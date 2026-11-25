Là một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới nhưng hội đồng quản trị của Nvidia lại mang dáng dấp của một doanh nghiệp gia đình. Nhiều thành viên đã gắn bó với công ty gần 30 năm, có quan hệ thân thiết với Jensen Huang và vừa góp phần đưa ông trở lại chiếc ghế CEO giữa tâm điểm bê bối.

Năm ngoái, khi xuất hiện trên podcast Acquired, Jensen Huang dành nhiều lời ca ngợi những người đã đồng hành cùng ông trong hành trình xây dựng Nvidia. Ông đặc biệt nhắc đến Tench Coxe, Mark Stevens và Harvey Jones, những thành viên hội đồng quản trị lâu năm mà ông cho rằng chưa bao giờ từ bỏ công ty và đội ngũ lãnh đạo.

Những người đồng hành ấy giờ đây tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong một trong những thời điểm khó khăn nhất sự nghiệp của Huang: đưa ông trở lại vị trí CEO sau bê bối cá nhân chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, chính mối quan hệ gắn bó kéo dài hàng chục năm này đang khiến giới chuyên gia đặt câu hỏi về tính độc lập của hội đồng quản trị Nvidia, cũng như khả năng cơ quan này thực hiện trách nhiệm giám sát người đứng đầu và bảo vệ lợi ích cổ đông.

Hội đồng quản trị toàn "người nhà"

Theo CNN, gần một nửa trong số 11 thành viên hội đồng quản trị Nvidia, tính cả Huang, đã gắn bó với doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập. Ba thành viên có thâm niên lâu nhất là Coxe, Stevens và Jones.

Đáng chú ý, giá trị cổ phần kết hợp của ba người này đã tăng gần 2,5 tỷ USD từ thứ Sáu đến thứ Hai, sau khi Huang được đưa trở lại vị trí lãnh đạo.

Jones gia nhập Nvidia ngay từ năm 1993, thời điểm công ty mới thành lập. Trước đó, ông là CEO của hãng phần mềm Synopsys. Những nhà sáng lập Nvidia từng là khách hàng của Synopsys trước khi tìm đến Jones để mời ông tham gia hội đồng quản trị, mang theo kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp.

Coxe và Stevens cũng là những nhà đầu tư sớm của Nvidia và tham gia hội đồng quản trị từ năm 1993. Riêng Stevens từng có khoảng thời gian rời vị trí này trong hai năm, từ 2006 đến 2008.

Brooke Seawell, người từng làm việc cùng Jones tại Synopsys, gia nhập hội đồng quản trị Nvidia năm 1997.

Giáo sư Eric Talley thuộc Trường Luật Columbia nhận định việc các thành viên gắn bó lâu dài tạo ra tinh thần đoàn kết và mục tiêu chung, vốn được xem là một trong những sức mạnh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến hội đồng quản trị ngần ngại giám sát chặt chẽ một người đã trở thành bạn bè lâu năm.

Một vấn đề khác là Nvidia gần như không có kế hoạch kế nhiệm CEO rõ ràng. Huang từng phản đối việc xây dựng phương án kế nhiệm, khiến hội đồng quản trị rơi vào thế bị động khi ông từ chức. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi những thông tin về đời tư của CEO và các lo ngại an ninh quốc gia xuất hiện, khiến nhà đầu tư lo lắng.

Giáo sư Jo-Ellen Pozner thuộc Trường Kinh doanh Leavey, Đại học Santa Clara, cho rằng hiệu quả giám sát của thành viên hội đồng quản trị thường đạt mức cao nhất sau khoảng 8-10 năm, sau đó suy giảm đáng kể. Những hội đồng có thành viên tại vị quá lâu đôi khi được gọi là "hội đồng zombie", bởi các thành viên có nguy cơ trở nên quá thân thiết với ban lãnh đạo và đánh mất khoảng cách cần thiết để giám sát độc lập.

Quyết định gây tranh cãi

Theo CNN, hội đồng quản trị Nvidia đứng trước một lựa chọn khó khăn khi quyết định về tương lai của Huang. Nếu tiếp tục giữ nguyên quyết định chấp nhận đơn từ chức, họ có nguy cơ khiến những khách hàng lớn và Tổng thống Donald Trump không hài lòng. Ngược lại, việc đảo ngược quyết định có thể khiến hội đồng bị đánh giá là thiếu bản lĩnh, đặc biệt nếu những vấn đề mới tiếp tục xuất hiện từ các cuộc điều tra đang diễn ra.

Một yếu tố đáng chú ý khác là lợi ích tài chính của chính các thành viên hội đồng quản trị. Theo dữ liệu FactSet dựa trên những hồ sơ mới nhất gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Jones, Coxe và Stevens sở hữu tổng cộng hơn 62 triệu cổ phiếu Nvidia.

Giá trị số cổ phiếu này đã giảm gần 5 tỷ USD từ cuối tháng 10 đến hết phiên thứ Sáu, trước khi phục hồi khoảng một nửa khoản sụt giảm vào thứ Hai, khi thông tin Huang trở lại giúp cổ phiếu Nvidia tăng hơn 30%.

Việc thành viên hội đồng quản trị sở hữu cổ phiếu công ty là điều phổ biến, nhằm gắn lợi ích của họ với cổ đông. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tỷ lệ sở hữu lớn cũng có thể khiến những quyết định của hội đồng nghiêng về lợi ích ngắn hạn.

Khi tài sản cá nhân gắn chặt với giá trị doanh nghiệp, việc duy trì khoảng cách độc lập với ban lãnh đạo trở nên khó khăn hơn.

Để tăng cường giám sát, Nvidia đã thành lập Ủy ban Giám sát An ninh Quốc gia và Kiểm soát Xuất khẩu, do Suzanne Nora Johnson, cựu Phó chủ tịch Goldman Sachs và thành viên mới nhất của hội đồng quản trị, đứng đầu. Công ty cũng đang tìm kiếm một giám đốc tuân thủ để giám sát các vấn đề liên quan trên toàn tập đoàn.

Câu chuyện tại Nvidia vì thế không chỉ là việc một CEO rời đi rồi trở lại sau chưa đầy hai tuần. Nó còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về quản trị doanh nghiệp: liệu một hội đồng quản trị với những mối quan hệ kéo dài hàng chục năm có thể giữ được sự độc lập cần thiết khi phải đưa ra quyết định liên quan đến người đứng đầu?

Tham khảo: CNN