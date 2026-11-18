Một người đàn ông 40 tuổi bị cáo buộc nổ súng hơn 15 lần, sát hại cha mẹ vợ cũ ngay tại quán bar ở Brazil. Nghi phạm tử vong sau cuộc đụng độ với cảnh sát hai ngày sau đó.

Vụ xả súng xảy ra tối 12/11 tại một quán bar thuộc khu Vila Juquita, thành phố Maracaju, bang Mato Grosso do Sul, Brazil. Hai nạn nhân là Arinaldo Serafim Santana, 55 tuổi, cựu cảnh sát quân sự, và vợ ông, Rosangela Nicoletti, 54 tuổi.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nghi phạm được xác định là Vantuir Chaves, 40 tuổi, con rể cũ của hai nạn nhân. Người đàn ông bị cáo buộc không chấp nhận việc chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm với con gái của họ.

Bất ngờ nổ súng từ phía sau quán bar

Theo các thông tin điều tra ban đầu, vụ tấn công diễn ra trong khoảng 20h25-20h34 ngày 12/11. Khi đó, Arinaldo và Rosangela đang ngồi trò chuyện với một người quen tại khu vực bàn bên ngoài quán bar trên đường Antônio João.

Camera an ninh của cơ sở kinh doanh ghi lại cảnh ba người đang ngồi cùng nhau thì Vantuir xuất hiện từ phía sau quán. Người đàn ông tiến đến và bất ngờ nổ súng về phía hai vợ chồng.

Camera an ninh của cơ sở kinh doanh ghi lại cảnh ba người đang ngồi cùng nhau thì Vantuir xuất hiện từ phía sau quán. Ảnh: G1.

Theo lời kể được báo chí Brazil dẫn lại từ cơ quan chức năng, nghi phạm bắn hơn 15 phát bằng súng ngắn cỡ nòng 9 mm. Sau loạt đạn đầu tiên, người này dừng lại để nạp đạn rồi tiếp tục tấn công các nạn nhân.

Arinaldo và Rosangela tử vong tại chỗ. Người thứ ba ngồi cùng bàn, 41 tuổi, cũng trúng đạn ở cánh tay và được đưa đi cấp cứu.

Sau vụ việc, Vantuir nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cảnh sát quân sự và cảnh sát dân sự bang Mato Grosso do Sul lập tức triển khai lực lượng truy tìm, với sự hỗ trợ từ các đơn vị tại thành phố Campo Grande và những địa phương lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ nhiều vỏ đạn 9 mm để phục vụ công tác giám định. Hình ảnh từ camera an ninh cũng được sử dụng trong quá trình xác định danh tính người nổ súng.

Mâu thuẫn gia đình phía sau vụ án

Theo thông tin do cảnh sát công bố, một trong những hướng điều tra ban đầu tập trung vào mâu thuẫn giữa Vantuir và vợ cũ sau khi hai người chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm.

Thiếu tá Cleyton da Silva Santos thuộc Batalhão de Choque (Tiểu đoàn Cảnh sát chống bạo động) cho biết các thông tin ban đầu cho thấy người đàn ông không chấp nhận việc chia tay và từng đe dọa vợ cũ. Hồ sơ vụ việc cũng ghi nhận những thông tin liên quan đến bạo lực gia đình trong thời gian hai người ly thân.

Một chi tiết khác được báo chí địa phương đề cập là vụ bắt giữ Vladimir Chaves, 38 tuổi, được cho là anh hoặc em trai của Vantuir. Người này bị bắt cùng một người đàn ông khác vào ngày 7/11, sau khi cảnh sát nhận được tin báo về hành vi đe dọa vợ cũ bằng vũ khí. Hai khẩu súng được thu giữ trong quá trình xử lý vụ việc.

Ông Arinaldo Serafim Santana (55 tuổi) và vợ, bà Rosangela Nicoletti (54 tuổi), hai nạn nhân trong vụ xả súng tại quán bar ở Maracaju, Brazil. Ảnh: G1

Theo thông tin từ Dourados Agora, cơ quan điều tra đang xem xét khả năng Vantuir cho rằng bố mẹ vợ cũ có liên quan đến việc người anh/em trai bị bắt. Đây có thể là một yếu tố làm gia tăng mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa vụ bắt giữ Vladimir và vụ sát hại hai vợ chồng Arinaldo - Rosangela vẫn đang được làm rõ. Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về động cơ gây án.

Nghi phạm tử vong sau hai ngày bị truy tìm

Sau gần hai ngày truy tìm, sáng 14/11, lực lượng thuộc Batalhão de Choque phát hiện Vantuir ở khu vực gần một khách sạn tại Maracaju, sau khi nhận được tin báo về nơi người này xuất hiện.

Theo tường thuật của cảnh sát, nghi phạm mặc quần áo ngụy trang và có dấu hiệu lấm bùn đất. Để tránh gây nguy hiểm cho những người đang lưu trú tại khách sạn, lực lượng chức năng đưa người đàn ông đến khu vực gần xe tuần tra để kiểm tra.

Tại đây, Vantuir được cho là rút súng về phía cảnh sát. Các sĩ quan nổ súng đáp trả, khiến người đàn ông bị thương nặng và tử vong sau đó, dù đã được hỗ trợ y tế tại hiện trường.

Như vậy, chỉ hai ngày sau vụ xả súng khiến hai vợ chồng thiệt mạng, nghi phạm cũng tử vong trong quá trình cảnh sát truy bắt.

Vụ việc gây chấn động cộng đồng tại Maracaju, nơi Arinaldo và Rosangela được nhiều người biết đến. Cái chết của hai vợ chồng cũng để lại nhiều mất mát cho gia đình và những người thân quen, trong khi cuộc điều tra tiếp tục tập trung làm rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công.

Nguồn: G1, Campo Grande News