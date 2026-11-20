Không chỉ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, loại rau này còn được quan tâm nhờ những lợi ích tiềm năng đối với tim mạch, thị lực và sức khỏe não bộ.

Cải xoăn (kale) là loại rau lá xanh có mật độ dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa.

Theo số liệu dinh dưỡng được cung cấp, một khẩu phần khoảng 67g cải xoăn, tương đương một cốc rau, có thể đáp ứng khoảng 206% nhu cầu vitamin A, 684% vitamin K và 134% vitamin C mỗi ngày.

Ngoài ra, khẩu phần này còn cung cấp mangan tương đương 26% nhu cầu khuyến nghị, đồng 10%, canxi và kali cùng khoảng 9%, magie 6%. Các vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6, cùng sắt và phốt pho cũng hiện diện trong thành phần dinh dưỡng của loại rau này.

Về các chất đa lượng, 67g cải xoăn chứa khoảng 2g chất xơ, 3g protein và 4g carbohydrate. Lượng chất xơ này góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no và giúp kiểm soát đường huyết.

Điểm đáng chú ý là hàm lượng vitamin C trong cải xoăn khá cao. Với 67g rau, cơ thể có thể nhận được lượng vitamin C tương đương khoảng 134% nhu cầu hằng ngày, được mô tả là cao hơn lượng vitamin C có trong 131g trái cây họ cam quýt. Đây là một lựa chọn bổ sung vitamin C cho những người không thường xuyên ăn cam, quýt hoặc bưởi.

Trong khi đó, vitamin A đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, hệ miễn dịch và sự phát triển của tế bào. Vitamin K cũng là dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương.

Cải xoăn có lợi cho tim mạch và hệ mạch máu não

Một trong những điểm nổi bật của cải xoăn là hàm lượng vitamin K1 cao. Dưỡng chất này tham gia vào quá trình đông máu và chuyển hóa xương. Một số cơ chế liên quan đến vitamin K cũng được nghiên cứu về vai trò trong việc điều hòa quá trình vôi hóa mạch máu.

Bên cạnh đó, chất xơ trong cải xoăn có thể hỗ trợ giảm cholesterol LDL khi được bổ sung trong chế độ ăn cân đối. Kali góp phần điều hòa huyết áp, còn các hợp chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa và phản ứng viêm.

Đây đều là những yếu tố có liên quan đến sức khỏe tim mạch và hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, không nên hiểu việc ăn cải xoăn có thể trực tiếp phòng ngừa đột quỵ hoặc thay thế thuốc điều trị các bệnh lý mạch máu.

Để giữ được hương vị và các dưỡng chất, có thể chế biến cải xoăn bằng cách luộc, hấp, xào nhanh với lượng dầu vừa phải hoặc trộn salad.

Những lợi ích sức khỏe khác của cải xoăn

Hỗ trợ bảo vệ tế bào: Cải xoăn chứa glucosinolate, nhóm hợp chất thực vật có thể chuyển hóa thành những chất có hoạt tính sinh học. Một số nghiên cứu đang tìm hiểu vai trò của các hợp chất này đối với cơ chế bảo vệ tế bào và nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định ăn cải xoăn có thể ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư.

Tốt cho thị lực: Lutein và zeaxanthin trong cải xoăn là hai chất chống oxy hóa tập trung ở võng mạc. Chúng góp phần bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng và stress oxy hóa, hỗ trợ duy trì sức khỏe thị giác.

Bổ sung dưỡng chất cho xương: Ngoài các thực phẩm quen thuộc như sữa, cải xoăn cũng cung cấp canxi và vitamin K, hai dưỡng chất có vai trò trong quá trình duy trì cấu trúc xương. Tuy nhiên, lượng canxi thực tế còn phụ thuộc vào khẩu phần và cách chế biến.

Hỗ trợ hoạt động não bộ: Cải xoăn cung cấp các chất chống oxy hóa, sắt và một số axit béo có lợi. Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có quá trình vận chuyển oxy và duy trì chức năng tế bào thần kinh. Dù vậy, chưa thể khẳng định riêng việc ăn cải xoăn giúp cải thiện trí nhớ hoặc ngăn ngừa đột quỵ.

Góp phần kiểm soát cân nặng: Với lượng calo tương đối thấp và có chất xơ, cải xoăn có thể giúp tăng cảm giác no khi đưa vào bữa ăn. Kết hợp loại rau này với nguồn protein phù hợp và chế độ ăn cân đối là một cách bổ sung rau xanh trong quá trình kiểm soát cân nặng.