Công an phát thông báo tìm người thân cho bà Lê Thị Mai (SN 1950), người bị bỏng tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (ấp Hải Lạc, xã Phước Hải, TP.HCM). Hiện bà Mai đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Tối 23/11, Công an xã Phước Hải (TP.HCM) phát thông báo tìm thân nhân người phụ nữ bị bỏng đang điều trị ở bệnh viện.Trước đó, khoảng 21h cùng ngày, có một người phụ nữ bị bỏng tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (thuộc ấp hải lạc, xã Phước Hải).

Qua thông tin ban đầu được biết người phụ nữ tên Lê Thị Mai (SN 1950). Hiện bà Mai đang được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Công an thông báo ai là người thân của bà Mai hoặc biết thông tin của bà Mai vui lòng thông báo cho Công an xã Phước Hải qua số điện thoại: 02543886106.