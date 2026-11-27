Những tin nhắn kiểu thế này có thể đến từ chính tài khoản của những người mà chúng ta quen biết.

Hiện nay, Zalo là một trong những ứng dụng được đông đảo người dân Việt Nam sử dụng hàng ngày, từ liên lạc với người thân, bạn bè cho đến trao đổi công việc. Tuy nhiên, chính sự quen thuộc và tin tưởng giữa những người dùng đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội tiếp tục phát đi cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo thông qua đường link bình chọn giả mạo. Đáng chú ý, các đối tượng còn kết hợp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói, hình ảnh, khiến người dân khó phân biệt thật - giả ngay cả khi đã chủ động xác minh.

Cẩn trọng với đường link nhờ bình chọn được gửi qua Zalo

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, một trong những dạng tin nhắn người dân cần đặc biệt cảnh giác hiện nay là tin nhắn đính kèm đường link nhờ bình chọn cho một cá nhân tham gia cuộc thi.

Đối tượng có thể đưa ra những lời nhờ vả tưởng chừng vô hại như bình chọn cho con, cháu của người quen. Ngoài ra, các đường link giả mạo còn được ngụy trang dưới hình thức mời tham gia khảo sát, nhận quà tặng hoặc xác thực thông tin tài khoản.

Khi người dùng truy cập đường dẫn và cung cấp thông tin trên website giả mạo hoặc thực hiện yêu cầu xác thực đăng nhập, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo. Sau đó, chúng tiếp tục mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền, nhờ chuyển khoản hoặc phát tán đường link độc hại tới những người khác.

Trên thực tế, đã có trường hợp người dùng mắc bẫy dù chủ động gọi điện kiểm tra. Cụ thể ngày 14/11 vừa qua, hai Phó Giám đốc sở đang công tác tại tỉnh Khánh Hòa bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo cá nhân.

Một trong hai người nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của đồng nghiệp, nhờ hỗ trợ bình chọn cho con gái tham gia cuộc thi. Do nghe thấy giọng nói giống đồng nghiệp khi gọi điện xác minh, người này đã tin tưởng truy cập đường link và điền thông tin theo yêu cầu. Sau đó, tài khoản Zalo cá nhân bị mất quyền truy cập.

Cũng trong ngày 14/11, từ tài khoản bị chiếm quyền của vị Phó Giám đốc sở còn lại, nhiều người nhận được tin nhắn hỏi vay 30 triệu đồng, với lời hẹn hoàn trả vào sáng hôm sau.

Công an khuyến cáo người dân thực hiện 5 việc

Trước diễn biến ngày càng tinh vi của thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau.

Thứ nhất, không truy cập đường link lạ. Ngay cả khi đường dẫn được gửi từ tài khoản của người thân, bạn bè hoặc lãnh đạo cơ quan, người dân cũng không nên vội làm theo. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân trên những trang web chưa được xác minh.

Thứ hai, kiểm chứng qua kênh liên lạc khác. Khi nhận được tin nhắn hỏi vay tiền, người dân nên gọi lại bằng số điện thoại di động đã biết từ trước hoặc gặp mặt trực tiếp, thay vì chỉ liên lạc qua tài khoản mạng xã hội đang gửi yêu cầu.

Thứ ba, cảnh giác với công nghệ giả mạo bằng AI. Những biểu hiện như khuôn mặt thiếu tự nhiên, hình ảnh đứng yên bất thường, khẩu hình không khớp với lời nói có thể là dấu hiệu của video giả mạo. Tuy nhiên, ngay cả khi không phát hiện những dấu hiệu này, người dân vẫn cần xác minh độc lập.

Thứ tư, không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng lạ khi chưa xác minh. Đặc biệt cảnh giác với những trường hợp người quen bất ngờ hỏi vay tiền nhưng yêu cầu chuyển khoản cho người khác.

Thứ năm, chủ động tăng cường bảo mật tài khoản, sử dụng mật khẩu mạnh và kích hoạt xác thực hai lớp.

Theo điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác nhằm chiếm quyền điều khiển hoặc thu thập thông tin trái phép, nếu chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng đối với cá nhân.

Người dùng Zalo nên kiểm tra ngay 2 mục trên điện thoại

Bên cạnh những khuyến cáo của cơ quan Công an, người dân có thể chủ động bảo vệ tài khoản thông qua các tính năng được tích hợp sẵn trên ứng dụng Zalo.

Theo Trung tâm trợ giúp chính thức của Zalo, người dùng nên truy cập mục Cá nhân, chọn Cài đặt, sau đó chọn Tài khoản và bảo mật để liên kết email và kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp. Khi tính năng này được bật, việc đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm bước xác thực.

Cũng tại phần Tài khoản và bảo mật, người dùng nên thường xuyên kiểm tra mục Quản lý thiết bị đăng nhập. Nếu phát hiện thiết bị lạ đang truy cập tài khoản của mình, cần lập tức đăng xuất và báo xấu thiết bị.

Đáng chú ý, Zalo còn hướng dẫn người dùng khi nghi ngờ tài khoản đã bị chiếm quyền có thể soạn tin nhắn theo cú pháp ZALO KHOA gửi 6020 để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp.

Đồng thời, người dân cần nhanh chóng thông báo cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp qua kênh liên lạc khác để tránh phát sinh thêm nạn nhân. Trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cần liên hệ ngay với ngân hàng, lưu giữ các bằng chứng giao dịch và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.