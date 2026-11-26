Jensen Huang từng chia sẻ với CBS News rằng ông sở hữu khoảng 40 chiếc áo khoác da giống nhau.

Suốt nhiều năm, chiếc áo khoác da đen gần như trở thành đồng phục của Jensen Huang. Nhưng trong ngày trở lại trụ sở Nvidia, CEO hãng chip lại chọn một thiết kế cotton của Dior, tạo nên hình ảnh khác biệt so với phong cách quen thuộc.

Jensen Huang vốn nổi tiếng với thói quen mặc gần như cùng một kiểu trang phục mỗi ngày. Tại các sự kiện công nghệ, bài phát biểu hay những lần xuất hiện trước công chúng, nhà sáng lập Nvidia thường diện áo khoác da đen, trở thành một trong những dấu ấn nhận diện cá nhân của ông.

Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara hôm 23/11 với chiếc áo cotton màu xanh hải quân của Dior, thay cho áo khoác da đen quen thuộc. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Thế nhưng, hôm 23/11, khi trở lại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, California, Huang lại không xuất hiện cùng chiếc áo khoác da quen thuộc. Trong sự chào đón của nhân viên, nhà sáng lập hãng chip xuất hiện với chiếc áo khoác cotton màu xanh hải quân, thay vì kiểu áo da đen gần như đã trở thành đồng phục cá nhân của ông.

Theo The Cut, chiếc áo Huang mặc là mẫu áo kéo khóa của Dior, có giá bán lẻ 3.300 USD (khoảng 85 triệu đồng). Ông từng diện thiết kế này trong chuyến công tác tại Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 6.

Sự khác biệt nằm ở hình ảnh mà hai kiểu trang phục tạo ra. Áo khoác da thường gắn với phong cách mạnh mẽ, nổi bật và có phần quyền lực của Huang. Trong khi đó, chiếc áo cotton tối màu mang đến cảm giác kín đáo, ít phô trương hơn.

Tạp chí GQ nhận xét Huang đã đổi chiếc áo da đặc trưng lấy một mẫu áo cotton có vẻ khiêm nhường hơn trong ngày trở lại. Cách lựa chọn này khiến diện mạo của ông trở nên phù hợp với bối cảnh đặc biệt: Một CEO vừa trải qua khủng hoảng và cần khôi phục niềm tin trong nội bộ công ty.

Trong đoạn video ghi lại buổi gặp nhân viên, Huang đặt tay lên ngực, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và thừa nhận đã mắc những sai lầm nghiêm trọng. Ông cũng nói sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần trở lại này.

Chiếc áo Dior vì thế trở thành một chi tiết đáng chú ý trong tổng thể màn tái xuất. Nếu áo khoác da từng là biểu tượng cho hình ảnh nhà lãnh đạo tự tin và nhất quán, thì trang phục cotton lần này lại tạo nên cảm giác tiết chế hơn, phù hợp với lời cam kết sửa chữa sai lầm.

Tuy nhiên, Jensen Huang chưa công khai giải thích vì sao ông chọn chiếc áo này. Do đó, việc xem trang phục như một thông điệp cầu thị vẫn là cách diễn giải từ góc độ thời trang, thay vì chủ ý đã được CEO xác nhận.

Huang từng chia sẻ với CBS News rằng ông sở hữu khoảng 40 chiếc áo khoác da giống nhau. (Ảnh: ERIC LEE/NYTIMES)

Trước đó, Huang từng chia sẻ với CBS News rằng ông sở hữu khoảng 40 chiếc áo khoác da giống nhau. Thói quen mặc cùng một kiểu đồ giúp ông không phải dành thời gian lựa chọn trang phục mỗi sáng, qua đó tập trung vào công việc điều hành.

"Mặc cùng một kiểu đồ mỗi ngày đồng nghĩa với việc không có bất ngờ nào xảy ra - bớt đi một việc phải bận tâm", Huang từng nói.

Chính sự nhất quán lâu năm khiến lần xuất hiện với áo Dior trở nên khác biệt. Huang không nhất thiết từ bỏ chiếc áo khoác da đã gắn liền với mình, nhưng trong ngày trở lại Nvidia, một lựa chọn ít nổi bật hơn đã tạo ra hình ảnh mới: kín đáo, trầm tĩnh và phù hợp với thời điểm ông cần bắt đầu lại.

Theo The Cut, GQ, CBS News, Benzinga