Chỉ một ngày sau khi được phục chức CEO Nvidia, Jensen Huang xuất hiện trong cuộc họp toàn thể nhân viên với giọng điệu trầm lắng, thừa nhận đã khiến mọi người thất vọng và tiết lộ đang tham gia trị liệu tâm lý mỗi ngày để điều chỉnh hành vi.

Ngày 24/11, Jensen Huang có cuộc gặp toàn thể nhân viên (all-hands meeting) tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, bang California (Mỹ). Theo những người nắm rõ nội dung cuộc họp, vị CEO đã gửi lời xin lỗi đến nhân viên, đồng thời thừa nhận đây là cuộc họp khó khăn nhất ông từng thực hiện tại công ty.

“Tôi đã khiến mọi người thất vọng”, Huang nói. Ông cũng thừa nhận đã vi phạm quy tắc ứng xử của Nvidia và bày tỏ lòng biết ơn vì có cơ hội thứ hai để tiếp tục lãnh đạo công ty mà ông đồng sáng lập cách đây 3 thập kỷ.

Đáng chú ý, Huang tiết lộ đang tham gia trị liệu tâm lý mỗi ngày nhằm khắc phục những hành vi dẫn đến việc ông phải rời vị trí CEO trong thời gian ngắn.

Ảnh: MIKAYLA WHITMORE/NYTIMES

Ông cho biết cuộc họp vừa diễn ra là cuộc họp khó khăn nhất trong sự nghiệp tại Nvidia. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện khó khăn nhất mà ông từng trải qua lại là với vợ mình.

Theo những người tham dự và nắm rõ nội dung cuộc họp, Huang cũng nhấn mạnh ông không được đưa trở lại vị trí CEO vì là một “tech bro” (cách gọi những người đàn ông hoạt động trong ngành công nghệ) đứng trên pháp luật. Ông khẳng định ban lãnh đạo Nvidia sẽ tiếp tục giám sát và yêu cầu ông chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Nvidia tổ chức một cuộc họp toàn thể khác mà không có Huang tham dự. Khi đó, công ty đang chuẩn bị tìm người kế nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất.

Trước đó, Huang bị buộc rời ghế CEO sau những tiết lộ về việc ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một nhân viên cấp dưới và một người khác bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia bất ngờ quyết định phục chức cho Huang, chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để ủng hộ vị tỷ phú ngành chip.

Tại cuộc họp với nhân viên, Huang khẳng định các thành viên hội đồng quản trị không đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo chỉ vì mong muốn của những quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ. Theo ông, hội đồng đã tự đánh giá các tình tiết và được bảo đảm rằng không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Nhắc đến Tổng thống Trump, Huang cho biết ông Trump rất yêu thích Nvidia. “Ông ấy là tổng thống của tôi”, Huang nói, đồng thời khẳng định bản thân có trách nhiệm góp phần giúp tổng thống và đất nước thành công.

Vị CEO này cũng nhấn mạnh Nvidia là doanh nghiệp không đứng về phe phái chính trị và sẽ duy trì lập trường này bất kể ai trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Việc Huang bất ngờ trở lại vị trí CEO cũng khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của Nvidia ngạc nhiên. Tại cuộc họp ngày 24/11, ông đã cảm ơn Giám đốc tài chính Colette Kress vì đảm nhận vai trò điều hành công ty trong gần 2 tuần ông vắng mặt.

Huang cho biết ông không thích cách thức lập kế hoạch kế nhiệm truyền thống, bởi không muốn các lãnh đạo cấp cao cạnh tranh, tìm cách tạo lợi thế cho bản thân để giành vị trí đứng đầu. Thay vào đó, ông muốn duy trì đội ngũ lãnh đạo ở cùng một cấp bậc, mỗi người tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình.

Trước đó một ngày, những đoạn video do nhân viên chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh Huang trở lại trụ sở Nvidia trong tiếng vỗ tay và reo hò. Trong một bài phát biểu ngắn tại sảnh tòa nhà, ông cam kết: “Tôi sẽ làm tốt hơn”.

Dù màn trở lại của Huang giúp cổ phiếu Nvidia tăng gần 31% trong phiên giao dịch ngày 23/11, mã này lại giảm gần 6% trong phiên ngày 24/11. Giá trị vốn hóa của công ty cũng đã giảm gần 2.000 tỷ USD so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 10.

Theo những người nắm rõ nội dung cuộc họp, Huang không dành thời gian trả lời câu hỏi của nhân viên trong buổi gặp ngày 24/11.