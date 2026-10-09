Cặp đôi đang yêu rủ nhau nhảy xuống thác để tự tử, cuối cùng 1 người tử vong, 1 người không nhảy

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận nước này rúng động.

Một người đàn ông tại Thái Lan đã tử vong sau khi rơi từ độ cao khoảng 40 mét tại một thác nước ở tỉnh Tak. Vụ việc được cho là một phần trong thỏa thuận tự tử cùng bạn gái sau khi gia đình hai bên phản đối chuyện kết hôn của họ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết hôm thứ Ba, ngày 6 tháng 10 vừa qua, cảnh sát tại Đồn Phop Phra đã nhận được tin báo về việc một người rơi xuống hố dẫn vào hang động tại thác nước Pa Wai, thuộc xã Khiri Rat, huyện Phop Phra.

Các đội cứu hộ và nhân viên y tế đã được điều động đến địa điểm du lịch nổi tiếng này, nơi người thân của nạn nhân và nhiều người khác đang tập trung gần hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh Kanokphon, 25 tuổi. Anh đã rơi xuống một khe hở sâu dẫn vào hang động có nước bên trong. Lực lượng cứu hộ đã xuống khu vực này và đưa thi thể anh lên.

Thi thể nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi.

Được biết, anh Kanokphon và bạn gái đã gắn bó với nhau một thời gian và dự định kết hôn. Tuy nhiên, gia đình hai bên lại có một sự phản đối khá gay gắt. Cặp đôi này là họ hàng và thậm chí còn cùng họ.

Theo kết quả điều tra, cặp đôi này đã rất đau khổ trước sự phản đối của gia đình và được cho là đã thỏa thuận sẽ cùng nhau tìm đến cái chết.

Cảnh sát cho biết ngày 6 tháng 10 vừa qua là thời điểm họ đã định thực hiện kế hoạch này tại thác nước Pa Wai.

Cả hai đã đi đến khu vực phía trên hang động nơi họ dự định nhảy xuống. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc đó đến, chỉ một người trong số họ thực hiện hành động này.

Kanokphon đã nhảy xuống, trong khi bạn gái anh thì không. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được lý do tại sao lại xảy ra sự việc như vậy.

Cảnh sát cho biết họ sẽ thẩm vấn người bạn gái cũng như người thân của cả hai gia đình để làm rõ chính xác những gì đã xảy ra và các tình tiết dẫn đến cái chết của anh Kanokphon.

(Tổng hợp)