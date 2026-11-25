CSGT đề nghị 599 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đề nghị người dân tra cứu và nộp phạt nguội theo quy định. Thông báo phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện
Phòng sát giao thông, Công an tỉnh An Giang ngày 24/11 đã ra thông báo phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
Theo đó, từ ngày 01/11/2026 đến ngày 15/11/2026, qua hệ thống Camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện 599 trường hợp vi phạm phạt nguội.
Cách tra cứu phạt nguội online năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Loại phương tiện
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
63B6-424.66
|
01-11-2026 07:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
68P1-776.99
|
01-11-2026 08:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
68A1-026.60
|
01-11-2026 10:13
|
Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
68L1-355.28
|
01-11-2026 10:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
5
|
68G1-581.16
|
01-11-2026 10:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
6
|
51L-895.38
|
01-11-2026 17:37
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
68C1-732.97
|
02-11-2026 06:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
68AC-209.03
|
02-11-2026 08:03
|
Mô tô điện
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
9
|
67A-079.12
|
02-11-2026 08:15
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
68S1-544.94
|
02-11-2026 08:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
68A-156.77
|
02-11-2026 08:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
12
|
66C-157.19
|
02-11-2026 09:19
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
13
|
84K1-499.03
|
02-11-2026 09:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
14
|
68AB-184.22
|
02-11-2026 09:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
15
|
68A-493.42
|
02-11-2026 09:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
16
|
68X1-021.04
|
02-11-2026 09:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
17
|
60K-887.29
|
02-11-2026 10:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
18
|
68A-338.23
|
02-11-2026 10:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
51A-953.33
|
02-11-2026 10:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
20
|
68AB-382.82
|
02-11-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
68A-107.34
|
02-11-2026 10:36
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
22
|
68AB-200.61
|
02-11-2026 10:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
94A-056.09
|
02-11-2026 10:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
24
|
68A-654.43
|
02-11-2026 10:46
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
65A-456.02
|
02-11-2026 11:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
26
|
68H-158.47
|
02-11-2026 11:22
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
68S1-758.30
|
02-11-2026 11:28
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
28
|
68A-315.35
|
02-11-2026 11:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
29
|
67A-324.65
|
02-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
68AC-561.39
|
02-11-2026 12:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
31
|
68A-635.07
|
02-11-2026 12:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
32
|
68D1-763.36
|
02-11-2026 12:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
33
|
68AD-020.89
|
02-11-2026 12:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
51L-881.36
|
02-11-2026 12:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
35
|
68X1-021.04
|
02-11-2026 12:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
36
|
68BA-096.91
|
02-11-2026 12:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
37
|
68AB-446.90
|
02-11-2026 12:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
38
|
68BA-141.50
|
02-11-2026 12:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
39
|
68E1-598.50
|
02-11-2026 12:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
40
|
68AA-641.14
|
02-11-2026 13:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
41
|
68A-241.39
|
02-11-2026 13:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
42
|
67C1-724.33
|
02-11-2026 13:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
43
|
68X1-581.33
|
02-11-2026 13:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
44
|
68A-545.03
|
02-11-2026 13:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
45
|
51M-725.85
|
02-11-2026 13:21
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
46
|
68S1-790.97
|
02-11-2026 13:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
47
|
51M-012.34
|
02-11-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
48
|
68AC-798.45
|
02-11-2026 13:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
49
|
68AB-161.64
|
02-11-2026 13:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
50
|
68P1-671.97
|
02-11-2026 13:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
51
|
68AC-190.21
|
02-11-2026 13:48
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
52
|
68X1-363.11
|
02-11-2026 13:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
53
|
68T122803
|
02-11-2026 13:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
54
|
68X1-659.68
|
02-11-2026 14:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
55
|
65A-473.82
|
02-11-2026 14:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
56
|
68AD-032.31
|
02-11-2026 14:34
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
57
|
68A-271.31
|
02-11-2026 14:35
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
58
|
68AB-765.78
|
02-11-2026 14:38
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
59
|
68A-598.08
|
02-11-2026 15:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
60
|
68C1-131.56
|
02-11-2026 15:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
61
|
68E-011.95
|
02-11-2026 15:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
62
|
64A-149.14
|
02-11-2026 15:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
63
|
65A-651.62
|
02-11-2026 16:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
64
|
68A-316.22
|
02-11-2026 16:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
65
|
68A-337.19
|
02-11-2026 16:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
66
|
65A-408.58
|
02-11-2026 16:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
67
|
68A-740.34
|
03-11-2026 07:39
|
Ô tô tải tự đổ
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
68
|
68A-346.53
|
03-11-2026 07:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
69
|
68B-013.73
|
03-11-2026 08:42
|
Ô tô khách
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
