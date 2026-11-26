Đằng sau hình ảnh tỷ phú công nghệ với những tham vọng làm thay đổi thế giới, Elon Musk còn là nhân vật gắn liền với nhiều tranh cãi.

Universal Pictures vừa công bố kế hoạch phát hành quốc tế Musk, bộ phim tài liệu dài gần 4 giờ về tỷ phú Elon Musk do đạo diễn Alex Gibney thực hiện. Tác phẩm khai thác những khía cạnh gây tranh cãi trong cuộc đời, sự nghiệp và ảnh hưởng của người đứng đầu Tesla, SpaceX.

Theo Variety, bộ phim sẽ lần lượt ra mắt tại Anh ngày 15/1/2027, Đức ngày 21/1, Tây Ban Nha ngày 5/2, Pháp ngày 17/2 và Australia ngày 25/2. Lịch phát hành tại các thị trường khác hiện chưa được công bố.

Musk có thời lượng 3 giờ 45 phút, tập trung vào cuộc đời, sự nghiệp và những tranh cãi xoay quanh tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Bleeker Street)

Trước đó, Musk được Bleecker Street đưa ra rạp tại Mỹ hồi tháng 10, sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Venice. Tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình, đặc biệt nhờ cách tiếp cận điều tra và góc nhìn đa chiều về một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới công nghệ.

Tuy nhiên, hành trình đưa bộ phim đến với khán giả quốc tế không hoàn toàn thuận lợi. Đạo diễn Alex Gibney từng tiết lộ Universal Pictures có những do dự trong việc phát hành tác phẩm ở nước ngoài. Chia sẻ với The New York Times, ông đặt câu hỏi liệu hãng phim có lo ngại bộ phim trở thành chủ đề nhạy cảm trong bối cảnh hiện tại, khi nhân vật trung tâm là một trong những người giàu nhất thế giới hay không.

Gibney cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến kế hoạch phát hành bị trì hoãn, dù ông không khẳng định điều đó. Trước đó, bộ phim cũng vấp phải những đe dọa pháp lý từ nhà sáng lập SpaceX.

Elon Musk dưới góc nhìn trong "Musk"

Với thời lượng 3 giờ 45 phút, Musk không chỉ tập trung vào những thành tựu kinh doanh của tỷ phú mà còn tìm cách lý giải quá trình hình thành con người và quyền lực của ông.

Bộ phim dành nhiều thời lượng cho sự thay đổi trong lập trường của Musk, đặc biệt là mối quan hệ ngày càng gần gũi với phong trào MAGA (Make America Great Again) của Tổng thống Donald Trump. Tác phẩm cũng đặt ảnh hưởng của ông trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và vào một bức tranh rộng hơn.

Những tham vọng công nghệ của Tesla và SpaceX là một phần quan trọng trong câu chuyện về Elon Musk. (Ảnh: Bleeker Street)

Những tham vọng của SpaceX trong việc đưa con người lên sao Hỏa, công nghệ xe tự lái của Tesla và các tranh cãi liên quan đến hệ thống Autopilot đều được đề cập. Bên cạnh đó, đạo diễn còn khai thác đời sống riêng tư của Musk, bao gồm những mối quan hệ cá nhân phức tạp và các vấn đề gia đình.

Theo những bài đánh giá sau buổi công chiếu tại Venice, bộ phim cũng lần lại quá trình Musk nắm quyền tại Tesla, tuổi thơ và những mối quan hệ có ảnh hưởng đến hành trình của ông.

Điểm đáng chú ý là Musk không trực tiếp xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn dành riêng cho bộ phim. Gibney thay vào đó sử dụng những phát ngôn có thật của tỷ phú, kết hợp tư liệu lưu trữ và hình đại diện được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện một số đoạn đối thoại.

Cách tiếp cận này giúp bộ phim xây dựng chân dung Musk thông qua chính những lời nói và hành động được ghi lại trong nhiều năm, thay vì dựa vào một cuộc trò chuyện trực tiếp với nhân vật.

Phản ứng gay gắt từ nhân vật chính

Dù nhận được sự chú ý từ giới phê bình, Musk lại không được nhân vật trung tâm đón nhận. Elon Musk công khai chỉ trích bộ phim, cho rằng tác phẩm mang tính công kích và bôi nhọ cá nhân.

Tỷ phú cũng nhắm vào đạo diễn Alex Gibney, gọi ông là người “hoàn toàn không có chút chính trực nào” và “một con người tồi tệ”.

Phản ứng của Musk càng khiến bộ phim trở thành tâm điểm chú ý, trong bối cảnh tác phẩm đặt ra nhiều câu hỏi về quyền lực, ảnh hưởng và những tranh cãi xoay quanh các doanh nghiệp do ông điều hành.

Alex Gibney vốn là đạo diễn nổi tiếng với các phim tài liệu điều tra về những nhân vật quyền lực và các vụ bê bối gây chấn động. Ông từng giành giải Oscar cho phim tài liệu Taxi to the Dark Side (2007), đồng thời thực hiện nhiều tác phẩm khai thác các vấn đề , kinh doanh và xã hội.

Với Musk, Gibney tiếp tục theo đuổi phong cách quen thuộc: kết hợp phỏng vấn, tư liệu lưu trữ và những chi tiết ít được chú ý để bóc tách hình ảnh công chúng của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.

Việc Universal Pictures đưa bộ phim ra thị trường quốc tế cho thấy sức hút của câu chuyện về Elon Musk vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, với những tranh cãi đã nảy sinh từ trước khi phát hành, Musk nhiều khả năng sẽ tiếp tục là tác phẩm gây chú ý không chỉ bởi nội dung, mà còn bởi phản ứng của chính người đàn ông đứng ở trung tâm câu chuyện.

Theo Variety

