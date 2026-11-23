Sau 13 năm xây dựng và nhiều năm đình trệ, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM với kiến trúc hai khối nhà nghiêng độc đáo chính thức mở cửa ngày 23/11, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, khám phá không gian trưng bày hiện đại.

Từng có nhiều năm nằm bất động sau khi hoàn thành phần thô, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM nay đã hoàn thiện và chính thức mở cửa từ ngày 23/11. Công trình gây chú ý bởi thiết kế hai khối nhà nghiêng độc đáo, tọa lạc tại vị trí đắc địa bên bờ sông Sài Gòn.





Người dân tò mò khám phá công trình từng bị bỏ hoang nhiều năm

Sáng 23/11, đông đảo người dân đã có mặt tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM để tham quan, tìm hiểu các nội dung trưng bày về định hướng phát triển thành phố trong những năm tới.

Bạn Ngô Trương Nguyệt Ánh (phường Xuân Hòa, TP.HCM) thích thú khi tham quan Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM

Bạn Ngô Trương Nguyệt Ánh (phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết, trước khi bước vào bên trong, cô khá tò mò về không gian triển lãm bởi nhìn từ bên ngoài, công trình mang dáng vẻ đặc biệt, khó hình dung cách bố trí các khu vực chức năng.

“Thực ra nhìn qua thì em thấy công trình này rất bí ẩn. Em không thể nào mường tượng được bên trong sẽ là không gian triển lãm như thế nào và sẽ trưng bày những gì. Nhưng khi bước vào bên trong, em thấy không gian và các tầng rất hiện đại”, Nguyệt Ánh chia sẻ.

Công trình Trung tâm triển lãm của TPHCM xây dựng nhiều năm nhưng chưa thể hoàn thành

Theo Nguyệt Ánh, trước đây công trình từng có một thời gian dài đình trệ, bỏ hoang. Vì vậy, cô mong chờ ngày tòa nhà được hoàn thiện, đưa vào sử dụng để có thêm không gian phục vụ người dân và giới trẻ.

Cùng đến tham quan, bạn Phạm Ngọc Huyền (phường Sài Gòn, TP.HCM) ấn tượng với quy mô và cách bài trí bên trong trung tâm.

“Trung tâm triển lãm nhìn rất hiện đại, không gian trưng bày rộng và hoành tráng. Những hình ảnh, mô hình tại đây khiến em có cảm giác như được nhìn thấy trước tương lai của TP.HCM”, Huyền nói.

Nhiều bạn trẻ đã đến tham quan Trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng ở Thủ Thiêm trong ngày mở cửa đầu tiên

Nhiều bạn trẻ không khỏi thích thú, bất ngờ trước không gian bên trong Trung tâm triển lãm với thiết kế hiện đại, rộng rãi và quy mô ấn tượng.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đình (phường Phước Long, TP.HCM) cho biết các nội dung triển lãm giúp người dân hình dung rõ hơn về định hướng phát triển thành phố theo mô hình đa cực, đa trung tâm, với các mốc quy hoạch đến năm 2025, 2050 và tầm nhìn 100 năm.

“Triển lãm cũng giới thiệu nhiều chính sách, giải pháp đáng chú ý như xử lý kênh rạch, chống ngập úng và phát triển đô thị theo mô hình TOD. Với tư cách một người dân, tôi hy vọng mọi người sẽ dành thời gian đến tham quan, tìm hiểu về quy hoạch và định hướng phát triển của thành phố”, anh Đình chia sẻ.

Từ công trình được kỳ vọng thành biểu tượng đến hơn một thập kỷ đình trệ

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM nằm trên khu đất rộng gần 6.000m², tại lô 1-19, Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình cao hơn 30m, gồm 5 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 18.000m².

Điểm nhấn của tòa nhà là hai khối kiến trúc lớn đặt nghiêng, chụm vào nhau, kết hợp hệ kết cấu thép tạo hình tam giác. Với thiết kế khác biệt, công trình từng được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc tại khu đô thị mới phía Đông TP.HCM.

Dự án khởi công năm 2013, với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau khoảng 2 năm. Tuy nhiên, tiến độ thực tế kéo dài hơn nhiều so với kế hoạch.

Sau quá trình tu sửa và chỉnh trang, hình khối kiến trúc độc đáo với hai khối nhà nghiêng vươn mình bên sông Sài Gòn đã hiện rõ nét, xóa bỏ hình ảnh hoang phế trước đây.

Đến năm 2018, sau khi hoàn thành phần thô, dự án phải tạm dừng do phát sinh vướng mắc tại gói thầu xây lắp số 6. Gói thầu này liên quan đến việc sản xuất, lắp dựng hệ thống vách kính, mặt dựng, khung đỡ, lan can, trần và các tấm trang trí kim loại.

Nguyên nhân chính khiến việc thi công không thể tiếp tục là mẫu vật liệu do nhà thầu cũ trình không đáp ứng yêu cầu. Do đây là hạng mục bao che bên ngoài, việc chưa thể hoàn thiện mặt dựng đã kéo theo các gói thầu nội thất và hệ thống cơ điện bên trong phải dừng theo.

Trong nhiều năm, công trình nằm phơi mưa nắng giữa khu đô thị Thủ Thiêm. Thời gian đình trệ khiến một số hạng mục đã thi công bị xuống cấp, hư hỏng. Thành phố dự kiến phải bố trí thêm gần 77 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục những hư hại này trước khi tiếp tục hoàn thiện.

Sau quá trình tháo gỡ vướng mắc và thi công trở lại, công trình đã hoàn thiện, chính thức mở cửa đón khách từ ngày 23/11. Sự kiện đầu tiên được tổ chức tại đây là Triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Bên trong công trình 5 tầng có gì?

Không chỉ gây chú ý bởi kiến trúc bên ngoài, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM còn được bố trí nhiều không gian trưng bày, giới thiệu các nội dung liên quan đến lịch sử hình thành và định hướng phát triển đô thị.

Tầng trệt có thiết kế thông thoáng với sảnh rộng, hạn chế các phòng chức năng để thuận tiện tổ chức triển lãm. Đây là nơi giới thiệu lịch sử hình thành thành phố, các di tích kiến trúc và những đồ án quy hoạch TP.HCM qua từng thời kỳ.

Tại tầng 2, không gian được thiết kế thông tầng với tầng trệt, tạo điều kiện để khách tham quan quan sát các mô hình, sa bàn từ trên cao. Khu vực này tập trung giới thiệu quy hoạch các ngành kinh tế - xã hội, giao thông, tài nguyên môi trường và dịch vụ.

Trong khi đó, tầng 3 dành cho nội dung trưng bày về quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp và những dự án bất động sản. Các mô hình, hình ảnh giúp người xem có cái nhìn trực quan hơn về định hướng tổ chức và phát triển không gian đô thị.

Hai tầng 4 và 5 được bố trí các khu vực chức năng phục vụ hoạt động chuyên môn, hội họp và làm việc như văn phòng, thư viện, phòng họp, hội nghị. Đáng chú ý, tầng 5 có hội trường kết hợp phòng chiếu phim với sức chứa khoảng 240 chỗ ngồi.

Với việc chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các triển lãm, sự kiện và diễn đàn trao đổi chuyên môn; đồng thời mở thêm không gian để người dân, du khách tìm hiểu về quy hoạch và định hướng phát triển thành phố trong tương lai.