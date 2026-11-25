Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một nam thanh niên 21 tuổi, quốc tịch Myanmar, bị cáo buộc sát hại bạn gái 26 tuổi rồi phân thi thể thành nhiều phần, đem vứt tại một bãi rác ở Bangkok nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo The Thaiger, vụ việc được phát hiện sau khi người dân sống gần một khu đất trống ở Bangkok ngửi thấy mùi bất thường và thông báo cho chủ đất. Khi kiểm tra khu vực tập kết rác, họ phát hiện thi thể một phụ nữ bên trong các bao tải. Cảnh sát được trình báo và tổ chức tìm kiếm mở rộng, sau đó tìm thấy các phần thi thể được vứt rải rác tại khu vực này.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện mã vận đơn trên một bao tải chứa thi thể. Từ thông tin này, lực lượng chức năng lần theo tuyến giao hàng và xác định một căn hộ cho thuê gần hiện trường là địa điểm cần kiểm tra.

Ảnh: Khaosod

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một nam thanh niên sống tại tầng 3 của tòa nhà, được xác định là nghi phạm, nhiều lần mang các túi chứa thi thể đến bãi rác cách đó khoảng 20 m. Trong lần di chuyển cuối cùng, người này mang theo một phần thi thể của nạn nhân. Sau khi phi tang, nghi phạm bình thản quay trở lại phòng trọ.

Cảnh sát sau đó kiểm tra căn hộ số 311, nơi hai người từng sinh sống. Dù nghi phạm được cho là đã tìm cách dọn dẹp hiện trường, lực lượng pháp y vẫn phát hiện nhiều dấu vết trong phòng, đặc biệt tại khu vực phòng tắm. Đây được nhận định có thể là nơi xảy ra vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm còn tìm cách xóa dấu vết nhận dạng của nạn nhân. Một số bộ phận cơ thể bị tổn hại, trong khi bàn tay phải của người phụ nữ hiện vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát cũng cho biết các cơ quan nội tạng của nạn nhân không được tìm thấy tại hiện trường.

Qua xác minh, nạn nhân và nghi phạm đều là người Myanmar, nhập cảnh Thái Lan hợp pháp và cùng làm việc tại một nhà máy sản xuất bánh mì. Hai người thuê căn hộ trên từ tháng 8, khoảng 4 tháng trước khi vụ việc được phát hiện.

Đại diện nhà máy cho biết, cả hai vẫn đi làm vào ngày 16/11. Sáng 17/11, sau khi tan ca trong khoảng 7h-8h và cùng trở về nơi ở, người bạn trai không còn xuất hiện tại nhà máy. Trong khi đó, trước đó, nạn nhân từng chia sẻ với bạn bè về tình trạng sức khỏe không tốt trong hai ngày 14-15/11, rồi mất liên lạc.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi Bangkok và đến nhà chị gái tại huyện Krathum Baen, tỉnh Samut Sakhon để lẩn trốn. Tuy nhiên, cảnh sát đã lần theo dấu vết và bắt giữ người này.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm ban đầu khai rằng bản thân đã nghỉ làm liên tục 10 ngày, khiến bạn gái tức giận và từ chối nấu ăn. Hai người sau đó xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát. Nghi phạm thừa nhận đã siết cổ khiến bạn gái tử vong. Vì lo sợ gia đình nạn nhân và cảnh sát phát hiện, người này tìm cách phi tang thi thể, đồng thời đưa một số bộ phận cơ thể ra khỏi căn hộ và xả nội tạng xuống bồn cầu nhằm xóa dấu vết.

Tuy nhiên, sau đó nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai, phủ nhận việc sát hại bạn gái và cho rằng nạn nhân đột ngột tử vong do đau bụng dữ dội. Người này giải thích việc phân thi thể xuất phát từ tâm lý sợ hãi, không muốn gia đình bạn gái biết chuyện.

Cảnh sát Thái Lan hiện không chấp nhận cả hai lời khai và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết cũng như những tình tiết liên quan đến vụ án.

Nguồn: ETtoday