải quan Thâm Quyến xác định số cá này là cá chạch vây dẹt, một loài cá nước ngọt thuộc họ thú mỏ vịt. Loài cá này thường sinh sống tại các suối miền núi ở châu Á, có khả năng bám vào đá nhờ cấu trúc vây bụng giống giác hút và là một loại cá cảnh được ưa chuộng.

229 cá chạch bị tịch thu tại Thâm Quyến do thuộc danh mục cấm nhập cảnh.

Hải quan Trung Quốc nhấn mạnh, theo Thông báo số 470 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành, cá chạch vây dẹt nằm trong danh mục các loài động vật, thực vật và sản phẩm bị cấm mang theo hoặc gửi qua đường bưu điện vào Trung Quốc. Việc đưa loài cá này vào lãnh thổ Trung Quốc là hoàn toàn bị cấm.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm dịch sinh vật để tránh vi phạm pháp luật.