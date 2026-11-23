Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 20, 22 và 24/11, phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong các ngày 20, 22 và 24/11/2026 để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.

Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Vào 20h ngày 24/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trước đó, chương trình tổ chức sơ duyệt đã diễn ra vào 19h ngày 20/11 và tổng duyệt vào 19h ngày 22/11.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông. Cụ thể, từ 17h00’ đến 24h00’ ngày 24/11, tạm cấm toàn bộ xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung của thông báo.

Yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự,an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.