Loại gừng mọc ở Việt Nam chứa hoạt chất được nhà khoa học nghiên cứu về khả năng chống ung thư

Đó chính là: Gừng gió.

Gừng gió còn có nhiều tên gọi khác như riềng gió, ngải xanh, ngải mặt trời, riềng dại, gừng dại, gừng giềng hay cây mai gan. Loài cây này có tên khoa học là Zingiber zerumbet , thuộc họ Gừng (Zingiberaceae).

Điều khiến gừng gió thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu là trong tinh dầu của loại cây này có chứa zerumbone – một hợp chất tự nhiên được quan tâm nhờ khả năng tác động đến nhiều dòng tế bào ung thư.

Theo nghiên cứu của TS. Lưu Văn Chính và nhóm nghiên cứu Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, zerumbone có khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư trong các thử nghiệm ban đầu.

Tuy nhiên, hoạt tính của hợp chất tự nhiên này vẫn còn hạn chế. Phần lớn các nghiên cứu trước đây mới được thực hiện trong phòng thí nghiệm, chưa đủ cơ sở để ứng dụng trực tiếp vào điều trị ung thư.

Gừng gió (ảnh minh họa)

Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã tìm cách biến đổi zerumbone để tạo ra những hợp chất mới có khả năng chống ung thư tốt hơn, đồng thời đánh giá độ an toàn của chúng.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm phát hiện tinh dầu gừng gió có hàm lượng zerumbone lên tới 56,43%. Từ nguồn nguyên liệu này, các nhà khoa học đã tách được zerumbone với độ tinh khiết 97%, hiệu suất thu hồi đạt 80%.

Kết quả cho thấy gừng gió trồng tại Việt Nam có thể trở thành nguồn nguyên liệu đáng chú ý để nghiên cứu và phát triển các hợp chất có giá trị trong lĩnh vực hóa dược.

Tạo hợp chất mới có khả năng ức chế tế bào ung thư mạnh gấp 10 lần

Từ zerumbone được chiết xuất, nhóm nghiên cứu tiếp tục tạo ra một hợp chất mới mang tên zethiazole.

Có thể hiểu đơn giản, thay vì sử dụng nguyên hợp chất tự nhiên có trong tinh dầu gừng gió, các nhà khoa học đã điều chỉnh cấu trúc của nó để tạo ra một hoạt chất mới với kỳ vọng nâng cao khả năng chống ung thư.

Quy trình tổng hợp zethiazole được thực hiện qua hai giai đoạn. Nhóm đã xây dựng được quy trình tương đối ổn định, mỗi mẻ có thể tạo ra 2 g hợp chất, với hiệu suất đạt 71% và độ tinh khiết 96,03%.

Đáng chú ý, khi đưa zethiazole vào thử nghiệm trên ba dòng tế bào ung thư ở người gồm ung thư gan, ung thư phổi và ung thư cổ tử cung, nhóm nghiên cứu ghi nhận kết quả khả quan.

Cụ thể, nồng độ zethiazole cần thiết để ức chế 50% sự phát triển của tế bào ung thư gan, phổi và cổ tử cung lần lượt là 0,98; 1,45 và 1,03 µg/ml.

Theo nhóm nghiên cứu, khả năng ức chế tế bào ung thư của zethiazole mạnh hơn khoảng 10 lần so với zerumbone ban đầu.

Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy việc thay đổi cấu trúc của hoạt chất tự nhiên trong gừng gió có thể giúp nâng cao hoạt tính sinh học của nó.

Chưa thể khẳng định có tác dụng điều trị ung thư trên người

Bên cạnh khả năng ức chế tế bào ung thư, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá độ an toàn của zethiazole.

Theo TS. Lưu Văn Chính, trong thử nghiệm độc tính cấp trên chuột, hợp chất chưa ghi nhận biểu hiện gây độc ngay cả ở mức liều 2.000 mg/kg thể trọng khi sử dụng qua đường uống.

Các xét nghiệm máu và sinh hóa cũng chưa phát hiện ảnh hưởng bất lợi rõ rệt đến chức năng gan, thận trong phạm vi liều thử nghiệm.

Tuy nhiên, một kết quả đáng lưu ý xuất hiện khi nhóm nghiên cứu tiếp tục thử nghiệm zethiazole trên mô hình chuột mang khối u phổi.

Ở các mức liều 50, 100 và 200 mg/kg/ngày, hợp chất chưa thể hiện rõ khả năng làm giảm khối u.

TS. Lưu Văn Chính cho biết, đây là vấn đề thường gặp trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc. Một hợp chất có thể thể hiện hoạt tính rất tốt khi thử nghiệm trên tế bào trong phòng thí nghiệm nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả tương tự khi đưa vào cơ thể sống.

Bởi trong cơ thể, hoạt chất còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như khả năng hấp thu, chuyển hóa, phân bố đến mô bệnh và cách cơ thể đào thải thuốc.