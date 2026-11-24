Việt Nam vừa sở hữu một mỏ vàng gần 2 tỷ USD sau 10 tháng đầu năm 2026.

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Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 232 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng có giá trị xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm.

Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu cá tra đạt 1,9 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, theo VASEP, ngành hàng chỉ còn cách mục tiêu 2 tỷ USD khoảng 36 triệu USD.

Trong 10 tháng, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 545 triệu USD trong 10 tháng, tăng 23% so với cùng kỳ và chiếm 28% tổng giá trị xuất khẩu. Tính cả thị trường Hong Kong, kim ngạch 10 tháng đạt 571 triệu USD, tăng 21%.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn thứ hai nhưng cũng ghi nhận kết quả kém tích cực. Sau 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ đạt 249 triệu USD, giảm 13% và chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu. Riêng tháng 10, xuất khẩu sang thị trường này đạt 25 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ. Đây là tháng giảm thứ sáu liên tiếp kể từ tháng 5.

Một trong những áp lực đối với doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ đến từ các biện pháp phòng vệ thương mại. Ngày 12/8/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 21 (POR21) đối với sản phẩm cá tra, cá basa đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, áp dụng cho giai đoạn từ ngày 1/8/2023 đến 31/7/2024.

Mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát đều tăng so với kết quả sơ bộ công bố hồi tháng 2/2026. Cụ thể, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông chịu mức thuế 1 USD/kg, tăng từ 0,29 USD/kg và CTCP Thủy sản NTSF chịu mức 0,38 USD/kg, tăng từ 0,07 USD/kg. Đối với doanh nghiệp Việt Nam chưa được xác định đủ điều kiện hưởng mức riêng vẫn phải chịu mức toàn quốc 2,39 USD/kg.

Áp lực thuế tiếp tục gia tăng khi vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiếp tục công bố kết quả sơ bộ rà soát hành chính lần thứ 22 (POR22), áp dụng với giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến 31/7/2025. CTCP Nam Việt bị xác định biên độ bán phá giá sơ bộ 2,61 USD/kg, trong khi Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông chịu mức 0,89 USD/kg.

Dù đối mặt với sức ép thuế quan, thị trường Mỹ vẫn được đánh giá còn dư địa đối với cá tra Việt Nam nhờ xu hướng tiêu dùng cá thịt trắng. Theo dự báo của VASEP hồi đầu năm, nhu cầu nhóm thực phẩm này tại Mỹ được hỗ trợ bởi xu hướng gia tăng tiêu thụ protein và quan tâm đến chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nguồn cung cá tuyết được dự báo suy giảm do hạn ngạch khai thác bị siết chặt, giá mặt hàng này có nguy cơ tăng cao. Điều này có thể thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang những loại cá thịt trắng thay thế có giá cạnh tranh hơn như cá minh thái, cá tra và cá rô phi. Xu hướng này mở ra cơ hội cho cá tra Việt Nam tại Mỹ và châu Âu trong năm 2026.