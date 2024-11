Không phải cam chanh, đây mới là 4 loại quả dẫn đầu về lượng vitamin C, bổ tim mạch, dưỡng sáng da: Việt Nam có bán nhiều

Vitamin C là một trong những loại vitamin cần thiết để cơ thể khỏe mạnh, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hoá, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hoá, hỗ trợ giảm sắc tố melanin gây sạm da, dưỡng sáng và làm đều màu da.

Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 75mg với nữ giới và 90mg với nam giới. Nhắc đến loại quả chứa nhiều vitamin C, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cam hoặc chanh. Trong 100g cam chứa 53,2 mg vitamin C còn chanh chứa khoảng 29,1 mg vitamin C/100g, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Trên thực tế, còn nhiều loại quả chứa vitamin C dồi dào hơn cam chanh, đem lại vô số lợi ích sức khỏe cho cơ thể, theo Healthline.

Ổi (228,3 mg vitamin C/100g)

Ổi là một trong những thực phẩm giàu vitamin C nhất. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị mọi người nên ăn cả vỏ ổi để nạp nhiều vitamin C nhất có thể. Loại quả này rất ít calo, giàu chất xơ có thể hỗ trợ quá trình giảm cân, tốt cho tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón.

Một số nghiên cứu cho thấy ổi có thể làm giảm lượng đường trong máu, tăng cường sức khỏe tim mạch nhờ khả năng giảm cholesterol toàn phần và tăng cholesterol tốt. Loại quả này còn rất tốt cho làn da nhờ những chất chống oxy hóa có thể làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và làm đều màu da.

Ớt chuông (80 - 184 mg vitamin C/100g)

Ớt chuông vàng được cho là loại ớt chuông giàu vitamin C nhất (184 mg), sau đó là ớt chuông cam và đỏ (142 - 158 mg), cuối cùng là ớt chuông xanh (80mg). Nhờ vậy nên loại quả này có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch, đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen và chữa lành vết thương.

Không chỉ là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, ớt chuông còn chứa vitamin A tốt cho thị lực và chất xơ dồi dào thúc đẩy sức khỏe đường ruột, giảm mức cholesterol. Với đặc tính chống oxy hóa, loại quả này có thể giúp cơ thể chống lại nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm, bệnh tiểu đường cũng như các bệnh về thần kinh như Alzheimer, Parkinson.

Kiwi (56-92,7 mg vitamin C/100g)

Theo USDA, lượng vitamin C trong kiwi vàng có thể gấp đôi kiwi xanh, vậy nên nếu muốn nạp nhiều vitamin C hơn vào cơ thể mọi người có thể chọn kiwi vàng. Kiwi còn chứa kali, đồng, vitamin K, folate và vitamin E, đóng vai trò quan trọng với sức khỏe miễn dịch.

Loại quả này khá ít calo, là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho quá trình tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy ăn kiwi có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, hạ mỡ máu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Chất chống oxy hoá trong kiwi giúp nuôi dưỡng và bảo vệ làn da, tăng cường sản xuất collagen, chống viêm và giúp làn da rạng rỡ hơn.

Dâu tây (58,8 mg vitamin C/100g)

Dâu tây được đánh giá là “siêu thực phẩm” ít calo, chứa nhiều chất xơ, kali, folate và vitamin C có tác dụng kiểm soát huyết áp, ổn định lượng đường trong máu. Loại quả này rất giàu anthocyanin - là một loại chất chống oxy hóa flavonoid có tiềm năng trong việc ngăn ngừa tình trạng viêm và bệnh tim.

Các nghiên cứu cho thấy ăn nhiều quả mọng như dâu tây có thể ngăn ngừa một số loại ung thư nhờ các chất chống oxy hoá, đồng thời hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Vitamin C trong dâu tây có thể giúp làm sáng da tự nhiên, bảo vệ da khỏi tác hại các gốc tự do khi thường xuyên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn.

(Theo Healthline)