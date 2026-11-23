Sau mâu thuẫn tại nhà riêng ở xã Tân Vĩnh Lộc, Chúc Kim Hương đã dùng thanh sắt sát hại cô gái 24 tuổi rồi mang thi thể ra bãi đất trống đối diện nhà trọ chôn giấu nhằm che giấu tội ác.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Chúc Kim Hương (SN 1996, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Hương là nghi phạm ra tay sát hại chị .T.Q. (SN 2002, ngụ TP Cần Thơ) rồi chôn xác nhằm phi tang.

Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 14h ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (SN 1982, ngụ TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị Q. từ ngày 2/11.

Công an vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân đã bị sát hại. Nghi phạm gây án là Chúc Kim Hương bị cảnh sát bắt khẩn cấp để điều tra.

Bước đầu, Hương khai quen chị Q. qua mạng xã hội. Ngày 1/11, sau khi quan hệ tình dục tại nhà của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bị can đã dùng thanh sắt tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hương đã chôn giấu thi thể của cô gái tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật để che giấu hành vi.