Một gia đình tại Đồng Nai đã bị chiếm đoạt tổng cộng 350 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng do thủ đoạn giả danh công an hướng dẫn cập nhật định danh điện tử cho trẻ em.

Lợi dụng nhu cầu cập nhật thông tin định danh điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Công an, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.



Theo Công an tỉnh Đồng Nai, anh V.N.T và vợ là chị N.T.H., cùng trú tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, đã trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gọi điện, tự xưng là cán bộ Công an, thông báo và hướng dẫn hai vợ chồng bổ sung thông tin định danh điện tử cho con nhỏ dưới 6 tuổi. Do thường xuyên đi cạo mủ cao su, không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở Công an xã làm thủ tục, anh T. đã tin tưởng thực hiện theo hướng dẫn trực tuyến thông qua cuộc gọi video trên Zalo.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng yêu cầu anh T. cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản VNeID của cả hai vợ chồng, truy cập đường link được gửi và cung cấp các mã xác thực nhận qua tin nhắn.

Tin tưởng người gọi là cán bộ Công an, anh T. đã làm theo các yêu cầu mà không biết mình đang bị dẫn dụ vào bẫy lừa đảo.

Ngay sau đó, anh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị rút 315 triệu đồng, trong khi tài khoản của vợ bị chiếm đoạt 35 triệu đồng. Tổng số tiền gia đình bị mất lên tới 350 triệu đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng anh T. đã đến Công an xã Tân Hưng trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an phối hợp xác minh, điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an cảnh báo, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng những thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, định danh điện tử để tiếp cận người dân, đặc biệt là các thủ tục có tính cấp thiết hoặc người dân chưa nắm rõ quy trình thực hiện.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng cán bộ Công an yêu cầu cập nhật thông tin căn cước, định danh điện tử qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng, mã OTP hay mã xác thực cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại theo hướng dẫn của người không xác định.

Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến căn cước hoặc định danh điện tử, người dân nên trực tiếp đến trụ sở Công an để được hướng dẫn. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền để giải quyết thủ tục hành chính.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, ngăn chặn các giao dịch bất thường, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an thành phố Đồng Nai