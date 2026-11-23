Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây cung cấp khí N2O do Hoàng Văn Luân (SN 2001) cầm đầu, phát hiện 15 quán karaoke liên quan, thu giữ 270 bình nghi chứa khí N2O và tạm giữ 8 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, rạng sáng ngày 15/11/2026, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm: quán Sunny Royal, địa chỉ: TDP 10, phường Bạch Đằng; quán Bảo Nhi, địa chỉ: TDP 10, phường Bạch Đằng và quán Thái Dương, địa chỉ: TDP Thủy Sơn 2, phường Thủy Nguyên.

Các bình nghi chứa khí N2O bị thu giữ. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Quá trình kiểm tra, 02 cơ sở kinh doanh (Sunny và Bảo Nhi) không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; cả 3 cơ sở đều hoạt động quá giờ quy định và có hành vi tổ chức cho khách sử dụng “bóng cười”.

Lực lượng Công an phát hiện 5 phòng hát của 03 cơ sở trên đang có khách sử dụng “bóng cười”; thu giữ 95 bình nghi chứa khí N2O, trong đó có 11 bình chưa sử dụng và 240 vỏ bóng cao su. Tổ kiểm tra đã mời những người có liên quan (gồm Chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên và khách) cùng toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ việc về cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh mở rộng, xác định đường dây cung cấp khí N2O do Hoàng Văn Luân (sinh năm 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng) cầm đầu, thu giữ 175 bình nghi chứa khí N2O; đồng thời phát hiện thêm 15 cơ sở kinh doanh karaoke tại các khu vực Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê và Bạch Đằng có liên quan đến hoạt động giao dịch “bóng cười” từ nhóm đối tượng này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ đối với 08 đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để tổ chức sử dụng, mua bán khí N2O trái phép, ghi hóa đơn dưới tên sản phẩm khác nhằm che giấu việc kinh doanh “bóng cười”. Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và cơ sở có liên quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Công an thành phố khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, không tổ chức, tiếp tay cho việc mua bán, sử dụng “bóng cười”; người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nhận thức rõ tác hại của khí N2O đối với sức khỏe, tuyệt đối không sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.