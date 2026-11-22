Bài tập này được chuyên gia xếp đầu danh sách 10 bài tập rèn luyện tim phổi dành cho người trên 50 tuổi.

Sau tuổi 50, leo cầu thang hay đi bộ đường dài có thể khiến nhiều người nhanh hụt hơi. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với các môn vận động cường độ cao.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc ), bác sĩ phục hồi chức năng Vương Tuấn Bình giới thiệu bảng xếp hạng 10 bài tập tốt nhất cho tim phổi cho người trên 50 tuổi, do nhóm chuyên gia vật lý trị liệu Bob & Brad tổng hợp. Đứng đầu là đi bộ nhanh - chậm xen kẽ.

Vì sao đi bộ nhanh - chậm xen kẽ đứng đầu?

Đi bộ nhanh - chậm xen kẽ là bài tập tốt nhất cho tim phổi ở người sau 50 tuổi (Ảnh: The Weekend Walk Show)

Bảng xếp hạng dựa trên bốn tiêu chí: dễ thực hiện, mức độ gắng sức, tính thân thiện với khớp và khả năng tăng dần cường độ. Đây là thứ tự khuyến nghị về tính phù hợp, không phải bằng chứng một môn vượt trội tất cả môn khác.

Trong danh sách, chạy bộ đứng thứ 9, bơi lội thứ 7, đạp xe thứ 3, đi bộ thông thường thứ 2. Đi bộ nhanh - chậm xen kẽ được xếp đầu vì không cần dụng cụ, dễ áp dụng và có thể thay đổi mức gắng sức.

Thay vì giữ nhịp bước đều đặn, người tập luân phiên giữa những đoạn đi chậm để hồi phục và đi nhanh để tăng hoạt động của tim phổi.

Nghiên cứu năm 2019 trên 679 người, tuổi trung bình 65, ghi nhận sau 5 tháng tập đi bộ xen kẽ, chỉ số đánh giá khả năng tim phổi tối đa (được ước tính) tăng trung bình khoảng 14%.

Health 2.0 trích dẫn thêm một nghiên cứu khác cho thấy sau 5 tháng, nhóm đi bộ nhanh - chậm xen kẽ cải thiện sức mạnh cơ đùi, khả năng vận động hiếu khí tối đa và huyết áp nhiều hơn nhóm đi bộ thông thường.

Cách đi bộ nhanh - chậm xen kẽ trong 30 phút

Đi bộ nhanh - chậm xen kẽ là bài tập dễ thực hiện (Ảnh: Fox News)

Bác sĩ Vương Tuấn Bình hướng dẫn ba bước:

Bước 1: Đi chậm 3 phút với tốc độ thoải mái, vẫn có thể trò chuyện dễ dàng.

Bước 2: Đi nhanh 3 phút, khiến nhịp thở tăng, hơi hụt hơi nhưng vẫn nói được những câu ngắn.

Bước 3: Lặp lại chu kỳ này 5 lần, tổng thời gian 30 phút.

Người ít vận động nên bắt đầu với 10-15 phút, khi quen tăng lên 20 phút rồi mới thử luân phiên nhanh - chậm, hướng tới 30 phút.

Bác sĩ cảnh báo hai sai lầm thường gặp sau tuổi 50: sợ đau khớp nên không dám vận động, hoặc tập quá sức ngay từ đầu rồi bỏ cuộc.

Người bị thoái hóa khớp, thiểu cơ, bệnh tim phổi hoặc giảm khả năng giữ thăng bằng cần điều chỉnh bài tập phù hợp.

Nếu xuất hiện đau ngực, cảm giác sắp ngất, khó thở bất thường hoặc sưng khớp rõ rệt khi tập, cần dừng lại và được đánh giá y tế.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới , người trưởng thành nên thực hiện 150-300 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần và tập sức mạnh cơ ít nhất 2 ngày, đồng thời bổ sung bài tập thăng bằng khi cần.

Điều quan trọng không phải bỏ chạy bộ hay bơi lội, mà là chọn hình thức vận động phù hợp và duy trì đều đặn.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)