Một người đàn ông chuyển khoản nhầm 301 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Sau khi phát hiện sự việc, ông được hoàn trả hơn 39 triệu đồng, trong khi 261,59 triệu đồng còn lại đã bị ngân hàng trích để thu hồi khoản vay của chủ tài khoản nhận tiền.

Theo Bản án số 830/2026/DS-PT ngày 11/11/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vụ việc xuất phát từ giao dịch chuyển khoản ngày 17/9/2025 của ông Cao Văn T.

Cụ thể, ông T dự định chuyển 301,02 triệu đồng vào một tài khoản tại Ngân hàng V. Tuy nhiên, do nhầm lẫn số tài khoản, số tiền này lại được chuyển đến tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Q (Ngân hàng M), đứng tên ông Trần Tuấn P1.

Ông T không quen biết ông P1, giữa hai người cũng không có bất kỳ giao dịch mua bán hay quan hệ làm ăn nào trước đó.

Ngay sau khi phát hiện chuyển nhầm, ông T đã liên hệ với ngân hàng để yêu cầu thu hồi tiền nhưng không thành công. Sau đó, ông đến cơ quan công an trình báo và đề nghị xác minh, hỗ trợ lấy lại tài sản.

Quá trình xác minh cho thấy, trong tổng số 301,02 triệu đồng nhận được, Ngân hàng M đã trích 261,59 triệu đồng từ tài khoản ông P1 để thu hồi khoản nợ vay của chính người này. Số tiền còn lại là 39,43 triệu đồng vẫn thuộc phạm vi quản lý của ông P1.

Sau đó, ông T được hoàn trả 39,43 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với 261,59 triệu đồng đã bị ngân hàng trích thu hồi nợ, việc hoàn trả không đạt được thỏa thuận.

Ngày 1/12/2025, ông T khởi kiện, yêu cầu ông P1 trả lại 39,43 triệu đồng và buộc ông P1 cùng Ngân hàng M liên đới hoàn trả 261,59 triệu đồng còn lại.

Ngân hàng cho rằng không có nghĩa vụ trả lại tiền chuyển nhầm

Trong quá trình giải quyết vụ án, Ngân hàng M không đồng ý với yêu cầu buộc ngân hàng hoàn trả 261,59 triệu đồng của ông T.

Phía ngân hàng cho rằng việc thu hồi nợ được thực hiện ngay tình, phù hợp với quy định pháp luật và nhằm bảo vệ quyền lợi của ngân hàng.

Theo lập luận của ngân hàng, sau khi 301,02 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của ông P1, người này được xác định là chủ sở hữu đối với số tiền nhận được. Vì vậy, khoản 261,59 triệu đồng ngân hàng trích để thu hồi nợ cũng được xác định là tài sản của ông P1.

Ngân hàng đồng thời viện dẫn quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN về nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán, trong đó có trách nhiệm hoàn trả hoặc phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn ghi Có vào tài khoản.

Do đó, Ngân hàng M cho rằng nghĩa vụ hoàn trả tiền chuyển nhầm thuộc về chủ tài khoản nhận tiền, không phải ngân hàng.

Tòa án buộc ngân hàng hoàn trả hơn 261 triệu đồng

Xét xử sơ thẩm ngày 11/5/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đồng Tháp chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông T, buộc Ngân hàng M hoàn trả 261.592.222 đồng.

Đối với yêu cầu ông P1 hoàn trả 39.427.778 đồng, tòa đình chỉ giải quyết do ông T tự nguyện rút yêu cầu khởi kiện sau khi khoản tiền này đã được hoàn trả.

Không đồng ý với phán quyết trên, Ngân hàng M kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại nghĩa vụ hoàn trả tiền của ngân hàng.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/11/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, bản chất của tranh chấp đòi lại tài sản là việc chủ sở hữu yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng hoặc quản lý tài sản không có căn cứ pháp luật phải trả lại tài sản cho mình.

Trong vụ việc này, ông P1 đã hoàn trả đầy đủ 39,43 triệu đồng mà mình quản lý. Vì vậy, ông P1 không còn chiếm giữ tài sản của ông T. Đối với khoản tiền còn lại 261,59 triệu đồng, Ngân hàng M là chủ thể đang trực tiếp quản lý và nắm giữ.

Đáng chú ý, tòa án xác định quan hệ vay tài sản giữa ông P1 và Ngân hàng M là một giao dịch dân sự độc lập, được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên. Ông T không tham gia vào giao dịch tín dụng này và cũng không có nghĩa vụ đối với khoản vay của ông P1.

Do đó, ngân hàng không thể viện dẫn nghĩa vụ trả nợ của ông P1 để giữ lại khoản tiền thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác.

Bên cạnh đó, Ngân hàng M đã thừa nhận ông T là người thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm. Ngân hàng cũng biết rõ nguồn gốc số tiền, có điều kiện xem xét và giải quyết việc hoàn trả nhưng vẫn tiếp tục giữ lại để xử lý nghĩa vụ trả nợ của ông P1.

Theo hội đồng xét xử, việc ngân hàng tự ý cấn trừ khoản tiền chuyển nhầm vào nghĩa vụ trả nợ của ông P1 đã ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của ông T.

Tòa án cho rằng việc ngân hàng không hoàn trả số tiền này là không phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Theo phán quyết phúc thẩm, Ngân hàng M phải hoàn trả cho ông T 261.592.222 đồng. Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong, ngân hàng còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ngoài ra, Ngân hàng M phải chịu 13,078 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và 300.000 đồng án phí phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

(Theo Bản án dân sự phúc thẩm số 830/2026/DS-PT ngày 11/11/2026 của TAND tỉnh Đồng Tháp).