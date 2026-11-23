Mười hai xe ben mỏ SANY SKT160V được bàn giao cho doanh nghiệp vận tải tại mỏ than Cao Sơn, nổi bật với tải trọng hơn 100 tấn và hệ truyền động hybrid diesel - điện.

Theo thông tin được công bố, Công ty CP Tổng công ty Vĩnh Phú (VITRAC) - nhà phân phối độc quyền của SANY - thương hiệu xe ben/xe tải đến từ Trung Quốc - tại Việt Nam - từng bàn giao 12 xe ben mỏ SANY SKT160V cho Công ty CP An Bình - Quảng Hưng tại mỏ than Cao Sơn, Quảng Ninh. Đây là dòng xe tải mỏ cỡ lớn sử dụng công nghệ hybrid, được thiết kế để vận chuyển than và đất đá trong điều kiện khai thác lộ thiên.

Theo thông tin công bố về lô xe, SKT160V có tải trọng định mức 102 tấn. Xe được trang bị bộ lốp Maxam kích thước 1800R33, được lựa chọn cho điều kiện làm việc tại mỏ Cao Sơn. Việc đưa cùng lúc 12 phương tiện vào khai trường bổ sung một đội xe tải trọng lớn cho hoạt động vận chuyển nội mỏ của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý của dòng xe này là hệ truyền động hybrid diesel - điện. Thay vì truyền lực hoàn toàn theo cơ cấu cơ khí thông thường, hệ thống kết hợp động cơ diesel với truyền động điện để vận hành xe. Công nghệ này được các nhà sản xuất thiết bị mỏ phát triển nhằm cải thiện hiệu suất truyền lực và mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện xe phải chở tải nặng, di chuyển liên tục trên các tuyến đường dốc.

Với xe tải mỏ, hiệu quả vận hành không chỉ phụ thuộc vào tải trọng. Quãng đường vận chuyển, độ dốc tuyến đường, thời gian chờ bốc xúc, mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng duy trì hoạt động của phương tiện đều ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí mỗi tấn than hoặc đất đá được vận chuyển. Vì vậy, việc lựa chọn xe có tải trọng lớn và hệ truyền động phù hợp là một phần quan trọng trong bài toán tối ưu hoạt động khai trường.

Xe tải mỏ 100 tấn nằm ở phân khúc nào?

Trong danh mục thiết bị khai thác mỏ, xe tải có tải trọng trên 100 tấn thuộc nhóm phương tiện cỡ lớn, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với những mẫu xe siêu trọng được sử dụng tại các mỏ quy mô lớn trên thế giới.

Chẳng hạn, mẫu Komatsu 930E-5SE có tải trọng định mức 290 tấn, trong khi Caterpillar 793 có tải trọng định mức 240 tấn. Như vậy, tải trọng của hai mẫu xe này lần lượt cao hơn khoảng 2,8 lần và 2,4 lần so với mức 100 tấn của dòng SANY SKT160S.

Đây là những mẫu xe thuộc phân khúc tải trọng lớn hơn, không phải đối thủ cùng phân khúc trực tiếp với SKT160V. Tuy nhiên, các thông số này cho thấy khoảng cách về quy mô giữa xe tải mỏ 100 tấn và những phương tiện siêu trọng đang được sử dụng trong ngành khai khoáng quốc tế.

Ở phân khúc khoảng 100 tấn, SANY SKT160S có tải trọng công bố 100 tấn, dung tích thùng ben 44 m³ khi xếp bằng và 61 m³ khi chất đầy, tổng công suất 925 kW. Mẫu xe này sử dụng động cơ Weichai WP17G770E304, hệ thống treo thủy khí và có khả năng leo dốc trên 30%.

Cao Sơn là một trong những khai trường lộ thiên lớn của ngành Than

Mỏ than Cao Sơn nằm tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thuộc địa bàn hoạt động của Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin. Đây là một trong những đơn vị khai thác than lộ thiên lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong khi đó, Công ty CP An Bình - Quảng Hưng là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải, khai thác và vật liệu xây dựng tại mỏ.

Hoạt động tại mỏ đòi hỏi khối lượng lớn phương tiện phục vụ cả khai thác than và bóc xúc đất đá. Theo kế hoạch sản xuất năm 2026 được giao, Than Cao Sơn đặt mục tiêu khai thác 1,8 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 2,2 triệu tấn và bốc xúc trên 32,4 triệu m³ đất đá.

Quy mô công việc này cho thấy vận tải nội mỏ là một mắt xích quan trọng trong hoạt động sản xuất. Xe tải mỏ phải vận chuyển than thành phẩm và đất đá từ các tầng khai thác đến những khu vực tập kết hoặc xử lý theo phương án vận hành của doanh nghiệp.

Việc các doanh nghiệp vận tải và khai thác đầu tư phương tiện hybrid tải trọng lớn cũng phản ánh xu hướng đưa thiết bị tiết kiệm năng lượng và công nghệ mới vào các mỏ lộ thiên.