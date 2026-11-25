Chuyển từ khu tập thể E4 sang tòa NO-15C, bà Vân cho biết gia đình bà có 4 nhân khẩu, trước đây nguồn thu nhập chủ yếu trông cậy vào một cửa hàng nhỏ cho thuê tại tầng 1 khu nhà cũ. "Chuyển sang đây xa chỗ ở cũ, việc đi lại, đưa đón các cháu nhỏ đi học tiểu học và trung học cơ sở gặp nhiều trở ngại. Cả gia đình tôi đang phải ở nhờ nhà người thân bên khu cũ để tiện cho các cháu đi học và người lớn đi làm, còn tôi sang đây nhận nhà trước để giữ chỗ", bà Vân bày tỏ.