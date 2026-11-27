Phòng Cảnh sát giao thông thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chủ động liên hệ giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tuần qua đã ra thông báo lần 2 về việc tìm chủ sở hữu 353 phương tiện vi phạm giao thông.

Theo đó, hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang quản lý, tạm giữ 353 hồ sơ, phương tiện liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã hết thời hạn tạm giữ theo quy định. Trong đó, có 292 phương tiện đang được tạm giữ tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và 61 phương tiện tại Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Đôn.

Qua rà soát, một số phương tiện chưa xác định được người điều khiển hoặc chủ sở hữu; một số trường hợp người vi phạm, chủ sở hữu phương tiện không đến giải quyết theo quy định hoặc có đến nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng phương tiện.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo và đề nghị người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện có tên trong danh sách kèm theo liên hệ với cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định tại một trong các địa chỉ sau:

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk: Số 21 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đối với 292 phương tiện đang tạm giữ tại đơn vị).

Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Đôn: Thôn 15, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk (đối với 61 phương tiện đang tạm giữ tại đơn vị).

Khi đến liên hệ, đề nghị tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ có liên quan đến phương tiện để phục vụ việc kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chủ động liên hệ giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Danh sách biển số xe cụ thể như sau: