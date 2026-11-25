Thay vì mất thời gian kéo lại lịch sử trò chuyện, người dùng có thể tìm những nội dung này thông qua kho lưu trữ được tích hợp sẵn trên Zalo.

Zalo hiện là một trong những ứng dụng được sử dụng phổ biến để trao đổi công việc, học tập và liên lạc cá nhân. Không ít người có thói quen gửi ảnh, video, hợp đồng, bảng tính hay tài liệu PDF qua các cuộc trò chuyện và nhóm chat để tiện trao đổi.

Tuy nhiên, sau một thời gian, khi cần tìm lại một tệp đã gửi từ vài tuần hoặc vài tháng trước, việc kéo ngược toàn bộ lịch sử trò chuyện có thể mất khá nhiều thời gian. Đặc biệt, trong những nhóm có lượng tin nhắn lớn, người dùng rất dễ bỏ sót nội dung cần tìm.

Thực tế, Zalo đã tích hợp khu vực lưu trữ các nội dung được chia sẻ trong từng cuộc trò chuyện. Tại đây, hình ảnh, video, đường dẫn và tệp tài liệu được phân loại riêng, giúp người dùng tìm kiếm thuận tiện hơn mà không phải dò lại từng tin nhắn.

Cách tìm lại ảnh, video, tài liệu đã gửi trên Zalo bằng điện thoại

Để tìm lại nội dung đã chia sẻ trong một cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm chat, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, chọn cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm chat có chứa nội dung cần tìm.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc trên bên phải màn hình để mở phần tùy chọn của cuộc trò chuyện.

Bước 3: Chọn mục Ảnh, link, file đã gửi hoặc Kho lưu trữ, tùy theo phiên bản giao diện đang sử dụng.

Bước 4: Tại đây, các nội dung đã chia sẻ được phân loại thành từng nhóm như ảnh, video, đường dẫn và tệp. Người dùng chỉ cần chọn đúng danh mục để tìm nội dung mong muốn.

Bước 5: Nhấn vào hình ảnh, video hoặc tệp cần xem để mở lại. Với những tài liệu quan trọng, người dùng có thể tải về điện thoại để lưu trữ và sử dụng khi cần.

Cách làm này đặc biệt hữu ích khi cần tìm lại ảnh chụp, tài liệu công việc hoặc đường dẫn đã được chia sẻ trong những nhóm chat hoạt động thường xuyên.

Cách tìm lại file Zalo trên máy tính

Ngoài điện thoại, người dùng cũng có thể tìm lại các nội dung đã gửi thông qua ứng dụng Zalo trên máy tính.

Bước 1: Mở Zalo PC và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm chat cần tìm lại dữ liệu.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng thông tin hội thoại ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 4: Tại bảng thông tin hiện ra, chọn các mục ảnh/video, file hoặc liên kết để xem nội dung đã được chia sẻ.

Bước 5: Nhấn Xem tất cả để mở danh sách đầy đủ hơn, sau đó lựa chọn tệp cần tìm và tải về máy nếu cần.

Việc phân loại theo từng nhóm dữ liệu giúp người dùng tiết kiệm thời gian, nhất là khi thường xuyên trao đổi tài liệu trong các nhóm làm việc.

Một số lưu ý khi tìm lại dữ liệu cũ trên Zalo

Mặc dù Zalo hỗ trợ lưu trữ và tìm kiếm các nội dung đã chia sẻ, không phải hình ảnh, video hay tài liệu nào cũng có thể truy cập vô thời hạn.

Với những tệp quan trọng, người dùng nên chủ động tải về thiết bị hoặc lưu trữ ở một nơi phù hợp để tránh trường hợp không thể mở lại khi cần.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm trong cuộc trò chuyện để tìm nhanh tin nhắn theo từ khóa. Khi nhập nội dung cần tìm, Zalo sẽ hiển thị các kết quả liên quan. Nhấn vào kết quả phù hợp để quay lại vị trí tin nhắn gốc trong cuộc trò chuyện.

Đối với những nội dung thường xuyên cần sử dụng, người dùng cũng có thể lưu vào mục My Documents (trước đây là Cloud của tôi) để thuận tiện truy cập trên các thiết bị đăng nhập cùng tài khoản.

Theo hướng dẫn của Zalo, My Documents cho phép người dùng lưu trữ hình ảnh, video và tài liệu riêng. Tuy nhiên, một số nội dung có dung lượng lớn hơn 100MB hoặc được gửi vào khi dung lượng lưu trữ đã đầy chỉ được lưu tạm thời. Vì vậy, người dùng nên tải những tệp quan trọng về thiết bị trước khi hết thời hạn lưu trữ.

Như vậy, thay vì mất công tìm kiếm bằng cách kéo lại toàn bộ lịch sử trò chuyện, người dùng có thể tận dụng kho lưu trữ và công cụ tìm kiếm tích hợp trên Zalo để nhanh chóng tìm lại ảnh, video, tài liệu đã chia sẻ.