Những đoạn clip trị liệu chỉ dài vài chục giây thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Nhưng theo y sĩ Trần Hoàng Thái, điều quan trọng nhất không phải là lượt view mà là đưa ra nội dung có ích cho công chúng.

Đằng sau những clip triệu view

Y sĩ Trần Hoàng Thái (TP.HCM) làm trong lĩnh vực y học cổ truyền từ năm 2021. Anh tập trung vào các phương pháp tác động cơ xương khớp để hỗ trợ phục hồi vận động cho người đau cột sống, vai gáy, thắt lưng và rất chăm chia sẻ kiến thức về lĩnh vực của mình trên mạng xã hội. Hiện anh có hơn 683.000 người theo dõi trên TikTok và 625.000 người theo dõi trên Facebook.

Theo y sĩ Trần Hoàng Thái, số lượng người mắc bệnh cơ xương khớp đang tăng lên đáng kể.

Là một y sĩ chăm chia sẻ kiến thức sức khỏe chuẩn y khoa lên mạng xã hội, ít ai ngờ chủ một kênh được nhiều người biết đến với rất nhiều clip triệu view từng khá mơ hồ về mạng xã hội. Y sĩ Thái thừa nhận, khi bắt đầu xây dựng kênh, anh không giỏi công nghệ thông tin, cũng chưa biết cách đăng tải và phát triển nội dung. Trên các kênh cá nhân, anh thường đăng những đoạn video ghi lại quá trình tiếp xúc với người đến trị liệu, trong đó có các tác động lên vùng cơ xương khớp. “Tôi muốn người xem cảm nhận được những gì chân thật nhất từ công việc thực tế, thay vì chỉ xem một nội dung được làm ra để gây chú ý”, y sĩ Thái chia sẻ.

Không sử dụng những thuật ngữ y khoa khô khan, Thái thường đưa ra những lời khuyên ứng dụng thực tế, giúp người xem dễ dàng nhận diện dấu hiệu bất thường của cơ thể và biết cách tự bảo vệ sức khỏe trước khi cơn đau trở nên nghiêm trọng. “Điều khiến tôi vui là công chúng không chỉ quan tâm đến những thao tác trị liệu, mà còn bắt đầu chú ý và tìm hiểu nhiều hơn về kiến thức cơ xương khớp cũng như cách chăm sóc sức khỏe”, chuyên gia bày tỏ.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi

Theo y sĩ Thái, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nó rất tốt khi người ta chia sẻ điều đúng, điều thật, thông tin hữu ích nhưng sẽ gây tác hại nếu kiến thức sai lệch được lan truyền. Càng nhiều người theo dõi, trách nhiệm càng lớn, vì mỗi thông tin đăng tải có thể đến với rất nhiều người. Anh luôn tự nhắc mình chỉ chia sẻ nội dung có ích, đúng sự thật, không đưa thông tin thiếu căn cứ.

Việc trị liệu thần kinh cột sống cần thăm khám và nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo y sĩ Trần Hoàng Thái, trị liệu cơ xương khớp cần thời gian, không thể kỳ vọng hết đau chỉ sau vài phút như trong các đoạn clip ngắn. Người xem cần hiểu đúng về phương pháp, không nên tự ý bắt chước những thao tác chuyên môn khi chưa được hướng dẫn và đánh giá phù hợp. Người làm nghề cũng cần truyền tải rõ rằng mỗi người có tình trạng khác nhau, hiệu quả và giới hạn của phương pháp không giống nhau.

Không ít người tìm đến phòng khám sau nhiều tháng chịu đựng đau nhức. Cơn đau khiến họ khó vận động, mất ngủ, sự lo lắng về tình trạng sức khỏe đôi khi còn làm tâm trạng thêm căng thẳng.

Y sĩ Thái cho biết, anh thường dành những phút đầu để hỏi han và lắng nghe người bệnh kể về tình trạng của mình. Những thông tin ấy giúp anh hiểu hơn về khó khăn họ gặp phải, đồng thời có cơ sở để trao đổi rõ ràng hơn về hướng hỗ trợ. “Với tôi, trước hết là phải biết lắng nghe, khi hiểu người bệnh đang gặp khó khăn gì, tôi mới có thể giải thích rõ hơn về tình trạng của họ và những điều cần lưu ý trong quá trình chăm sóc sức khỏe”, anh nói.

Y sĩ Trần Hoàng Thái cũng đồng hành với nhiều nghệ sĩ Việt trong hành trình trị liệu xương khớp, giải tỏa các cơn đau cột sống.

Mới đây, có người bệnh được đưa đến phòng khám bằng xe cấp cứu sau gần một tháng nằm vì đau, không thể tự ngồi dậy hay đứng lên. Sau khi hỏi kỹ về tình trạng và sinh hoạt của người bệnh, anh tiến hành buổi hỗ trợ kéo dài hơn một giờ. Người bệnh sau đó có thể đứng dậy và bước đi. “Tôi nhớ rõ sự ngạc nhiên của những người có mặt hôm đó. Ngay cả những người làm việc bên cạnh tôi cũng bất ngờ trước diễn biến này. Trải nghiệm ấy cũng giúp tôi hiểu vì sao đôi khi người xem trên mạng xã hội có thể hoài nghi trước những video trị liệu”, y sĩ Thái chia sẻ.

Với y sĩ Trần Hoàng Thái, uy tín không thể xây dựng bằng lời nói, mà cần được tạo nên từ sự minh bạch, thái độ tôn trọng và cách làm việc có trách nhiệm. Trên mạng xã hội, anh cố gắng chia sẻ kiến thức để mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe cơ xương khớp. “Nếu thông tin tôi chia sẻ giúp ai đó biết quan sát cơ thể và tìm tư vấn phù hợp, đó là điều có ý nghĩa với tôi”, chàng y sĩ trẻ nói.

(Ảnh: NVCC)