Đang dừng đổ xăng vào rạng sáng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn khi bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy ập tới, cầm hung khí lao thẳng vào khu vực trụ bơm tấn công và đập phá phương tiện ở TP.HCM.

Ngày 23/11, Công an phường Hạnh Thông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nhóm người cầm hung khí xông vào cây xăng đập phá xe máy, đuổi chém người gây náo loạn trong đêm.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người cầm hung khí xông vào cây xăng đập phá xe máy, đuổi chém người gây náo loạn khu vực trong đêm.

Đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên cầm hung khí đuổi chém người, đập phá xe máy tại cây xăng ở TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Theo clip, khi nhiều người đang dừng xe máy tại cây xăng thì bất ngờ xuất hiện một nhóm nam thanh niên đi trên nhiều xe máy ập tới.

Lúc này, một số người cầm theo hung khí xông thẳng vào khu vực trụ bơm. Một người liên tục cầm hung khí đập phá mạnh vào các xe máy đang ngã. Những đối tượng khác lao vào tấn công, rượt đuổi nam thanh niên có mặt tại đây khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Sau khi gây náo loạn, nhóm người lên xe tẩu thoát.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm (phường Hạnh Thông, TP.HCM) vào rạng sáng 22/11. Thời điểm trên, nhóm nạn nhân vừa chạy xe vào đổ xăng thì bị nhóm người mang theo hung khí ập đến tấn công.

Nhận tin, công an có mặt tại hiện trường để xác minh, trích xuất dữ liệu camera an ninh tại cây xăng nhằm truy xét các đối tượng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.