Người dân đã nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau đây cần nâng cao cảnh giác.

Theo cảnh báo của Công an TP Hà Nội sáng 24/11/2026, tội phạm mạng đang lợi dụng các đường dẫn độc hại để chiếm quyền truy cập tài khoản Zalo.

Khi có được tài khoản, chúng tiếp tục sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giả mạo chủ tài khoản, tiếp cận những người có mối quan hệ thân thiết để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn thường bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn chứa đường dẫn được ngụy trang dưới dạng bình chọn cuộc thi, tham gia khảo sát, nhận quà hoặc xác thực thông tin. Khi người dùng truy cập và làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin đăng nhập, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Chiếm quyền Zalo, giả giọng người thân, thúc giục chuyển tiền là thủ đoạn tội phạm mạng đang được cảnh báo. (Ảnh: Cục An ninh mạng)

Sau khi chiếm được Zalo, chúng sử dụng AI tạo giọng nói, hình ảnh giả mạo (Deepfake), nhắn tin hoặc gọi video cho người thân, đồng nghiệp của chủ tài khoản. Nội dung thường xoay quanh việc vay tiền, nhờ chuyển khoản gấp hoặc xử lý một tình huống khẩn cấp nhằm khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Đáng chú ý, các cuộc gọi giả mạo bằng Deepfake có thể tạo cảm giác người đang liên lạc chính là người quen. Tuy nhiên, người dùng có thể nhận biết một số dấu hiệu bất thường như hình ảnh bị đứng, khuôn mặt thiếu tự nhiên, cử động môi không khớp với âm thanh hoặc biểu cảm không đồng nhất.

Công an TP Hà Nội cho biết, hành vi chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo có thể bị xử phạt hành chính từ 50–70 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người phạm tội có thể đối diện mức án cao nhất lên tới tù chung thân.

Để phòng tránh, cơ quan công an khuyến cáo người dân không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai và chủ động kích hoạt xác thực hai lớp đối với tài khoản Zalo.

Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay mượn, chuyển tiền, người dùng cần xác minh trực tiếp bằng cách gọi đến số điện thoại thông thường của người đó hoặc sử dụng câu hỏi riêng chỉ hai bên biết. Tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa vào hình ảnh, giọng nói hay tin nhắn trên mạng.

Trong trường hợp phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền hoặc nghi ngờ gặp phải thủ đoạn lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, đường dẫn, thông tin giao dịch và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Công an Thành phố Hà Nội



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