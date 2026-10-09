Bé trai 6 tuổi cầm súng bắn cô giáo tại trường học ở Mỹ, thản nhiên nói 1 câu khiến ai cũng bàng hoàng

Một bé trai 6 tuổi tại bang Virginia, Mỹ, đã dùng súng bắn cô giáo ngay trong lớp học hồi tháng 1/2023. Đoạn camera gắn trên người cảnh sát ghi lại những phút sau vụ nổ súng vừa được công bố, hé lộ hành vi của cậu bé khi chống đối giáo viên và thách thức cảnh sát.

Theo New York Post, cậu bé được xác định bằng tên viết tắt J.T., khi đó học tại trường Tiểu học Richneck ở thành phố Newport News. Cậu bé đã nổ súng ở cự ly gần, khiến cô giáo Abby Zwerner bị thương ở tay và ngực. Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được công bố mới đây cho thấy J.T. có thái độ kích động sau khi cảnh sát đến hiện trường. Khi giáo viên hỗ trợ đọc sách Amy Kovac cố gắng khống chế cậu bé, J.T. liên tục chửi tục, thậm chí giơ ngón tay giữa.

Cậu bé cũng lớn tiếng thách thức cảnh sát: “Tôi không quan tâm ông có gọi thêm người đến hỗ trợ hay không. Ngồi tù cũng chẳng sao.”

Hình ảnh được ghi lại (Ảnh: New York Post)

Kovac sau đó ra làm chứng tại tòa, cho biết J.T. đã đấm vào mặt cô khiến kính bị văng khỏi mặt.

Theo hồ sơ tòa án, sáng hôm xảy ra vụ việc, J.T. đã lấy khẩu súng khi mẹ không để ý. Cậu bé trèo lên bàn trang điểm, lấy khẩu súng ngắn Taurus 9 mm từ túi của mẹ rồi giấu vào người, mang đến trường. Đến buổi học đọc vào buổi chiều, J.T. lấy súng từ túi áo khoác và nổ súng vào cô Zwerner ở khoảng cách 3 m, khiến nữ giáo viên bị thương nặng.

Sau vụ việc, Kovac nói với cảnh sát rằng trước khi nổ súng, cô từng báo với hiệu phó Ebony Parker về những hành vi đe dọa của J.T. Tuy nhiên, cảnh báo này không ngăn được vụ nổ súng xảy ra.

Parker sau đó phải đối mặt với 8 cáo buộc hình sự liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ em. Đoạn camera dài khoảng 3 phút được công tố viên đưa vào hồ sơ làm bằng chứng. Tuy nhiên, toàn bộ cáo buộc sau đó bị hủy trước khi phía biện hộ đưa ra lập luận phản bác.

Cô Zwerner sau đó cũng khởi kiện dân sự Parker. Tháng 11 năm ngoái, tòa tuyên cô được bồi thường 10 triệu USD (khoảng 259 tỷ đồng)

Về phía J.T., mẹ của cậu bé, Deja Nicole Taylor, khi đó 29 tuổi, bị kết án vì tội bỏ bê trẻ em và khai gian trong hồ sơ kiểm tra lý lịch khi mua súng, trong đó phủ nhận việc từng sử dụng ma túy. Taylor lần lượt chấp hành án tại nhà tù cấp bang và nhà tù liên bang, trước khi được trả tự do vào tháng 2 năm nay.

Hiện J.T., khoảng 9-10 tuổi, vẫn sống tại thành phố Newport News, bang Virginia, dưới sự chăm sóc và giám hộ của ông bà cố.

Nguồn: New York Post