Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai phát thông báo truy tìm thông tin người đàn ông tử vong trên võng tại chòi trong công viên trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/11, người dân phát hiện một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch tử vong trên võng tại chòi trong công viên khu tái định cư Thái Lạc, khu phố An Lâm, phường Long Thành, TP. Đồng Nai.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1,60m; Tóc đen, dài khoảng 5cm, da sẫm màu; Mất 2 răng cửa trên.

Nạn nhân cởi trần, mặc quần sọt jean màu đen; Có hình xăm con rồng sau lưng và hình xăm bát quái ở mu bàn tay trái.

Nguồn: CQCA

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đang tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong và nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

Người dân ai có thông tin về nạn nhân hoặc người thân của nạn nhân, xin vui lòng liên hệ:Đồng chí Thái Bá Dương - Điều tra viên, Công an phường Long Thành, số điện thoại: 0984.643.933; Địa chỉ: Số 80 Tôn Đức Thắng, khu phố Phước Hải, phường Long Thành, TP.Đồng Nai.