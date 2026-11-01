Xin đừng coi cơn đau thắt lưng hay "điều kỳ lạ" trong nước tiểu đầu ngày là do thiếu ngủ, cơ thể nhịn tiểu quá lâu hay mệt mỏi nhất thời nữa! Chủ quan như vậy, ung thư tuyến tiền liệt đánh gục bạn lúc nào chẳng hay.

Ung thư tuyến tiền liệt từng được xem là căn bệnh chỉ gặp ở người trung niên hoặc cao tuổi, nhưng thực tế y khoa những năm gần đây ghi nhận xu hướng trẻ hóa đáng báo động ở nhóm nam giới ngoài 30 đến 40 tuổi. Lối sống thức khuya, ngồi nhiều, lạm dụng rượu bia và căng thẳng kéo dài khiến tế bào tuyến tiền liệt dễ tổn thương sớm. Điều nguy hiểm là ở giai đoạn đầu, khối u thường phát triển âm thầm với biểu hiện dễ nhầm lẫn với sự mệt mỏi thông thường, khiến người trẻ chủ quan bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị.

Vì sao dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt dễ bộc lộ vào buổi sáng, nhất là mùa lạnh?

Các dấu hiệu giai đoạn sớm của ung thư tuyến tiền liệt rất dễ bị xem nhẹ hay nhầm lẫn (Ảnh minh họa)

Tuyến tiền liệt nằm ngay dưới bàng quang và bao quanh đoạn đầu của niệu đạo. Sau một đêm dài cơ thể nghỉ ngơi, lượng nước tiểu tích tụ trong bàng quang đạt mức cao nhất vào lúc mới thức dậy, tạo áp lực cơ học trực tiếp lên vùng tuyến tiền liệt và cổ bàng quang. Nếu tại đây xuất hiện khối u ác tính gây chèn ép hoặc kích thích niêm mạc, các bất thường đường tiểu sẽ bộc lộ rõ rệt nhất ngay ở lần đi vệ sinh đầu tiên trong ngày.

Đặc biệt, khi thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu kích thích hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh, làm tăng trương lực cơ trơn ở tuyến tiền liệt và cổ bàng quang. Sự co thắt này khiến lòng niệu đạo vốn đã bị khối u chèn ép càng trở nên hẹp hơn, làm triệu chứng tắc nghẽn và đau tức bùng phát dữ dội vào buổi sáng sớm.

4 bất thường lúc sáng ngủ dậy cảnh báo tuyến tiền liệt "lành ít dữ nhiều"

Nếu liên tục nhận thấy 4 tín hiệu dưới đây ngay sau khi rời khỏi giường, phái mạnh tuyệt đối không được chủ quan vì tuổi còn trẻ mà hãy đi kiểm tra chuyên khoa càng sớm càng tốt:

1. Tiểu khó, dòng nước tiểu yếu và ngắt quãng ngay lần đầu đi vệ sinh

Sau giấc ngủ đêm, bàng quang căng đầy nhưng khi đứng trước bồn cầu, người bệnh lại phải rặn mạnh hoặc chờ đợi rất lâu mới có thể tiểu được. Dòng nước tiểu thường chảy yếu, tia nhỏ, đứt quãng giữa chừng và luôn có cảm giác tiểu không hết bãi, bụng dưới vẫn nặng tức khó chịu.

Bất thường khi đi tiểu đầu ngày chín là tín hiệu cực quan trọng giúp "tóm sống" ung thư tuyến tiền liệt (Ảnh minh họa)

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), tình trạng tắc nghẽn dòng chảy nước tiểu kéo dài vào buổi sáng xảy ra khi khối u ung thư tuyến tiền liệt phát triển lớn, chèn ép trực tiếp làm hẹp lòng ống niệu đạo. Khác với viêm nhiễm thông thường có thể thuyên giảm sau vài ngày, rối loạn tiểu tiện do ác tính thường có xu hướng nặng lên nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn.

2. Đau âm ỉ vùng thắt lưng, hông hoặc xương chậu lúc mới thức dậy

Nhiều người trẻ làm văn phòng thường lầm tưởng cảm giác đau mỏi vùng lưng dưới, hông hay bẹn vào buổi sáng là hệ quả của việc ngồi nhiều, nằm sai tư thế hoặc nhiễm lạnh ban đêm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những dấu hiệu điển hình cảnh báo tế bào ung thư tuyến tiền liệt đã bắt đầu xâm lấn ra ngoài vỏ bao tuyến hoặc di căn tới hệ thống xương vùng chậu và cột sống thắt lưng.

Cơn đau do tổn thương ác tính thường mang tính chất âm ỉ, nhức sâu bên trong, không thuyên giảm dù bạn đã xoa bóp hay vận động nhẹ nhàng sau khi thức dậy. Một số trường hợp còn kèm theo cảm giác tê bì hoặc yếu mỏi lan xuống hai chân do khối u chèn ép rễ thần kinh.

3. Nước tiểu có màu hồng nhạt hoặc lẫn tia máu vào sáng sớm

Không chỉ bệnh thận, ung thư tuyến tiền liệt cũng làm nước tiểu xuất hiện nhiều đặc điểm bất thường (Ảnh minh họa)

Khi quan sát thấy nước tiểu đầu ngày chuyển sang màu hồng nhạt, đỏ sậm như nước rửa thịt hoặc xuất hiện các sợi máu nhỏ li ti, nam giới tuyệt đối không được xem nhẹ. Khi khối u tại tuyến tiền liệt tăng sinh mạch máu bất thường và xâm lấn vào niêm mạc niệu đạo hoặc cổ bàng quang, các vi mạch rất dễ bị vỡ ra dưới áp lực dòng tiểu tích tụ suốt đêm.

Dữ liệu lâm sàng từ Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) nhấn mạnh rằng tiểu ra máu không kèm đau buốt dữ dội là triệu chứng báo động đỏ của các bệnh lý ác tính đường tiết niệu sinh dục. Ngay cả khi hiện tượng này chỉ xuất hiện một vài lần rồi tự biến mất, người bệnh vẫn cần nội soi và làm xét nghiệm tầm soát chuyên sâu.

4. Cơ thể mệt mỏi rã rời, kiệt sức dù đã ngủ đủ giấc suốt đêm

Thức dậy trong trạng thái uể oải, hụt hơi, da xanh xao và suy nhược kéo dài mà người trẻ hay đổ lỗi cho áp lực công việc thực chất có thể là dấu hiệu toàn thân của bệnh lý ác tính. Khi tế bào ung thư tuyến tiền liệt phát triển, chúng tiêu tốn lượng lớn năng lượng của cơ thể, đồng thời kích hoạt phản ứng viêm mạn tính gây rối loạn chuyển hóa.

Không riêng gì ung thư tuyến tiền liệt, rất nhiều bệnh ung thư khác cũng gây mệt mỏi rã rời vào sáng sớm dù ngủ đủ giấc (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tình trạng mất máu vi thể qua đường tiết niệu kéo dài hoặc tế bào ác tính xâm lấn tủy xương có thể dẫn đến thiếu máu mạn tính, khiến người bệnh luôn cảm thấy choáng váng, thiếu sức sống ngay từ đầu ngày.