70
|
68A-679.61
|
03-11-2026 08:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
71
|
68H-069.50
|
03-11-2026 09:33
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
72
|
68A-418.67
|
03-11-2026 09:49
|
Ô tô cứu thương
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
73
|
68A-113.57
|
03-11-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
74
|
68H-127.60
|
03-11-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
75
|
93A-503.28
|
03-11-2026 10:00
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
76
|
60A-315.88
|
03-11-2026 10:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
77
|
68A-337.21
|
03-11-2026 10:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
78
|
51F-599.06
|
03-11-2026 10:47
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
79
|
68A-113.62
|
03-11-2026 11:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
80
|
68A-350.94
|
03-11-2026 11:37
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
81
|
68A-352.76
|
03-11-2026 12:03
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
64A-045.00
|
03-11-2026 12:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
83
|
94A-047.34
|
03-11-2026 12:33
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
84
|
95A-162.33
|
03-11-2026 12:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
85
|
68C-027.34
|
03-11-2026 12:56
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
86
|
61A-539.59
|
03-11-2026 13:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
87
|
66A-163.05
|
03-11-2026 13:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
88
|
66A-415.75
|
03-11-2026 13:33
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
89
|
68A-299.88
|
03-11-2026 14:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
90
|
68A-299.72
|
03-11-2026 14:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
91
|
65A-732.48
|
03-11-2026 14:46
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
92
|
68A-337.00
|
03-11-2026 15:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
93
|
99A-025.82
|
03-11-2026 15:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
94
|
60H-400.80
|
03-11-2026 15:16
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
95
|
51L-289.36
|
03-11-2026 15:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
96
|
68A-161.58
|
03-11-2026 15:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
97
|
68H-069.50
|
03-11-2026 15:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
98
|
68A-186.88
|
03-11-2026 16:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
99
|
68A-343.80
|
03-11-2026 16:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
100
|
67A-112.91
|
03-11-2026 16:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
101
|
98A-546.21
|
03-11-2026 16:40
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
67B2-186.72
|
03-11-2026 17:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
103
|
15K-156.78
|
04-11-2026 06:15
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
104
|
68A-430.05
|
04-11-2026 07:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
105
|
68A-191.57
|
04-11-2026 07:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
106
|
68A-518.58
|
04-11-2026 07:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
107
|
68A-430.05
|
04-11-2026 07:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
108
|
68E-012.75
|
04-11-2026 08:16
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
68A-151.75
|
04-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
110
|
68A-380.73
|
04-11-2026 08:45
|
Ô tô tải VAN
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
111
|
68H-069.50
|
04-11-2026 08:47
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
112
|
68A-173.15
|
04-11-2026 09:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
113
|
68D-009.91
|
04-11-2026 09:36
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
114
|
68A-294.49
|
04-11-2026 10:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
115
|
68A-379.18
|
04-11-2026 10:04
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
68A-270.45
|
04-11-2026 10:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
117
|
68C-128.28
|
04-11-2026 10:20
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
118
|
69A-295.47
|
04-11-2026 10:47
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
119
|
51M-250.42
|
04-11-2026 11:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
120
|
61A-137.50
|
04-11-2026 11:09
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
68A-249.35
|
04-11-2026 11:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
122
|
68A-290.18
|
04-11-2026 11:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
123
|
68A-752.37
|
04-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
124
|
95A-096.55
|
04-11-2026 11:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
125
|
68H-100.10
|
04-11-2026 12:05
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
126
|
68A-234.12
|
04-11-2026 12:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
127
|
68A-100.19
|
04-11-2026 12:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
128
|
67A-291.16
|
04-11-2026 12:25
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
129
|
68A-061.66
|
04-11-2026 12:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
130
|
71A-002.08
|
04-11-2026 12:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
131
|
68D-009.91
|
04-11-2026 12:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
132
|
61T3-7717
|
04-11-2026 12:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
60K-181.91
|
04-11-2026 12:54
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
134
|
68S1-808.21
|
04-11-2026 12:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
68A-307.85
|
04-11-2026 13:05
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
136
|
68S3-3399
|
04-11-2026 13:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
68A-351.01
|
04-11-2026 13:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
138
|
68C-157.83
|
04-11-2026 13:18
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
139
|
68S1-182.15
|
04-11-2026 13:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
71A-002.08
|
04-11-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
141
|
51F-980.75
|
04-11-2026 13:47
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
142
|
68A-416.43
|
04-11-2026 13:53
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
143
|
83A-056.99
|
04-11-2026 13:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
144
|
68A-351.01
|
04-11-2026 14:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
145
|
68A-243.11
|
04-11-2026 14:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
146
|
68K4-7514
|
04-11-2026 14:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
