Sở hữu khối tài sản ước tính 175,8 nghìn tỷ đồng, tỷ phú Mỹ Mark Cuban cho rằng sự chăm chỉ chưa phải yếu tố quyết định để chạm đến đỉnh cao giàu có.

Trong suy nghĩ của nhiều người, con đường dẫn đến thành công thường bắt đầu bằng những ngày làm việc kéo dài, sự kiên trì và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Những câu chuyện về doanh nhân khởi nghiệp từ căn phòng nhỏ, làm việc xuyên đêm hay chấp nhận đánh đổi cuộc sống cá nhân đã trở thành hình ảnh quen thuộc khi nói về giới siêu giàu.

Mark Cuban, nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình Shark Tank Mỹ, không phủ nhận vai trò của sự nỗ lực. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình từ một người khởi nghiệp đến tỷ phú, ông cho rằng có một yếu tố quan trọng mà con người không thể chủ động tạo ra hay kiểm soát hoàn toàn.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Mark Cuban hiện được ước tính khoảng 6,8 tỷ USD (khoảng 175,8 nghìn tỷ đồng). Con số này chủ yếu đến từ các thương vụ kinh doanh công nghệ, đầu tư và cổ phần tại những doanh nghiệp ông sở hữu. (Ảnh: Nicola Gell / Getty Images)

Theo TheStreet, trong một cuộc trò chuyện trên podcast, Cuban cho rằng may mắn và thời điểm là điểm chung của những người đạt đến đỉnh cao tài sản. Năng lực và sự chăm chỉ có thể giúp một người tiến xa, nhưng để bước vào câu lạc bộ tỷ phú, đôi khi cần thêm một cơ hội đặc biệt mà không phải ai cũng gặp được.

Thương vụ đưa Mark Cuban vào hàng tỷ phú

Trước khi trở thành một trong những nhà đầu tư nổi tiếng tại Mỹ, Cuban từng trải qua nhiều khó khăn trong những năm đầu sự nghiệp. Ông bị sa thải khỏi một công ty phần mềm, phải sống trong điều kiện chật chội cùng bạn bè và tự tìm cách xây dựng con đường kinh doanh của riêng mình.

Bước ngoặt đến vào giữa thập niên 1990, khi Cuban cùng cộng sự phát triển Broadcast.com, một nền tảng truyền phát nội dung âm thanh qua Internet. Vào thời điểm đó, ý tưởng nghe radio trực tuyến vẫn còn xa lạ với phần đông người dùng. Không ít người hoài nghi rằng Internet có thể thay thế những phương tiện truyền thông truyền thống như radio hay truyền hình.

Cuban vẫn đặt cược vào xu hướng mà ông tin rằng sẽ thay đổi cách con người tiếp cận nội dung. Và thị trường đã diễn biến theo hướng thuận lợi hơn cả kỳ vọng.

Năm 1999, Yahoo mua lại Broadcast.com trong thương vụ trị giá khoảng 5,7 tỷ USD bằng cổ phiếu. Đây là một trong những giao dịch đình đám nhất thời kỳ bùng nổ Internet, đồng thời đưa Cuban trở thành tỷ phú.

Theo Inc., Cuban từng nhận định rằng nếu thị trường công nghệ khi ấy không tăng trưởng mạnh mẽ, có thể ông đã không trở thành nhân vật được biết đến rộng rãi như hiện nay.

Ông tin mình vẫn có thể xây dựng được một doanh nghiệp thành công nếu bắt đầu lại, nhờ kinh nghiệm bán hàng và khả năng kinh doanh. Tuy nhiên, việc đạt đến quy mô tài sản hàng tỷ USD lại là câu chuyện khác. Đó là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có việc thị trường tăng trưởng đúng thời điểm doanh nghiệp của ông cần một cú hích lớn.

Với Cuban, đây là minh chứng rõ ràng cho giới hạn của sự chăm chỉ. Nỗ lực có thể giúp một người chuẩn bị tốt hơn trước cơ hội, nhưng không thể bảo đảm cơ hội ấy sẽ xuất hiện.

Giữ được tài sản mới là thử thách thực sự

Nếu thương vụ Broadcast.com cho thấy vai trò của thời vận trong việc tạo ra tài sản, cách Cuban bảo vệ số tiền kiếm được lại phản ánh năng lực quản trị rủi ro.

Sau khi Yahoo hoàn tất thương vụ mua lại, Cuban nhận phần lớn khoản thanh toán bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, số cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bối cảnh thị trường công nghệ đang tăng nóng, giá trị tài sản trên giấy tờ có thể biến động mạnh chỉ sau vài tháng.

