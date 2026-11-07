Truy tìm thân nhân người đàn ông tử vong trên sông Kênh Đôi

Công an đang truy tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở tại sông Kênh Đôi phía sau nhà số 2556 đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM.

Ngày 7/11, Công an phường Bình Đông (TP.HCM) phát thông báo truy tìm thân nhân người đàn ông tử vong tại sông Kênh Đôi.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 6/11, người dân phát hiện thi thể người đàn ông ở tại sông Kênh Đôi phía sau nhà số 2556 đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40-45 tuổi, mặc áo sơ mi caro đỏ-đen ngắn tay, quần thun ngắn màu be.

Công an đề nghị người dân biết thông tin về người có trùng mô tả trên hãy báo ngay đến Công an phường Bình Đông, TP.HCM địa chỉ số 1798 Phạm Thế hiển, phường Bình Đông, hoặc qua số điện thoại trực ban 02838504560 - 02839800092