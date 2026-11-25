Ông Thomas Markle, cha của Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle, vừa bị đại bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (Mỹ) chính thức truy tố thêm 2 tội danh liên quan đến việc tàng trữ hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Theo hồ sơ tòa án tại bang California, ông Thomas Markle bị cáo buộc cố ý lưu giữ các cuộn phim âm bản 35 mm có chứa hình ảnh bị nghi là tài liệu xâm hại tình dục trẻ em. Ông dự kiến phải ra hầu tòa tại Los Angeles trong vài tuần tới.

Động thái mới khiến tổng số cáo buộc mà ông Markle phải đối mặt trong vụ án tăng gấp đôi. Trước đó, ông bị cáo buộc xuất hiện trong các bức ảnh chụp cùng ít nhất một bé gái chưa đủ tuổi thành niên trong tình trạng khỏa thân, cũng như một số trẻ em khác trong tình trạng thiếu trang phục.

Ông Thomas Markle, 82 tuổi, bị bắt tại bang Florida hôm 6/11. Ông bị cáo buộc cất giữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em tại bang California, sau khi các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu giữ một lượng lớn tài liệu từ hai kho lưu trữ ở Los Angeles mà ông được cho là đã thuê trong gần 20 năm.

Ảnh: PA Media

Những vật chứng bị thu giữ bao gồm các bản trình chiếu, phim âm bản và sách có chứa hình ảnh bị nghi liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Tuần trước, ông Markle được đánh giá đủ năng lực tâm thần để tham gia quá trình xét xử, bất chấp những cáo buộc trước đó rằng ông mắc chứng mất trí nhớ. Một chuyên gia y tế cho rằng ông có biểu hiện giả vờ suy giảm trí nhớ hoặc phóng đại mức độ thiếu hiểu biết về các cáo buộc nhằm né tránh việc bị truy tố hình sự.

Hiện ông Markle đang bị tạm giữ tại Florida. Ban đầu, ông được cho tại ngoại có điều kiện nhưng bị bắt giữ trở lại chỉ vài ngày sau đó vì tháo thiết bị giám sát điện tử.

Sau khi ông bị bắt tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Florida, cơ quan chức năng đã yêu cầu tiến hành đánh giá tâm thần đối với ông.

Theo báo cáo dài 15 trang, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút, ông Markle phủ nhận các cáo buộc và đổ lỗi cho con trai về những rắc rối pháp lý mà mình đang gặp phải. Người thực hiện đánh giá dẫn lời ông: “Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã làm gì sai? Tôi không có bất kỳ nội dung khiêu dâm trẻ em nào. Tôi không có bức ảnh nào chụp trẻ em khỏa thân”.

Trước đó, Thomas Markle Jr., con trai ông, nói với tờ The Sun rằng anh đã trình báo cảnh sát Philippines và FBI vào tháng trước, sau khi phát hiện những hình ảnh bất hợp pháp trong đồ đạc của cha tại thành phố Cebu, Philippines.

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý khi Meghan Markle, người đã rạn nứt quan hệ với cha trong nhiều năm, lên tiếng bày tỏ sự đau buồn trước những thông tin liên quan.

Meghan cho biết cô vô cùng suy sụp khi hay tin và từng được Cảnh sát Thủ đô London cùng đơn vị Bảo vệ Hoàng gia và Chuyên trách thông báo về những cáo buộc đáng lo ngại liên quan đến cha mình từ năm 2018.

“Tôi hy vọng mọi người giờ đây có thể hiểu rằng, bất chấp những thông tin bị bóp méo trên một số ấn phẩm truyền thông trong suốt những năm qua, lý do duy nhất khiến tôi giữ khoảng cách với cha và quyết định không để ông tiếp xúc với các con tôi là để bảo vệ các con”, Meghan chia sẻ.

Cô cũng nhấn mạnh: “Dù những gì được phát hiện cho đến nay còn kinh khủng hơn bất cứ điều gì người ta có thể tưởng tượng, tôi chân thành hy vọng công lý sẽ được thực thi đầy đủ và sự an toàn, bảo vệ những đứa trẻ vô tội vẫn luôn được đặt lên hàng đầu”.

Nguồn: The Independent