(Ảnh: Getty/CNBC)

Thay vì chấp nhận rủi ro thị trường, Cuban tìm cách bảo vệ giá trị khoản đầu tư bằng các công cụ tài chính phái sinh. Ông sử dụng chiến lược phòng vệ, kết hợp bán quyền chọn mua và mua quyền chọn bán để hạn chế nguy cơ giá cổ phiếu giảm trong thời gian bị khóa giao dịch.

Khi bong bóng công nghệ vỡ vào năm 2000, nhiều cổ phiếu từng được định giá rất cao nhanh chóng mất phần lớn giá trị. Cuban đã tránh được cú sụt giảm nghiêm trọng nhờ phương án phòng vệ được chuẩn bị từ trước.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không chỉ nằm ở khả năng dự đoán thị trường, mà còn ở việc ông không để toàn bộ tài sản phụ thuộc vào một kịch bản duy nhất.

Từ thương vụ đó, Cuban duy trì quan điểm rằng tiền mặt và khả năng thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong quản trị tài chính. Một doanh nghiệp có thể sở hữu doanh thu lớn hoặc được định giá cao, nhưng nếu không có nguồn tiền dự phòng, chỉ một biến động bất lợi cũng đủ khiến hoạt động kinh doanh rơi vào thế bị động.

Ba nguyên tắc giúp doanh nghiệp đứng vững

May mắn không thể được lên kế hoạch, nhưng khả năng quản trị có thể được xây dựng thông qua những quyết định cụ thể. Với Cuban, thành công trong kinh doanh không chỉ nằm ở việc nắm bắt cơ hội, mà còn ở khả năng tồn tại đủ lâu để chờ cơ hội tiếp theo.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là không đánh đồng doanh thu với sức khỏe tài chính. Tăng trưởng doanh số có thể tạo ra hình ảnh tích cực, nhưng nếu chi phí vượt quá khả năng kiểm soát, doanh nghiệp vẫn có thể thua lỗ. Lợi nhuận và dòng tiền mới là những chỉ số phản ánh khả năng duy trì hoạt động trong dài hạn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nợ cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Đòn bẩy tài chính có thể giúp doanh nghiệp mở rộng nhanh hơn, nhưng cũng làm gia tăng áp lực khi thị trường đi xuống. Những khoản vay vượt quá khả năng trả nợ có thể khiến nhà sáng lập mất quyền chủ động trong các quyết định quan trọng.

Cuban cũng đề cao việc duy trì tỷ lệ sở hữu đủ lớn trong doanh nghiệp. Khi gọi vốn liên tục và chấp nhận pha loãng cổ phần quá sớm, người sáng lập có thể đánh mất phần đáng kể giá trị mà mình tạo ra. Việc lựa chọn nguồn vốn vì thế cần đi kèm với tính toán về quyền kiểm soát và lợi ích lâu dài.

Những nguyên tắc này càng trở nên đáng chú ý khi nhìn vào tỷ lệ tồn tại của doanh nghiệp mới. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong nhóm doanh nghiệp thành lập năm 2013, khoảng 1/5 đã ngừng hoạt động sau năm đầu tiên. Sau một thập kỷ, tỷ lệ còn tồn tại chỉ ở mức dưới 35%.

Con số cho thấy khởi nghiệp không chỉ là cuộc đua tìm kiếm tăng trưởng, mà còn là quá trình liên tục vượt qua những rủi ro về tài chính, thị trường và vận hành.

Thành công không chỉ được quyết định bởi nỗ lực

Câu chuyện của Mark Cuban cho thấy sự chăm chỉ không phải yếu tố duy nhất quyết định quy mô thành công. Năng lực, kinh nghiệm và sự kiên trì giúp một người xây dựng nền tảng, nhưng thời điểm thị trường cùng những cơ hội bất ngờ có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Dù vậy, may mắn không đồng nghĩa với việc thành công hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi cơ hội xuất hiện, người có sự chuẩn bị tốt sẽ có khả năng tận dụng nó hiệu quả hơn. Và sau khi tài sản được tạo ra, kỷ luật tài chính cùng năng lực quản trị mới quyết định liệu thành quả ấy có thể được duy trì hay không.

Với những người đang điều hành doanh nghiệp, bài học từ Cuban không phải là chờ đợi vận may, mà là xây dựng một tổ chức đủ vững vàng để không bị đánh gục khi thời vận thay đổi. Bởi cơ hội có thể chỉ đến một lần, nhưng khả năng quản trị và sự chủ động trước rủi ro là những thứ có thể rèn luyện mỗi ngày.

Theo TheStreet

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