Sau mâu thuẫn trong quá trình đi hát karaoke, hai nhóm thanh niên gồm 10 người đã lao vào xô xát, sử dụng dao và hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau giữa khu vực công cộng, khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng thi hành quyết định khởi tố các đối tượng.

Trước đó, ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận, giải quyết tin báo của quần chúng nhân dân về vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên tại khu vực trước cửa quán karaoke 05, thuộc Tổ 19, phường Tô Hiệu.

Vụ việc khiến một người bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; một số đối tượng khác cũng bị thương tích nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Chỉ trong vòng 2 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, công an đã xác định được danh tính, vai trò và hành vi của 10 đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên.

Đồng thời, lực lượng chức năng củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân, diễn biến và tính chất vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình đi hát karaoke, khoảng 0h ngày 19/11, nhóm 7 đối tượng xảy ra mâu thuẫn với nhóm 3 đối tượng khác tại khu vực trước cửa quán karaoke 05.

Các đối tượng trong vụ án.

Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành xô xát. Các đối tượng thuộc hai nhóm có hành vi cãi chửi, hò hét, đuổi đánh nhau, sử dụng dao và các loại hung khí nguy hiểm để đâm, chém đối phương ngay tại khu vực công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.