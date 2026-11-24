Từng được biết đến với vị thế dẫn đầu ngành trang sức, PNJ giờ đây đang phải đối diện hàng loạt thách thức, từ áp lực thanh khoản, kết quả kinh doanh sa sút đến những xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm kịch sàn 6,67%, xuống còn 12.600 đồng/cp. Một cột mốc buồn chính thức được xác lập. Chỉ sau vài tháng biến động, thị giá PNJ đã trở về vùng thấp nhất kể từ tháng 8/2016, xét theo giá điều chỉnh. So với đầu năm, cổ phiếu mất hơn 80% giá trị, kéo vốn hóa doanh nghiệp thu hẹp còn khoảng 6.448 tỷ đồng.



Có lẽ ngay cả những nhà đầu tư lâu năm gắn bó với PNJ cũng khó hình dung một ngày cổ phiếu của doanh nghiệp trang sức từng được xem là niềm tự hào trên sàn chứng khoán lại trở về vùng giá của hơn một thập kỷ trước.

Đằng sau cú lao dốc ấy không chỉ là những con số trên bảng điện. Từng được biết đến với vị thế dẫn đầu ngành trang sức, PNJ giờ đây đang phải đối diện hàng loạt thách thức, từ áp lực thanh khoản, kết quả kinh doanh sa sút đến những xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước phiên giảm sàn, tân Tổng Giám đốc Phan Quốc Công đã thẳng thắn thừa nhận một thực tế đáng lo ngại: "Thành thật mà nói, tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp".

Theo ông Công, doanh số bán hàng hiện không đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến PNJ tiếp tục thua lỗ hằng tháng. Trong khi đó, áp lực thanh toán cho khách hàng mang sản phẩm đến bán lại vẫn rất lớn, còn khả năng chuyển đổi hàng tồn kho thành tiền gặp nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương có tốc độ luân chuyển chậm. Một phần hàng hóa có khả năng tiêu thụ cũng đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Áp lực thanh khoản bắt đầu gia tăng mạnh từ tháng 7, khi khách hàng ồ ạt mang sản phẩm đến bán lại sau sự cố giám định kim cương. Riêng tháng này, giá trị hàng hóa mua lại lên tới gần 6.000 tỷ đồng, xấp xỉ cả năm 2025. Qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc phạm vi tính toán nghĩa vụ thu đổi, dù không phải toàn bộ số tiền này phải thanh toán ngay.

Trước tình hình trên, PNJ buộc phải điều chỉnh chính sách thu đổi sản phẩm, với một số nhóm kim cương và trang sức tiếp tục được thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày. Doanh nghiệp đồng thời triển khai tái cấu trúc bộ máy, cắt giảm chi phí và tìm kiếm nguồn vốn mới để duy trì hoạt động.

Những khó khăn tài chính cũng đi cùng hàng loạt biến động trong đội ngũ lãnh đạo. Riêng ngày 23/11, PNJ công bố nhận đơn từ nhiệm của ba thành viên HĐQT độc lập gồm ông Mai Hữu Tín, ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh. Cùng ngày, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp phụ trách Marketing, cũng xin rời vị trí.

Trước đó, ba giám đốc cao cấp phụ trách chiến lược, nhân sự và khách hàng - bán lẻ đồng loạt nộp đơn từ nhiệm. Giám đốc cao cấp Tài chính Nguyễn Minh Hải cũng đã thôi chức từ ngày 17/11. Như vậy, chỉ trong tháng 11, PNJ ghi nhận biến động liên quan đến tám nhân sự cấp cao, trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc.

Không chỉ bộ máy điều hành, cơ cấu sở hữu của gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng có nhiều thay đổi sau các đợt bán cổ phiếu và bán giải chấp. Đáng chú ý, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái Chủ tịch PNJ, đã bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu trong thời gian gần đây.

Theo thống kê giữa tháng 11, gia đình bà Dung còn nắm gần 39 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 7,62% vốn điều lệ. Riêng bà Dung sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,93%. Trước đó, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết gia đình Chủ tịch đã thu xếp nguồn tiền để hỗ trợ PNJ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bức tranh tài chính cũng phản ánh rõ những áp lực mà doanh nghiệp đang đối mặt. Trong quý III/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp mạnh từ 19,8% xuống 8,7%, khiến công ty báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, dù doanh thu tăng 29% lên 32.704 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý hơn, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10, PNJ đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ mục tiêu lãi 3.409 tỷ đồng sang dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến phương án trích lập dự phòng cho nghĩa vụ thu đổi sản phẩm.

Giữa áp lực thanh khoản, biến động nhân sự và kế hoạch kinh doanh đảo chiều mạnh, quá trình phục hồi của PNJ vẫn đối mặt nhiều thách thức. Việc xử lý nghĩa vụ thu đổi, cải thiện dòng tiền và khôi phục hoạt động bán hàng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng ổn định trở lại của doanh nghiệp trong thời gian tới.