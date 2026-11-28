Đề nghị người dân tra cứu chủ động liên hệ để giải quyết theo nộp phạt nguội theo quy định.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã đăng tải thông báo phạt nguội với các trường hợp vi phạm tốc độ quy định.

Theo đó, thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phát hiện 299 trường hợp người điều khiển xe chạy quá tốc độ, được ghi nhận từ ngày 11/11 đến ngày 26/11.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Phòng CSGT khuyến nghị chủ phương tiện và người điều khiển xe vi phạm chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp thực hiện việc xử lý theo quy định. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, quan sát biển báo và chú ý an toàn trong quá trình di chuyển, góp phần hạn chế tai nạn và bảo đảm trật tự giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 18 triệu đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20 triệu đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe máy và các phương tiện tương tự, mức phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng được áp dụng với các hành vi:

Không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách, trừ các trường hợp được pháp luật quy định, như chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi hoặc áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Để kiểm tra phương tiện có bị ghi nhận vi phạm hay không, người dân có thể tra cứu phạt nguội trực tuyến thông qua website của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hoặc ứng dụng VNeTraffic.