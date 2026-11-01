Vóc dáng của cô là điều khiến nhiều người không khỏi tò mò: Một người thường xuyên quay video thưởng thức đủ món ngon như vậy đã chăm sóc bản thân ra sao?

Có những người phụ nữ khiến người ta tò mò không phải vì họ ăn ít đến mức nào, mà bởi họ có thể vui vẻ thưởng thức những món ngon trước mắt mà vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Thiên Thiên, nữ YouTuber ẩm thực nổi tiếng với những video ăn uống hấp dẫn, là một người như thế.

Xuất hiện tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 61 diễn ra ngày 25/10, Thiên Thiên khiến nhiều người bất ngờ khi rời khỏi hình ảnh cô gái thường xuyên ngồi trước bàn đầy ắp đồ ăn để khoác lên mình chiếc váy trắng thanh lịch, táo bạo khoe lưng trần và vòng eo thon gọn. Thiết kế cổ yếm kín đáo ở phía trước, kết hợp những đường cắt khoét tinh tế ở phần lưng và hai bên eo, giúp nữ YouTuber vừa nữ tính vừa quyến rũ. Mái tóc búi cao càng làm nổi bật đường nét thanh thoát của cô.

Cùng nghệ sĩ Hao Zi đảm nhận vai trò trao giải, Thiên Thiên còn mang đến những khoảnh khắc tương tác hài hước trên sân khấu. Nhưng bên cạnh sự duyên dáng ấy, vóc dáng của cô mới là điều khiến nhiều người không khỏi tò mò: Một người thường xuyên quay video thưởng thức đủ món ngon như vậy đã chăm sóc bản thân ra sao?

Thực ra, câu chuyện của Thiên Thiên không đơn giản là ăn nhiều mà không tăng cân. Phía sau những video khiến người xem chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng là thói quen tập luyện, niềm yêu thích vận động và cách cô điều chỉnh sinh hoạt theo công việc. Những điều ấy có lẽ đáng để học hỏi hơn một công thức giảm cân cấp tốc.

1. Dành 1-2 giờ mỗi ngày để tập luyện

Theo chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Thiên Thiên thường dành khoảng 1-2 giờ mỗi ngày cho việc tập luyện, kết hợp cardio và tập tạ. Cô cũng linh hoạt điều chỉnh lịch tập theo công việc, duy trì chạy bộ vài buổi mỗi tuần thay vì ép mình phải hoàn thành những mục tiêu quá sức.

Với Thiên Thiên, vận động không nhất thiết phải là cuộc đua về cường độ. Ngay cả khi bận rộn và không thể tập đúng kế hoạch, cô cũng không quá khắt khe với bản thân. Điều quan trọng là duy trì thói quen và từng bước cải thiện thể lực.

2. Thích nhảy múa, vừa vận động vừa giải tỏa căng thẳng

Ngoài chạy bộ và tập gym, nhảy múa là hoạt động Thiên Thiên đặc biệt yêu thích. Cô từng chia sẻ ước mơ trở thành vũ công từ nhỏ và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê này khi trưởng thành.

Mỗi khi công việc căng thẳng hoặc tâm trạng không tốt, cô thường đến phòng tập nhảy để vận động, giải tỏa cảm xúc. Đây cũng là cách giúp việc tập luyện trở nên thú vị hơn, thay vì chỉ chăm chăm vào mục tiêu đốt calo.

Với những người không thích phòng gym, đi bộ, đạp xe hay nhảy theo nhạc tại nhà đều có thể là lựa chọn phù hợp. Tìm được môn vận động mình yêu thích sẽ giúp bạn dễ duy trì thói quen lâu dài hơn.

3. Quay video ăn nhiều, nhưng ngày thường vẫn chú trọng cân bằng

Là YouTuber ẩm thực, Thiên Thiên phải thưởng thức nhiều món ăn trong quá trình quay video. Tuy nhiên, khẩu phần trong các buổi ghi hình không đồng nghĩa với lượng thức ăn cô tiêu thụ mỗi ngày. Ngoài công việc, cô chú ý điều chỉnh chế độ ăn và quan tâm đến việc bổ sung protein.

Thiên Thiên yêu thích gà rán và các món thịt, nhưng điều đó không có nghĩa cô ăn uống không giới hạn. Protein từ thịt, cá, trứng và các loại đậu giúp duy trì cơ bắp, đặc biệt khi kết hợp với tập luyện. Bữa ăn cũng cần có rau xanh, trái cây và các nguồn tinh bột phù hợp để đảm bảo dinh dưỡng.

Muốn giữ dáng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món ăn yêu thích hay nhịn đói sau một bữa ăn thịnh soạn. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, cân đối năng lượng và duy trì thói quen ăn uống hợp lý.

Vóc dáng của Thiên Thiên có thể chịu ảnh hưởng từ cơ địa, nhưng việc duy trì vận động và biết cân bằng giữa những bữa ăn khi làm việc với sinh hoạt thường ngày cũng là điều đáng tham khảo. Thay vì tìm kiếm một bí quyết giảm cân cấp tốc, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ mà bản thân có thể kiên trì thực hiện.

Hình ảnh Thiên Thiên tại Kim Chung 61 vì thế không chỉ gợi nhắc về một vòng eo đẹp trong chiếc váy trắng. Nó còn mở ra một cách nhìn nhẹ nhàng hơn về việc chăm sóc bản thân: Bạn có thể yêu thích đồ ăn, tận hưởng công việc và vẫn dành sự quan tâm cho cơ thể mình.

Bởi suy cho cùng, phụ nữ chăm sóc bản thân không chỉ để mặc đẹp hơn hay nhận được lời khen về vóc dáng. Đó còn là để có đủ sức khỏe làm những điều mình yêu thích, có năng lượng tận hưởng cuộc sống và cảm thấy thoải mái hơn trong chính cơ thể của mình.