68H-012.55
|
04-11-2026 14:22
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
148
|
68A-599.51
|
04-11-2026 14:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
149
|
68E1-460.16
|
04-11-2026 14:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
150
|
68S1-127.82
|
04-11-2026 15:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
51B-773.45
|
04-11-2026 15:01
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
68A-281.09
|
04-11-2026 15:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
153
|
68T9-5201
|
04-11-2026 15:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
154
|
68D1-591.22
|
04-11-2026 15:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
155
|
66P1-048.51
|
04-11-2026 15:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
156
|
16K1-2398
|
04-11-2026 15:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
65A-188.58
|
04-11-2026 15:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
158
|
68T7-0036
|
04-11-2026 15:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
159
|
68A-113.57
|
04-11-2026 15:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
160
|
68D1-620.83
|
04-11-2026 15:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
161
|
68G1-357.11
|
04-11-2026 15:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
162
|
68X1-163.09
|
04-11-2026 15:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
163
|
65A-675.69
|
04-11-2026 15:36
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
164
|
68T1-075.87
|
04-11-2026 15:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
165
|
68D1-471.59
|
04-11-2026 15:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
166
|
52U5-0352
|
04-11-2026 15:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
167
|
16K1-2398
|
04-11-2026 15:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
168
|
68A-617.43
|
04-11-2026 15:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
169
|
68S1-226.89
|
04-11-2026 15:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
170
|
68S1-155.29
|
04-11-2026 15:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
171
|
68A-184.63
|
04-11-2026 15:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
172
|
67A-217.65
|
04-11-2026 16:11
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
173
|
68A-656.33
|
04-11-2026 16:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
174
|
68A-217.29
|
04-11-2026 16:47
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
175
|
68M1-481.11
|
04-11-2026 17:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
176
|
68A-557.50
|
04-11-2026 19:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
177
|
68HU3292
|
05-11-2026 06:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
178
|
68S108755
|
05-11-2026 06:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
179
|
68S127268
|
05-11-2026 06:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
180
|
68M49794
|
05-11-2026 07:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
181
|
68T77257
|
05-11-2026 07:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
182
|
68X1-452.88
|
05-11-2026 07:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
183
|
61FH1768
|
05-11-2026 07:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
184
|
68L104505
|
05-11-2026 07:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
185
|
68S1-512.64
|
05-11-2026 07:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
186
|
51L-473.64
|
05-11-2026 07:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
187
|
68S87683
|
05-11-2026 07:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
188
|
68C105539
|
05-11-2026 07:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
189
|
61B1-351.24
|
05-11-2026 08:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
190
|
68S121428
|
05-11-2026 08:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
191
|
67G100825
|
05-11-2026 08:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
192
|
68AC28140
|
05-11-2026 08:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
193
|
68D112611
|
05-11-2026 08:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
194
|
59C311945
|
05-11-2026 08:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
195
|
68X16797
|
05-11-2026 08:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
196
|
54Z70216
|
05-11-2026 08:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
197
|
67A-221.10
|
05-11-2026 08:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
198
|
68C152657
|
05-11-2026 08:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
199
|
68AB25960
|
05-11-2026 08:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
200
|
68AB07734
|
05-11-2026 08:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
201
|
68F60753
|
05-11-2026 08:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
202
|
68X138767
|
05-11-2026 08:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
203
|
68C162550
|
05-11-2026 08:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
204
|
68AB54364
|
05-11-2026 09:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
205
|
68B119706
|
05-11-2026 09:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
206
|
68X155586
|
05-11-2026 09:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
207
|
69AM11455
|
05-11-2026 09:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
208
|
84L136693
|
05-11-2026 09:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
209
|
68S30164
|
05-11-2026 09:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
210
|
68C177314
|
05-11-2026 09:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
211
|
84D112548
|
05-11-2026 09:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
212
|
68T117299
|
05-11-2026 09:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
213
|
68S152020
|
05-11-2026 09:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
214
|
68S124789
|
05-11-2026 09:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
215
|
68C152791
|
05-11-2026 09:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
216
|
68AB13594
|
05-11-2026 09:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
217
|
68AB-088.51
|
05-11-2026 09:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
218
|
68AB95407
|
05-11-2026 09:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
219
|
68AC93547
|
05-11-2026 09:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
220
|
68B124375
|
05-11-2026 09:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
221
|
68P130628
|
05-11-2026 09:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
222
|
68D1-657.31
|
05-11-2026 09:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
223
|
68C103509
|
05-11-2026 09:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
