Công an TP Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo núp bóng tuyển dụng và hoạt động từ thiện, dụ người tìm việc mua hàng, chuyển tiền nhiều lần để chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao dịp cuối năm, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra thông tin tuyển dụng giả mạo, quảng cáo "việc nhẹ lương cao", thu nhập hấp dẫn để dụ dỗ người lao động tham gia các kịch bản chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn núp bóng hoạt động xã hội, từ thiện để tạo lòng tin, yêu cầu ứng viên mua hàng và chuyển tiền nhiều lần.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, qua tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị ghi nhận nhiều thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng dịch vụ quảng cáo trên mạng xã hội để tiếp cận người có nhu cầu tìm việc, sau đó dẫn dụ vào những kịch bản lừa đảo được dàn dựng sẵn.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về vị trí việc làm, mức thu nhập, chế độ đãi ngộ và cam kết nhận việc nhanh chóng. Thậm chí, chúng còn sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo vỏ bọc đáng tin cậy, khiến người tìm việc mất cảnh giác.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Đáng chú ý, một thủ đoạn đang được các đối tượng lợi dụng là núp bóng hoạt động xã hội, từ thiện để dụ dỗ ứng viên mua sản phẩm với lý do hỗ trợ trẻ em, người neo đơn. Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu mua những sản phẩm có giá trị thấp và được hoàn lại tiền gốc kèm lợi nhuận như cam kết. Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu thực hiện những đơn hàng có giá trị lớn hơn, lên đến vài triệu đồng.

Khi ứng viên đã chuyển tiền, các đối tượng đưa ra điều kiện phải hoàn thành đủ 5 đơn hàng mới được rút tiền và nhận lại toàn bộ khoản tiền đã chuyển. Tin vào cam kết hoàn trả, đồng thời mang tâm lý muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra, nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo hướng dẫn. Chỉ đến khi không còn khả năng chi trả hoặc không thể rút tiền, nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo và bị chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Đại tá Lê Cao Tâm- Trưởng phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tìm kiếm việc làm trên không gian mạng; chủ động xác minh danh tính nhà tuyển dụng, thông tin doanh nghiệp và địa điểm làm việc trước khi ứng tuyển. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí tuyển dụng hoặc mua hàng dưới bất kỳ hình thức nào để được nhận việc.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng ngay giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng khi chưa xác minh được tính xác thực. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Đồng thời, người bị hại cần chủ động lưu giữ các bằng chứng liên quan như tin nhắn, đường dẫn tuyển dụng, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản nhận tiền, chứng từ giao dịch và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người lao động cần tỉnh táo trước những lời mời chào tuyển dụng có mức thu nhập bất thường, đặc biệt là các công việc yêu cầu ứng viên bỏ tiền mua hàng, thực hiện nhiệm vụ hoặc chuyển khoản để nhận việc. Không để nhu cầu tìm việc làm và tâm lý muốn có thu nhập nhanh trở thành kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Đà Nẵng