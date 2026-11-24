Cơ quan thuế tại Cần Thơ và Vĩnh Long thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 cá nhân là người kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, 19 cá nhân khác trong các thông báo của cơ quan thuế tại Vĩnh Long, Cần Thơ và Huế thuộc diện sẽ áp dụng biện pháp này…

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Theo các thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ, Thuế cơ sở 2 thành phố Cần Thơ và Thuế tỉnh Vĩnh Long thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân có tên trong danh sách dưới đây.

Lý do được nêu trong các văn bản là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ

Họ tên Doanh nghiệp/hộ, cá nhân kinh doanh liên quan Số tiền thuế nợ Thời gian áp dụng tạm hoãn xuất cảnh Huỳnh Thanh Tân Hộ/cá nhân kinh doanh Huỳnh Thanh Tân 61.300.500 đồng Từ ngày 11/11/2026 Trần Thanh Điền Hộ/cá nhân kinh doanh Trần Thanh Điền 15.361.737 đồng Từ ngày 11/11/2026 Nguyễn Văn Thắng Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Văn Thắng 12.384.662 đồng Từ ngày 11/11/2026 Phạm Hoàng Linh Vũ Hộ/cá nhân kinh doanh Phạm Hoàng Linh Vũ 13.071.272 đồng Từ ngày 11/11/2026 Cao Ngọc Duyên Phương Hộ/cá nhân kinh doanh Cao Ngọc Duyên Phương 25.094.010 đồng Từ ngày 11/11/2026 Phạm Thị Sưa Hộ/cá nhân kinh doanh Phạm Thị Sưa 12.918.570 đồng Từ ngày 11/11/2026 Nguyễn Thành Được Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thành Được 14.958.186 đồng Từ ngày 11/11/2026 Nguyễn Văn Vũ Dinh Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Văn Vũ Dinh 16.644.672 đồng Từ ngày 11/11/2026 Võ Nguyễn Hương Giang Hộ/cá nhân kinh doanh Võ Nguyễn Hương Giang 49.527.038 đồng Từ ngày 11/11/2026

Số tiền thuế nợ trong nhóm này được xác định đến ngày 11/11/2026, chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ chưa thanh toán.

Nhóm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc Thuế cơ sở 2 thành phố Cần Thơ

Họ tên Doanh nghiệp/hộ, cá nhân kinh doanh liên quan Số tiền thuế nợ Thời gian áp dụng tạm hoãn xuất cảnh Nguyễn Thanh Trang Công ty TNHH Thương mại Mỹ Trang 184.255.158 đồng Từ ngày 11/11/2026 Nguyễn Thành Huy Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Kỷ Nguyên 181.876.532 đồng Từ ngày 11/11/2026 Trần Hoàng Vũ Hảo Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vũ Hảo CT 15.081.940 đồng Từ ngày 11/11/2026 Võ Thành Dũng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Thành Đạt 599.722.082 đồng Từ ngày 11/11/2026

Số tiền trong bảng là khoản nợ thuế của doanh nghiệp được nêu tại từng thông báo, xác định đến ngày 11/11/2026 và chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ chưa thanh toán.

Nhóm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do Thuế tỉnh Vĩnh Long thông báo

Họ tên Doanh nghiệp/hộ, cá nhân kinh doanh liên quan Lý do tạm hoãn xuất cảnh Thời gian áp dụng tạm hoãn xuất cảnh Đinh Thị Huệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Hồng Đức Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế Từ ngày 19/11/2026 Dương Thanh Lành Công ty TNHH MTV TMDV XNK Thanh Lành Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế Từ ngày 19/11/2026

Các trường hợp được thông báo sẽ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Bên cạnh các trường hợp nêu trên, cơ quan thuế cũng đã ban hành thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những người đại diện theo pháp luật của các đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Họ tên Doanh nghiệp/hộ kinh doanh, hợp tác xã liên quan Cơ quan ban hành thông báo Liễu Thành Trung Hộ kinh doanh Liễu Thành Trung Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long Phạm Minh Duy Hộ kinh doanh Phạm Minh Duy Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Hân Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Hân Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long Mai Thị Phượng Hộ kinh doanh Mai Thị Phượng Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Mộng Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mộng Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Ba Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Ba Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long Trần Ngọc Minh Thảo Công ty TNHH DV TM Vật tư Vận tải Minh Thảo Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Tâm Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thanh Tâm Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Lê Thị Yến Hộ/cá nhân kinh doanh Lê Thị Yến Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Nguyễn Quốc Công Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Quốc Công Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Trương Bá Luân Hộ/cá nhân kinh doanh Trương Bá Luân Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Đặng Thị Huỳnh Mai Hộ/cá nhân kinh doanh Đặng Thị Huỳnh Mai Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Tống Thị Khánh Hoà Hộ/cá nhân kinh doanh Tống Thị Khánh Hoà Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Lê Văn Hùng Hộ/cá nhân kinh doanh Lê Văn Hùng Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Lê Hoàng Long Hộ/cá nhân kinh doanh Lê Hoàng Long Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Trần Văn Thạnh Hộ/cá nhân kinh doanh Trần Văn Thạnh Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Huỳnh Thị Xuân Hộ/cá nhân kinh doanh Huỳnh Thị Xuân Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ Lê Thị Hòa Hợp tác xã Chế biến Nông Hải sản xã Vinh An Thuế cơ sở 3 thành phố Huế Nguyễn Công Sáng Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế và Thi công Xây dựng NCS Thuế cơ sở 3 thành phố Huế

Theo các văn bản, lý do thông báo sẽ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh là do đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo về tình trạng này, nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cơ quan thuế thông báo sau 30 ngày kể từ ngày ban hành văn bản, nếu người nộp thuế không có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, không thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và không nộp tiền thuế nợ để số tiền còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định, hoặc chưa được chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thì sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân liên quan.

Tra cứu hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ở đâu?

Để kiểm tra xem quyết định tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế đã được hủy bỏ hay chưa, có thể tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng thông tin của cơ quan thuế.

(1) Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Bước 1 : Đăng nhập eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID mức 2.

Bước 2 : Chọn “ Tra cứu thông báo ”, Kiểm tra tại mục “ Thông báo hành chính của CQT ” và “ Thông báo khác ”

Bước 3 : Kiểm tra tại " Thông báo hành chính của CQT " và " Thông báo khác " (hoặc mục thông báo về tạm hoãn/hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh).

Nếu bị tạm hoãn xuất cảnh thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Nếu không tìm thấy dữ liệu, người nộp thuế không thuộc trường hợp tạm hoãn xuất cảnh.

(2) Tra cứu trên Cổng thông tin của cơ quan thuế/Hải quan

Bước 1 : Truy cập website Tổng cục Thuế tại: https://gdt.gov.vn

Bước 2 : Chọn mục “ Dịch vụ công ”.

Bước 3 : Tiếp tục chọn “ Công khai cưỡng chế nợ thuế ”

Tại đây, có thể tra cứu thông tin tại 2 mục: Người nộp thuế có quyết định cưỡng chế nợ thuế và Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh

Nhập mã số thuế (hoặc chỉ nhập mã xác nhận theo yêu cầu hệ thống) và nhấn “Tìm kiếm”. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết nếu người nộp thuế thuộc diện bị cưỡng chế nợ thuế hoặc tạm hoãn xuất cảnh.