224
|
52L90561
|
05-11-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
225
|
68X128647
|
05-11-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
226
|
51C-535.20
|
05-11-2026 10:05
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
227
|
68X156094
|
05-11-2026 10:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
228
|
68S110528
|
05-11-2026 10:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
229
|
68S17987
|
05-11-2026 10:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
230
|
68AA-173.46
|
05-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
231
|
68AC33935
|
05-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
232
|
68X1-641.06
|
05-11-2026 10:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
233
|
68AA-641.01
|
05-11-2026 10:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
234
|
68G160940
|
05-11-2026 10:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
235
|
68H-100.10
|
05-11-2026 10:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
236
|
68S18081
|
05-11-2026 10:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
237
|
68AA64953
|
05-11-2026 10:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
238
|
68C126819
|
05-11-2026 10:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
239
|
68AB38165
|
05-11-2026 10:47
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
240
|
68AB66600
|
05-11-2026 11:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
241
|
68T88200
|
05-11-2026 11:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
242
|
65A-210.09
|
05-11-2026 11:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
243
|
68AC15053
|
05-11-2026 11:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
244
|
68A-069.63
|
05-11-2026 11:39
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
245
|
68AB00967
|
05-11-2026 11:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
246
|
68E129987
|
05-11-2026 11:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
247
|
68AB-948.57
|
05-11-2026 11:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
248
|
68H61458
|
05-11-2026 12:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
249
|
68AC18007
|
05-11-2026 12:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
250
|
66C-183.46
|
05-11-2026 12:23
|
Ô tô tải có mui
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
251
|
68H61458
|
05-11-2026 12:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
252
|
68F60753
|
05-11-2026 12:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
253
|
68S151682
|
05-11-2026 12:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
254
|
68A-256.57
|
05-11-2026 12:29
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
255
|
68L126740
|
05-11-2026 12:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
256
|
68AB74462
|
05-11-2026 12:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
257
|
68AC-494.54
|
05-11-2026 12:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
258
|
68A-435.76
|
05-11-2026 12:43
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
259
|
68AC-689.57
|
05-11-2026 12:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
260
|
68E-009.62
|
05-11-2026 12:53
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
261
|
68AA68516
|
05-11-2026 12:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
262
|
68H61458
|
05-11-2026 12:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
263
|
68S119670
|
05-11-2026 13:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
264
|
68B101920
|
05-11-2026 13:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
265
|
67L55238
|
05-11-2026 13:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
266
|
68A-226.26
|
05-11-2026 13:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
315
|
68A02020
|
08-11-2026 11:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
316
|
68A23727
|
08-11-2026 11:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
317
|
67A25421
|
08-11-2026 11:40
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
318
|
68A08449
|
08-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
319
|
51M10547
|
08-11-2026 11:44
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
320
|
67C09297
|
08-11-2026 12:08
|
Ô tô tải tự đổ
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
321
|
68A47503
|
08-11-2026 12:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
322
|
67D00224
|
08-11-2026 12:26
|
Ô tô tải VAN
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
323
|
89H17006
|
08-11-2026 12:28
|
Ô tô tải bảo ôn
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
324
|
51A-418.15
|
08-11-2026 12:48
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
325
|
68A26713
|
08-11-2026 12:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
326
|
68A37457
|
08-11-2026 12:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
327
|
66A25355
|
08-11-2026 13:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
328
|
51B-804.97
|
08-11-2026 13:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
329
|
65A08135
|
08-11-2026 13:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
330
|
66A41575
|
08-11-2026 13:34
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
331
|
68A25079
|
08-11-2026 13:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
332
|
67A33177
|
08-11-2026 13:53
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
333
|
68A57009
|
08-11-2026 14:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
334
|
51F-429.19
|
08-11-2026 14:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
335
|
69A30848
|
08-11-2026 14:09
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
336
|
68C04770
|
08-11-2026 14:11
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
337
|
65A73310
|
08-11-2026 14:42
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
338
|
65C18471
|
08-11-2026 14:55
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
339
|
69A30848
|
08-11-2026 14:59
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
340
|
67A33803
|
08-11-2026 15:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
341
|
68A73145
|
08-11-2026 15:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
342
|
68A00175
|
08-11-2026 15:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
343
|
68H16975
|
08-11-2026 15:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
344
|
60H38695
|
08-11-2026 15:37
|
Ô tô khách giường
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
345
|
68A21516
|
08-11-2026 15:40
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
346
|
68A31838
|
08-11-2026 16:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
347
|
68A31497
|
08-11-2026 16:22
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
522
|
68P1-706.24
|
