Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm. Trong khi miền Bắc chuyển rét, khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa được cảnh báo có mưa lớn diện rộng đến sáng 30/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Trong 24 giờ qua, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 1h phổ biến 17-20 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc đã mạnh lên tại một số đặc khu. Cụ thể, Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ ghi nhận gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; tại Lý Sơn, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Như Hoàn)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, dự báo có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh, gây biển động tại nhiều khu vực. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

Trong khi đó, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.