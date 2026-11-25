Công an phường Bình Long, thành phố Đồng Nai vừa hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 110 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Ngày 5/12/2025, anh Đào Ánh Dương (SN 1988, trú tại Hà Nội) chuyển nhầm 110 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người không quen biết. Mặc dù anh Dương đã tìm nhiều cách liên hệ để lấy lại tiền nhưng không thành công. Đến ngày 4/11/2026, sau khi xác định người nhận tiền đang cư trú trên địa bàn phường Bình Long (thành phố Đồng Nai), anh đã đến Công an phường trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long khẩn trương xác minh, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở rà soát địa bàn, nắm tình hình dân cư và tìm kiếm người nhận tiền.

Quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra từ lâu, thông tin về người nhận còn hạn chế. Bên cạnh đó, người này đang có khoản vay tín dụng và phát sinh nợ xấu tại ngân hàng, khiến việc hoàn trả thêm phần phức tạp.

Với tinh thần trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Ninh Bình, Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực và đồng chí Hồ Trọng Phước, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đã kiên trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xác minh nhân thân, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, đồng thời chủ động làm việc với những người liên quan và ngân hàng để tìm phương án giải quyết phù hợp.

Công an phường Bình Long hỗ trợ anh Đào Ánh Dương nhận lại số tiền 110 triệu đồng chuyển nhầm từ gần 1 năm trước



Phòng giao dịch ABBank Bình Long, Chi nhánh Bình Phước, đã tích cực phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vụ việc. Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ của các bên, anh Đào Ánh Dương đã nhận lại đầy đủ số tiền 110 triệu đồng.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường và sự hỗ trợ của ngân hàng, anh Dương đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực giúp đỡ mình.

Công an phường Bình Long ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp tích cực của ABBank Bình Long.

Theo Công an thành phố Đồng Nai