12-11-2026 10:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
523
|
68P1-541.71
|
12-11-2026 10:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
524
|
59X2-541.65
|
12-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
525
|
68H-138.14
|
12-11-2026 10:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
526
|
72AC-216.92
|
12-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
527
|
68AC-059.78
|
12-11-2026 10:21
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
528
|
68A-354.98
|
12-11-2026 10:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
529
|
68C-179.77
|
12-11-2026 10:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
530
|
67B1-362.75
|
12-11-2026 10:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
531
|
68A-422.26
|
12-11-2026 16:05
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
532
|
67F-004.93
|
13-11-2026 09:54
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
533
|
60X-526.26
|
13-11-2026 09:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
534
|
68H-078.79
|
13-11-2026 10:01
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
535
|
79A-496.91
|
13-11-2026 10:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
536
|
68E-014.63
|
13-11-2026 10:16
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
537
|
68AB-151.57
|
13-11-2026 10:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
538
|
68E-002.17
|
13-11-2026 10:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
539
|
68H-143.65
|
13-11-2026 10:34
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
540
|
68A-417.40
|
13-11-2026 10:43
|
Ô tô tải có cần cẩu
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
541
|
68H-117.80
|
13-11-2026 10:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
542
|
68H-157.08
|
13-11-2026 10:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
543
|
37K-035.04
|
13-11-2026 10:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
544
|
60H-376.95
|
13-11-2026 10:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
545
|
68H-054.31
|
13-11-2026 10:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
546
|
68H-136.32
|
13-11-2026 10:57
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
547
|
68H-075.37
|
13-11-2026 10:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
548
|
68P-697.21
|
13-11-2026 11:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
549
|
68H-046.71
|
13-11-2026 11:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
550
|
18A-184.09
|
13-11-2026 11:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
551
|
65HA-087.71
|
13-11-2026 11:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
552
|
71H-037.42
|
13-11-2026 11:39
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
553
|
69AA86428
|
13-11-2026 11:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
554
|
68H-102.78
|
13-11-2026 11:49
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
555
|
68H-142.74
|
13-11-2026 11:49
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
556
|
68A-194.94
|
13-11-2026 11:50
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
557
|
68A-697.26
|
13-11-2026 11:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
558
|
30L-495.70
|
13-11-2026 11:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
559
|
68A-099.06
|
13-11-2026 11:54
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
560
|
68A-099.60
|
13-11-2026 11:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
561
|
68A-670.56
|
13-11-2026 11:56
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
562
|
50E-611.78
|
13-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
563
|
68H-054.47
|
13-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
564
|
36H-175.97
|
13-11-2026 11:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
565
|
29E-977.57
|
13-11-2026 12:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
566
|
68H-054.47
|
13-11-2026 12:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
567
|
68E-012.89
|
13-11-2026 12:21
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
568
|
99A-896.10
|
13-11-2026 12:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
569
|
68H-056.60
|
14-11-2026 09:22
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
570
|
68H-119.61
|
14-11-2026 09:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
571
|
68A-354.48
|
14-11-2026 10:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
572
|
30B-885.97
|
14-11-2026 10:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
573
|
68A-519.91
|
14-11-2026 10:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
574
|
68PA-056.37
|
14-11-2026 10:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
575
|
59NA-093.49
|
14-11-2026 10:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
576
|
60A-549.22
|
14-11-2026 10:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
577
|
68H-046.25
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
578
|
68H-112.40
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
579
|
69H-023.39
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
580
|
36B5-697.32
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
581
|
68E1-323.31
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
582
|
68P1-798.39
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
583
|
68P1-103.75
|
15-11-2026 08:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
584
|
68H-071.70
|
15-11-2026 08:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
585
|
65H-028.56
|
15-11-2026 08:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
586
|
68A-316.87
|
15-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
587
|
68H-122.33
|
15-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
588
|
68H-064.18
|
15-11-2026 08:18
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
589
|
68H-123.33
|
15-11-2026 08:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
590
|
71B4-380.37
|
15-11-2026 08:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
591
|
68E-015.91
|
15-11-2026 08:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
592
|
68H-050.84
|
15-11-2026 08:20
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
593
|
68B1-296.57
|
15-11-2026 08:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
594
|
68H-053.77
|
15-11-2026 08:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
595
|
68P1-626.71
|
15-11-2026 08:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
596
|
89H-155.90
|
15-11-2026 08:25
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
597
|
68H-088.54
|
15-11-2026 08:28
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
598
|
94AH-098.91
|
15-11-2026 08:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
599
|
68H-045.00
|
15-11-2026 08:29
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168