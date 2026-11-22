Giống như nhiều người khác, người đàn ông này cho rằng khàn giọng vào mùa lạnh là chuyện dễ hiểu, nhất là do đặc thù nghề nghiệp của ông phải nói nhiều. Đến khi nhận "án tử" ung thư, ông mới bắt đầu hối hận.

Khi thời tiết chuyển lạnh, các triệu chứng như đau rát cổ họng, ho hay khàn tiếng xuất hiện dày đặc khiến nhiều người mặc định đây chỉ là những cơn "ốm vặt" giao mùa. Thế nhưng, đằng sau sự chủ quan ấy đôi khi lại là tín hiệu cảnh báo của căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Theo trang tin sức khỏe Health News Network (Trung Quốc), ông Trương (43 tuổi, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) vốn làm nghề nhân viên kinh doanh nên phải giao tiếp liên tục mỗi ngày. Hơn 1 năm trước, ông từng đi khám và được chẩn đoán mắc polyp dây thanh quản nhưng lại phớt lờ việc điều trị. Không những vậy, người đàn ông 43 tuổi vẫn giữ thói quen hút thuốc lá và uống rượu bia thường xuyên.

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Thời gian gần đây, giọng nói của ông Trương đột nhiên khàn đặc nặng nề. Ban đầu, tình trạng này rất dễ khiến người ta nghĩ tới việc nhiễm lạnh hay viêm họng thông thường nên ông chủ quan. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần khàn giọng không dứt, ông quyết định tới khoa Tai Mũi Họng kiểm tra và bàng hoàng nhận chẩn đoán mắc ung thư thanh quản.

May mắn là khối u được phát hiện ở giai đầu giai đoạn giữa nên các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ một phần thanh quản thành công, giúp ông bảo tồn được chức năng phát âm. Tuy nhiên, từ nay về sau, cuộc sống của ông sẽ phải kiêng khem nhiều thứ và không loại trừ khả năng tái phát ung thư. Ngồi trên giường bệnh, ông Trương càng nhớ lại càng thấy hối hận khi ngoài khàn giọng, cơ thể còn phát ra nhiều tín hiệu bất thường khác nhưng ông quy hết cho thay đổi thời tiết sang mùa lạnh, chẳng mấy quan tâm.

4 dấu hiệu ung thư thanh quản rất dễ nhầm với "ốm vặt" khi trời lạnh

Theo dữ liệu lâm sàng từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và Mayo Clinic (Mỹ), những biểu hiện sớm của ung thư thanh quản có độ tương đồng rất cao với các bệnh viêm đường hô hấp trên thông thường. Đặc biệt vào mùa lạnh, khi cơ thể dễ nhiễm cảm cúm, 4 nhóm triệu chứng dưới đây càng dễ bị người bệnh bỏ qua:

Khàn giọng kéo dài, biến đổi chất giọng

Khàn tiếng do cảm lạnh hay viêm họng cấp thường thuyên giảm sau vài ngày chăm sóc. Ngược lại, nếu tình trạng khàn giọng, nói hụt hơi hoặc thay đổi âm sắc kéo dài trên 2 tuần mà không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu khối u đang chèn ép dây thanh quản.

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Đau họng dai dẳng kèm cảm giác đau lan lên tai

Trời lạnh khiến nhiều người dễ bị rát họng nên thường tự mua thuốc ngậm hoặc kháng sinh uống tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau họng do ung thư thanh quản thường kéo dài dai dẳng không dứt, đi kèm cảm giác đau nhói sâu bên trong tai do sự liên thông dây thần kinh vùng hầu họng.

Khó nuốt, vướng nghẹn hoặc đau khi nuốt

Cảm giác vướng víu nơi cổ họng dễ bị nhầm với viêm amidan hay sưng họng khi thời tiết thay đổi. Khi tế bào ác tính phát triển, người bệnh sẽ cảm thấy nuốt nước bọt hay nuốt thức ăn đều khó khăn, thậm chí đau nhói vùng cổ.

Ho kéo dài, hụt hơi và khó thở

Những cơn ho khan, ho dai dẳng hoặc thở khò khè giữa trời lạnh thường bị quy cho viêm phế quản hay kích ứng thời tiết. Nếu đi kèm tình trạng khó thở tăng dần, hơi thở có mùi hôi bất thường hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh cần cảnh giác cao độ.

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Bác sĩ Điền Văn Đống, Giáo sư chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Tăng Thành trực thuộc Đại học Y khoa Phương Nam (Quảng Đông, Trung Quốc), khuyến cáo ung thư thanh quản giai đoạn đầu rất dễ bị nhầm lẫn với viêm họng thông thường, nhất là ở những người có tiền sử viêm thanh quản mạn tính. Theo ông, bất kỳ ai (nhất là người trên 40 hoặc có tiền sử hút thuốc) tuổi gặp tình trạng khàn giọng kéo dài trên 2 tuần mà không cải thiện sau khi nghỉ ngơi đều cần nội soi thanh quản để tầm soát sớm.

Học viện Tai Mũi Họng Hồng Kông (Trung Quốc) cũng lưu ý thêm nếu khàn tiếng kéo dài từ 2 đến 4 tuần, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định nội soi thanh quản gián tiếp, nội soi ống mềm hoặc lấy mẫu sinh thiết khi cần thiết để phát hiện sớm tổn thương ác tính.

Đặc biệt, có 6 thói quen xấu là "thủ phạm" hàng đầu tiếp tay cho ung thư thanh quản cần tránh càng xa càng tốt. Bởi phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh:

- Hút thuốc lá: Thống kê cho thấy tỷ lệ mắc ung thư thanh quản ở nam giới cao gấp khoảng 10 lần nữ giới, trong đó khói thuốc là tác nhân hàng đầu gây biến đổi tế bào niêm mạc.

- Lạm dụng rượu bia: Cồn kích thích trực tiếp và làm suy yếu hàng rào bảo vệ niêm mạc họng, đồng thời cộng hưởng với thuốc lá làm tăng vọt nguy cơ ung thư.

- Thường xuyên khạc đờm mạnh: Hành động khạc đờm liên tục khi rát họng mùa lạnh tạo ma sát mạnh khiến dây thanh quản rung lắc quá mức, dễ trầy xước và viêm mạn tính.

- Không đánh răng trước khi ngủ: Vi khuẩn khoang miệng sinh sôi mạnh vào ban đêm sẽ dễ dàng tràn xuống hầu họng, gây viêm nhiễm kéo dài cho thanh quản.

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- Ăn quá nhiều đồ cay nóng: Các món cay nóng ngày lạnh dễ kích hoạt trào ngược axit dạ dày thực quản, làm bỏng rát và tổn thương dây thanh âm.

- Nói quá to hoặc dùng giọng liên tục: Việc gào thét, nói lớn tiếng trong thời gian dài khiến dây thanh quản quá tải, sưng nề và dễ hình thành hạt xơ, polyp tiền ung thư.

Đừng để tâm lý chủ quan trước những cơn khàn giọng hay đau rát cổ họng mùa lạnh làm lỡ mất cơ hội điều trị tốt nhất. Khi triệu chứng kéo dài quá 2 tuần không thuyên giảm, việc thăm khám chuyên khoa kịp thời chính là cách an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe và giọng nói của bạn.

Nguồn và ảnh: HK01, Health News Network